Judiciales

Cuadernos: se reanuda el juicio con 86 acusados y una nueva ofensiva de nulidades recicladas

El TOF 7 retoma las audiencias el 3 de febrero. Con un límite de 45 minutos por defensa, los abogados intentarán cuestionar la validez de la prueba, pese a que la Justicia ya ratificó su solidez

Guardar
Los cuadernos de Centeno dieron
Los cuadernos de Centeno dieron paso al proceso por corrupción más complejo de la historia argentina reciente.

El próximo martes 3 de febrero, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) retomará las audiencias del juicio por la causa “Cuadernos”, el proceso por corrupción más complejo de la historia argentina reciente. Tras haber concluido en diciembre la maratónica lectura de las acusaciones —un trámite que demandó más de 20 horas netas y abarcó miles de páginas—, la reanudación marcará el inicio de la etapa de “cuestiones preliminares”.

Será una instancia técnica pero de alto voltaje político. Si bien el tribunal fijó un límite de 45 minutos por exposición. Con 28 defensas listas para plantear nulidades, se estima que las exposiciones demandarán todo el mes de febrero, teniendo en cuenta además el feriado largo de carnaval, mientras que la respuesta de la fiscalía ocupará una audiencia exclusiva en marzo. El debate, que formalmente comenzó el pasado 6 de noviembre, entrará así en su fase más litigiosa antes de dar paso a las declaraciones indagatorias.

El juicio en números

Esta causa ha sido testigo del desgaste propio del paso del tiempo. Si bien la investigación llegó a acumular un total de 126 imputados en sus diversas etapas, la lista se ha depurado significativamente de cara al debate oral.

De aquel total, 91 acusados fueron elevados a juicio. Sin embargo, fallecimientos, cuestiones médicas y las incidencias procesales redujeron la nómina final a 86 personas que hoy enfrentan los cargos. La lista se compone de la siguiente manera:

  • 19 ex funcionarios encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido —detenido en Ezeiza— y el ex secretario de Obras Públicas José López.
  • 65 empresarios de la obra pública, la energía y el transporte.
  • 2 choferes, entre ellos Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen a la investigación.
(Infobae)
(Infobae)

La reducción responde a que cuatro imputados fallecieron antes del inicio del debate (entre ellos el ex titular de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack) y uno fue apartado recientemente: el empresario Enrique Pescarmona (84), quien fue eximido del proceso en noviembre luego de que el Cuerpo Médico Forense confirmara un cuadro de deterioro cognitivo irreversible.

La estrategia defensiva: el reciclaje de argumentos

En esta etapa, las defensas no discutirán los hechos de fondo (la recaudación de sobornos) sino la validez del proceso. Se prevén tres líneas de ataque principales:

  • La “contra causa”: las defensas intentarán capitalizar el reciente procesamiento del ex policía Jorge Bacigalupo por las sobreescrituras y enmiendas que se detectaron en algunos de los cuadernos de Centeno, en el marco de una causa paralela que impulsó el empresario Armando Loson y lleva el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Sin embargo, Gendarmería Nacional ratificó en agosto del año pasado la autenticidad global de los manuscritos. Y la fuerza de la evidencia que se ventilará en el juicio radica en la corroboración externa que sostiene esos relatos: las direcciones escritas coinciden con los garajes de las entregas, la documentación bancaria respalda los movimientos económicos y las planillas de obras públicas se compadecen con los contratos bajo sospecha. Sin contar que, el pilar central, siguen siendo las confesiones de los arrepentidos.
  • El ne bis in idem: se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner reiterará el planteo de que la ex presidenta no puede ser juzgada nuevamente por una matriz de corrupción en la obra pública que ya fue objeto de condena en la Causa Vialidad.
La fiscal Fabiana León, acusadora
La fiscal Fabiana León, acusadora en el juicio de los cuadernos de las coimas
  • El ataque a los arrepentidos: frente a estas nulidades, la fiscal general Fabiana León cuenta con un respaldo jurídico clave: el fallo de la Corte Suprema que validó la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Para la acusación, volver a discutir los testimonios de los 31 empresarios y funcionarios que confesaron es un intento meramente dilatorio.

El alcance: una “megacausa” unificada

Lo que se discute en la sala virtual del TOF 7 no es un expediente único, sino la unificación de varias investigaciones que revelan una matriz sistémica. Además de la “causa madre” (los cuadernos), el juicio incorpora:

  • “La Camarita”: el expediente sobre la cartelización de la obra pública vial, donde se juzga el rol de la Cámara Argentina de Empresas Viales y del financista Ernesto Clarens.
  • Transporte: las causas que investigaron sobornos en los subsidios a los trenes y en la concesión de corredores viales, involucrando a los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Radiografía de la prueba y lo que viene

Para dimensionar el desafío logístico que enfrentan los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, basta remitirse a las cifras de la evidencia: 899 testigos citados, 13 pericias y 139 medidas de instrucción suplementaria.

El Tribunal Oral Federal 7,
El Tribunal Oral Federal 7, encargado de llevar el juicio (RS Fotos)

Superada la instancia de las nulidades, las indagatorias expondrán estrategias nítidas: por un lado, quienes se ampararían en el silencio al considerar nulo el proceso (como CFK); por otro, quienes optan por declarar sin resignar sus cuestionamientos previos (como De Vido); y finalmente los arrepentidos (como López y Uberti), decididos a validar sus confesiones ante el tribunal.

Esta instancia reavivará la disputa por la presencialidad. La fiscalía ha sido enfática en su solicitud de que las indagatorias se concreten de forma presencial, exceptuando de ello solo a aquellos que no quieran prestar declaración o que estén privados de su libertad, como es el caso de Cristina Kirchner (con domiciliaria) y Julio De Vido (en Ezeiza). Mientras tanto, la Casación ya ofreció la remodelada Sala AMIA en Comodoro Py para albergar un proceso que, según graficó un abogado defensor, “lo terminará resolviendo la biología”.

Temas Relacionados

CuadernosCristina KirchnerTribunal Oral Federal 7CorrupciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras hacer check-out, dejaron el equipaje en el hotel para ir a la playa y, al volver, una de las valijas no estaba: la Justicia avaló la demanda

El establecimiento hotelero deberá responder por la sustracción de efectos personales, al haberse acreditado la falta de contralor en la recepción donde se dejaron las pertenencias. El fallo resalta la extensión del deber de custodia pese a haber dejado la habitación

Tras hacer check-out, dejaron el

Un equipo amateur le ganó en los tribunales a un club de primera división en una causa por la transferencia de un futbolista

La Cámara Civil confirmó un fallo que obliga al club a abonar una indemnización tras una larga disputa por los derechos económicos de un jugador. Deberá pagar una suma, con intereses y costas, luego de que el tribunal examinara un convenio entre las partes

Un equipo amateur le ganó

Le negaron la salida anticipada de prisión a un hombre que hacía secuestros extorsivos en la zona norte del conurbano

Se trata de Brian Alberto “Boli” González, quien está cerca de cumplir su pena. Aunque mejoró su conducta, anteriormente lo habían calificado como un “líder negativo” dentro de la cárcel

Le negaron la salida anticipada

Confirmaron la prisión preventiva de una mujer acusada de integrar una red de trata que operaba con turistas

La Cámara Federal de Corrientes rechazó la excarcelación y el arresto domiciliario solicitados por la defensa y sostuvo que subsistían los riesgos procesales en una causa que investiga una presunta explotación de víctimas en condiciones vulnerables

Confirmaron la prisión preventiva de

La Justicia realizó un operativo en San Fernando para buscar registros de vuelos a la mansión de Pilar vinculada a la AFA

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentaron en el hangar de Flyzar por orden del juez González Charvay. Busca reconstruir quiénes viajaban en los helicópteros a la quinta de Villa Rosa

La Justicia realizó un operativo
DEPORTES
Brasil adoptará el VAR que

Brasil adoptará el VAR que usará FIFA en el Mundial 2026 y un sistema de descensos para los árbitros

Los secretos de la “Nave Especial”, el revolucionario auto ganador del Rally Dakar que correrá en Argentina

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

TELESHOW
Coki Ramírez habla de “Mujer

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “Cada vez es

Salman Rushdie: “Cada vez es más difícil hablar e incluso compartiendo idioma, no nos entendemos”

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa