Prevén mudar al Tribunal del caso Cuadernos a Comodoro Py en el segundo semestre del año

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner en Cuadernos se mudará en los próximos meses a Comodoro Py 2002 (RS Fotos)

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos cambiará de sede en la segunda mitad de 2026 y comenzará a funcionar en la planta baja de Comodoro Py 2002.

Se trata del único tribunal del fuero federal porteño que tiene desde su creación los despachos en Talcahuano 550, sede del Palacio de Justicia de la Nación, por supuesta falta de espacio en el edificio judicial de Retiro.

Pero ahora, y al compás de los cambios edilicios que se hicieron en Comodoro Py de cara a la futura implementación del sistema acusatorio, se liberó espacio en la planta baja con la mudanza de dos juzgados del fuero en lo Criminal ordinario que funcionaban en esa sede. Esas oficinas hoy ya están vacías y se prevé que sean ocupadas por el TOF7 en el segundo semestre de 2026.

El Consejo de la Magistratura planea de esta manera concretar la relocalización del Tribunal Oral Federal 7 al Polo Retiro, informaron fuentes judiciales.

Cuadernos y la distancia

El propio tribunal expuso complicaciones que genera la distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió por la falta de presencialidad del proceso oral y público que se realiza de manera virtual desde noviembre pasado.

De hecho, la fiscal de juicio Fabiana León tiene sus oficinas en Comodoro Py 2002 y en otros debates anteriores realizados por el TOF7 de manera presencial se trasladó hacia una sala de audiencias en el Palacio de Justicia. La causa Cuadernos y otras del fuero federal cuyos juicios orales llevaron ya adelante en los últimos años los jueces del Tribunal Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero tramitaron en Comodoro PY.

Como advirtieron los magistrados al inicio del juicio Cuadernos, cuando Casación les ofreció una sala de audiencias en el edificio de Retiro para que sea presencial, la prueba física del caso -incluidos los manuscritos originales del remisero Oscar Centeno- están en su sede de Talcahuano 550. Por eso, argumentaron, sería dificultoso mover esa evidencia, que debe estar bajo resguardo varias veces a la semana. Ante ello, pidieron que se les habilite una sala en la planta baja del Palacio de Justicia para continuar con el debate.

Los despachos donde está previsto ubicar al Tribunal están en la planta baja, a metros de la sala de audiencias conocida como AMIA, destinada a juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado.

El inicio del juicio por el caso Cuadernos fue virtual y con el Tribunal Oral Federal 7 presente en su sala de audiencias en el Palacio de Justicia (RS Fotos)

En cuanto se concrete la mudanza, también podrán disponer de otras salas que se crearon y/o acondicionaron en el último año en el edificio que son usadas por los restantes tribunales orales del fuero emplazados en Comodoro Py 2002. La mudanza simplificaría además los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la Planta Baja edificio, explicaron las fuentes.

Según se detalló, la mudanza del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de 2026.

Un plan estratégico

En 2025 se inició un proceso de reformas en los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950, de cara a la implementación del nuevo Código Acusatorio, que el Gobierno Nacional había fijado para el pasado 10 de noviembre y fue reprogramado por el Ejecutivo para iniciar el próximo 20 de abril.

En el marco de ese plan estratégico, impulsado por el Consejo de la Magistratura para mejorar las condiciones edilicias en el Poder Judicial, se seguirá también en los próximos meses con más renovaciones.

El foco estará puesto ahora en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002. Ya se decidió ampliar el espacio donde funciona la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, área desde donde se planifica y gestiona la asignación y distribución de causas, se centraliza la programación y grabación de audiencias y se llevan adelante las tareas administrativas para descomprimir el trabajo de los distintos tribunales. El año pasado ya se llevaron adelante distintas reformas en el segundo piso donde funciona la Cámara Federal, que también tiene su oficina judicial.

En avenida de los Inmigrantes, sede de juzgados civiles y del fuero en lo penal económico, se realizó el tendido de obra eléctrica en una estructura de más de 5.000 metros cuadrados. Las obras forman parte del Plan General de Obras de mejoras edilicias y de implementación del Sistema Acusatorio.