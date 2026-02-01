Stella Maris Martínez dejó de ser la Defensora General de la Nación y, con el cargo vacante, asumió Julián Langevín

Julián Langevín y Stella Maris Martínez

Stella Maris Martínez dejó de ser la Defensora General de la Nación este domingo, al cumplir 75 años y no contar con la validación del Gobierno para renovar su pliego en el Senado. Desde ahora, el jefe de los defensores públicos será Julián Langevín, quien ejerce esa función ante la Corte Suprema de Justicia. Ocupará interinamente la cabeza del Ministerio Público de la Defensa a la espera de que haya una designación por las vías formales, algo que depende del Ejecutivo y el Congreso.

El tiempo que pueda pasar entre que se abre un concurso para designar un magistrado y el momento en el que jura para asumir es incierto. Para muestra basta observar lo que ocurre en el Ministerio Público Fiscal, donde el Procurador General, Eduardo Casal, lleva ocho años como interino.

Con acuerdo del Senado, Stella Maris Martínez había asumido la titularidad del MPD en 2006. Tenía intenciones de permanecer en el cargo después de la edad prevista por la ley, y recibió el respaldo de organizaciones como el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, que pidieron públicamente a la Casa Rosada que envíe su pliego a la Cámara de Senadores para extender su mandato otros cinco años.

En octubre de 2024, Martínez le había comunicado al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que pretendía continuar. La respuesta del Ejecutivo fue que no iban a solicitar un nuevo acuerdo parlamentario para que los senadores definan su futuro.

Sin el aval del Gobierno, la ahora ex Defensora General emitió el viernes una resolución en la que formalizó el cese de sus funciones a partir del 1 de febrero y confirmó a Julián Langevín como su sucesor provisorio.

A la derecha, Julián Langevin, nuevo Defensor General interino. Foto: Ministerio Público de la Defensa

“Es una persona de la casa, el traspaso está siendo muy ordenado y no va a haber grandes cambios”, anticipó ante la consulta de Infobae una fuente del Ministerio Público de la Defensa. De hecho, el cargo tampoco le es ajeno a Langevín: como Defensor General adjunto, cada vez que Stella Maris Martínez pidió licencia en los últimos años fue él quien subrogó su despacho.

Desde 2008, el flamante Defensor General de la Nación interino ejerce como defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia. Su rol es representar a los acusados o demandados sin abogados particulares en la última instancia de la pirámide judicial. Seguirá al frente de esa tarea mientras conduce el organismo.

Quién es Julián Langevín, nuevo Defensor General de la Nación

Porteño, de 64 años y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1985, Langevín trabajó durante toda su carrera dentro del sistema judicial y, en paralelo, se dedicó a la docencia y la investigación jurídica.

Según plasmó en su currículum cuando concursó para el cargo ante la Corte, entró al Poder Judicial cuando todavía era un estudiante, en 1983, con el cargo de auxiliar para el Juzgado Federal N° 3 porteño. Luego fue traspasado a la Fiscalía N° 2 ante la Cámara Federal, en el mismo escalafón. Luego de dos años llegó a ser secretario del fiscal.

Más tarde, Langevín fue nombrado secretario de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 porteño, su último trabajo antes de pasar a la vereda de la defensa.

En 1993 lo designaron como defensor oficial ante los Tribunales Orales Federales porteños. Fue durante una década y media el titular de la Defensoría N° 7. Luego llegó a la representación del Ministerio Público de la Defensa ante la CSJN.

En el plano académico, Langevín se especializó en derecho penal, dirigió el equipo de investigación independiente “Defender” y ejerció la docencia en la UBA y en instituciones privadas como la Universidad de Belgrano y la Universidad del Salvador.

Dio clases a la par de juristas de renombre como Guillermo J. Ouviña, Eugenio Zaffaroni y Lucila Larrandart, entre otros.