“Me importa muy poco que sea funcionario”: las frases destacadas de la escribana de Adorni en Infobae en Vivo

La escribana Adriana Nechevenko defendió su intervención en las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, que son investigadas por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y aseguró que nunca detectó irregularidades. A lo largo de la entrevista con Infobae en Vivo, explicó los mecanismos de financiamiento utilizados, sostuvo que no estaba obligada a exigir información sobre el origen de los fondos y remarcó que actuó bajo criterios habituales de su profesión.

En sus respuestas, la profesional detalló que una de las compras se realizó mediante una hipoteca por saldo de precio sin interés, mientras que otra incluyó un crédito privado con una tasa del 11% anual. También confirmó vínculos personales entre el funcionario y algunos de los involucrados en las operaciones, y defendió que las condiciones de financiamiento respondieron a acuerdos entre partes con confianza previa. Además, afirmó que Adorni planea cancelar deudas con la venta de uno de sus inmuebles y explicó por qué no consideró sospechosas las transacciones.

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni, en los estudios de Infobae en Vivo

Nechevenko también abordó su paso por Comodoro Py, donde declaró ante el fiscal de la causa, y se refirió a la documentación aportada, las conversaciones que dijo conservar en su teléfono celular y los cuestionamientos sobre sus visitas a la Casa Rosada en el marco de estas operaciones.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en Infobae a las Nueve, el ciclo conducido por Gonzalo Sánchez junto a Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, donde respondió durante más de una hora sobre los detalles del caso. A continuación, las frases más destacadas:

• “No estoy obligada a pedir el origen del dinero. Con que declare que es de origen legal, ya está. Hoy en día ni siquiera estoy obligada a pedirlo”, sostuvo al explicar por qué no le requirió documentación respaldatoria a Adorni en las operaciones inmobiliarias que quedaron bajo investigación.

• “Me importa muy poco” que sea funcionario público, respondió cuando le preguntaron si el cargo de Adorni como jefe de Gabinete implicaba mayores recaudos en la escritura de las propiedades.

• “Las conversaciones sí están en el teléfono y en realidad no lo llevé porque me imaginé que iba a ser flor de lío ayer”, explicó sobre por qué no presentó su celular durante la declaración judicial.

• “No es obligatorio que yo le pida la respaldatoria ni mucho menos”, insistió al justificar que no activó alertas especiales por tratarse de una persona políticamente expuesta.

Según detalló la escribana, la casa en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz fue pagada por transferencia

• “Él los va a sacar de la venta del departamento. Él tiene un departamento en venta. (En la calle) Asamblea, que es donde vivía”, afirmó al referirse al modo en que Adorni planea cancelar el saldo pendiente por la compra del departamento de Caballito.

• “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni. Los chicos van al mismo colegio”, explicó al detallar el vínculo previo entre el funcionario y quienes aceptaron venderle el inmueble con pago diferido.

• “Yo no le presenté a las vendedoras, aclaró sobre la operación del departamento de Caballito, al rechazar que ella haya intervenido para acercar a las dueñas del inmueble.

• “El precio de la propiedad depende de un montón de circunstancias. Para mí son los precios que se ponen las partes”, dijo al ser consultada por el valor declarado en la compra del departamento de Caballito.

• “Yo personalmente no le pedí nada porque sabía que Adorni iba a pagar. Estoy absolutamente segura”, aseguró al explicar por qué no exigió más garantías en la operación por la casa de Exaltación de la Cruz.

• “Se la presenté yo”, admitió cuando le preguntaron por las dos personas que financiaron con una hipoteca privada la compra de la casa en el country Indio Cuá.

• “No me pareció sospechosa nunca. Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”, afirmó al defender su intervención como escribana en las tres operaciones inmobiliarias.

• “Fui a Casa Rosada, sí. Lo que nunca estuve fue un día entero”, respondió sobre sus ingresos a Balcarce 50, luego de que se conociera que visitó varias veces la sede del Gobierno.

• “Si Adorni tenía que venir a verme por las operaciones, por temas laborales, se tenía que mover con toda la custodia”, explicó al justificar por qué mantuvo reuniones con el funcionario en Casa Rosada.

• “Para mí Manuel Adorni como jefe de Gabinete es no Manuel Adorni que era el empleado de la empresa. Para mí es Manu”, expresó al remarcar la relación de confianza que mantiene con el funcionario desde hace más de dos décadas.