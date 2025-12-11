Judiciales

Sigue el juicio por los Cuadernos de las Coimas: las confesiones que revelan los vínculos entre políticos y empresarios

El proceso contra CFK, Julio De Vido, José López y algunos de los mayores hombres de negocios del país continuará este jueves con la acusación del caso de “La Camarita”

La audiencia del juicio de los cuadernos del martes 9 de diciembre

El juicio de los cuadernos de las coimas sigue adelante en el Tribunal Oral Federal N°7 con la larga lectura de las imputaciones de la fiscalía.

Tras el recitado de los pedidos de elevación a juicio de la causa madre escritos por el fiscal Carlos Stornelli en 2019 -una tarea que tomó siete audiencias, con casi 800 páginas de documentos y más de 230 mil palabras-, los cuatro secretarios continuarán la enumeración de las acusaciones en uno de los dos expedientes paralelos que se juzgarán en el proceso. Este expediente investiga la cartelización de la obra pública, un esquema conocido en los tribunales de Comodoro Py como “La Camarita”.

El caso investigado por el fiscal Stornelli con 52 imputados se centró en el vínculo en torno a la Cámara Argentina de Empresas Viales, con imputados clave como el financista Ernest Clarens, el empresario Carlos Wagner -el único empresario acusado de ser parte de la asociación ilícita supuestamente liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido y José Francisco López, el hombre de los bolsos, ex secretario de Obra Pública, hoy preso en Ezeiza. El objetivo: recolectar coimas, con una suerte de club de reparto de proyectos con dinero público, que garantizaba retornos de entre un 3 y un 20 por ciento.

José Francisco López, preso en Ezeiza, en la audiencia del martes último

La acusación es sumamente reveladora. Aquí, más que en cualquier otro punto de la larga trama de los cuadernos, queda en evidencia la promiscuidad entre poder político y poder empresarial. Los propios acusados lo reconocieron: Clarens, Wagner y López declararon como arrepentidos en la causa. Así detallaron la mecánica del esquema e implicaron a sus viejos jefes políticos.

Según Stornelli, el financista, viejo lobo de la escena política de Santa Cruz, hoy jubilado del PAMI, recolectaba de los empresarios como “interpósita persona” y entregaba a la cúpula política. CFK deberá responder por el cobro de 175 supuestas coimas, tal como el ex superministro Julio De Vido y José López. Otros tres funcionarios del Ministerio de Planificación como Nelson Periotti están implicados en la causa. Entre los empresarios, los principales involucrados en el caso de “La Camarita” son Aldo Benito Roggio y Ángelo Calcaterra.

Ernesto Clarens en la audiencia del martes

El pedido de elevación a juicio de esta causa paralela también es maratónico: tiene 420 páginas de largo. La audiencia del martes pasado, que terminó en la página 119, duró cuatro horas, dedicadas integramente a enunciar cada coima recibida por la cúpula política.

Este caso en particular no se centra en las anotaciones de Centeno. Roberto Baratta, ex secretario de Gestión de De Vido, no se encuentra imputado en este expediente.

Así, la lectura continuará con la lista de 535 enumeraciones de prueba, con informes de pericias y declaraciones indagatorias y testimoniales. Luego, vendrán los descargos de los acusados. CFK y De Vido negaron las acusaciones en su momento. CFK calificó la causa como una “movida judicial”.

López, en cambio, declaró como imputado colaborador.

Una alumna se lesionó en

La Justicia halló responsables a

Casación anuló el juicio contra

La litigiosidad laboral alcanzó un

José López le pidió a
Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones