El ex juez Walter Bento se defendió antes del veredicto del juicio donde lo acusan de cobrar coimas

Walter Bento, ex juez federal de Mendoza acusado de corrupción (Foto: Adrián Escandar)

El ex juez federal de Mendoza Walter Bento pronunció sus últimas palabras en el juicio donde se debate si cobró coimas a cambio de firmar resoluciones judiciales favorables. Ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de esa provincia, volvió a defender su inocencia y se definió: “Esto fue una cacería dirigida”, aseguró. Esta semana se conocería el veredicto.

El ex magistrado fue acusado como jefe de una asociación ilícita de la que habrían participado al menos otras 24 personas, entre ellas su esposa, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, ex secretario de la Cámara Federal de Mendoza.

La investigación contra el juez determinó que desde 2007 el Juzgado Federal N° 1 de Bento ofreció beneficios procesales -libertades, sobreseimientos o imputaciones más benignas- a personas sometidas a causas penales a cambio de la entrega de dinero, autos de alta gama o inmuebles.

Según la Procelac, el negocio de sobornos habría movido al menos 1,7 millones de dólares.

Las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, del TOF N° 2, escucharon este lunes las explicaciones finales que tuvo el exjuez para enfrentar la acusación.

“Esto fue una cacería dirigida. No hubo un hecho, hubo un autor que era Walter Bento”, comenzó el acusado en su alocución, y sostuvo que “no ha quedado probada ninguna coima, no existen porque no las hay”.

Tras ser destituido por el Consejo de la Magistratura, Walter Bento quedó detenido y permanece tras las rejas

Para Bento, la causa en su contra “explota de irregularidades”. En un momento fue advertido desde el estrado para que no convierta sus últimas palabras en un alegato de defensa, a lo que el ex juez respondió directamente a las magistradas del TOF N° 2: “Ustedes tienen la responsabilidad de hacer justicia, porque llegamos acá con una causa donde no había justicia”.

“Mi familia está muy tranquila y yo también. Ahora, si por alguna circunstancia entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mi, no a mi familia. Porque ni mi familia ni yo hicimos absolutamente nada ilegal en el ejercicio de la magistratura. Errores cometí muchísimos. Las cicatrices que ha dejado este escándalo judicial son muy profundas. No he cometido ningún delito, no integré ninguna asociación ilícita”, cerró Bento.

De acuerdo al cronograma que tiene previsto el Tribunal, la sentencia contra los acusados podría conocerse antes de que termine la semana. Aún quedan por resolverse planteos de nulidad y, como es habitual, no se descarta que pueda aparecer alguna presentación a último momento.

La causa Bento

El juicio contra Bento comenzó en julio de 2023. El Ministerio Público Fiscal lo acusó a través de los fiscales mendocinos María André y Dante Vega; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco; y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel.

Como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, Bento atendió expedientes de delitos de crimen organizado como el narcotráfico y también en materia electoral.

El debate oral incluyó la declaración de 300 testigos, el análisis de cientos de miles de fojas y la revisión de volúmenes masivos de evidencia digital.

Walter Bento, en una audiencia ante el TOF N° 2

Durante su desarrollo, según informó el MPF, se ventilaron un total de 14 casos concretos de corrupción en los que, de acuerdo a la fiscalía, se corroboraron favores judiciales a cambio de pagos en dólares u otros bienes.

De los 25 acusados por la fiscalía -sobre un total de 28 que llegaron al juicio-, figuran Bento como líder de la asociación y los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego como organizadores, mientras que el excomisario José Gabriel Moschetti y los letrados Matías Aramayo, Martín Ríos, Javier Angeletti y Luis Álvarez fueron apuntados como miembros de la red de corrupción. También se imputó como partícipe al narcotraficante condenado Walter Bardinella Donoso.

En la rama patrimonial del caso, la fiscalía acusó a la esposa del exmagistrado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica, y a su hijo Nahuel Bento por operaciones ilegales de blanqueo.

En 2023, el Consejo de la Magistratura lo envió a juicio político y lo suspendió por unanimidad acusado de mal desempeño. En noviembre de ese año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó y, al perder la inmunidad de arresto, se hicieron efectivas las prisiones preventivas ya dictadas en su contra.

Desde entonces permanece detenido en el complejo penitenciario de Cacheuta, en Luján de Cuyo, con salidas excepcionales para cuidar a su hijo menor, diagnosticado con una discapacidad.

Cuando el TOF N° 2 de Mendoza pronuncie el veredicto se sabrá si los acusados son declarados culpables o inocentes. Luego, en un segundo proceso llamado juicio de cesura, se determinará la cantidad de años de pena que le corresponden a cada condenado.