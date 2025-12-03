Judiciales

La Corte inició el proceso para incorporar al Estado más de 60 millones de dólares decomisados a Lázaro Báez

El máximo tribunal comenzó con los pasos formales para la inscripción de los bienes y la transferencia del dinero de los condenados en “La ruta del dinero K”. Son más de 60 millones de dólares

Guardar
Lázaro Báez durante una audiencia
Lázaro Báez durante una audiencia del juicio en Comodoro Py (EFE)

La Corte Suprema de Justicia comenzó el procedimiento formal para incorporar al patrimonio del Estado los fondos y bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. El monto supera los 61 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio y los condenó recibió un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero.

Allí se informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias, la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas” y también de bienes inmuebles que estén registrados a nombre de Lázaro Báez y su hijo mayor. Ambos quedaron con condena firme por lavado de activos.

Esos bienes deberán ser inscriptos “bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal y 522 del Código Procesal Penal, detalla el oficio.

En cuanto al dinero en efectivo decomisado, la Corte pidió al TOF 4 que lo transfiera a dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares, que pertenecen al máximo tribunal.

Se trata de dinero secuestrado y también del obtenido en subasta judicial de bienes.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Además, requirió que se remita toda la documentación relativa a las subastas.

En la sentencia dictada en abril de 2021 al término del juicio oral por la llamada “ruta del dinero” se ordenó decomisar un total de 61.130.860,86 de dólares.

En el veredicto se incluyeron distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso ajustar “conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos 4.174.697 de pesos.

El 28 de febrero de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó la decisión.

El 29 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles recursos de las defensas, dejó firme las condenas y los decomisos.

Apenas quedó firme la condena, el juez del Tribunal que llevó adelante el debate, Néstor Costabel, dispuso la ejecución del decomiso.

La medida incluye propiedades, cuentas bancarias en el exterior y activos líquidos en distintas monedas.

El magistrado firmó en ese momento una resolución que ordenó la transferencia de todos los bienes al Estado Nacional, bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia, algo que ahora comienza a instrumentarse.

El detalle del decomiso

La sentencia firme dispuso la incautación de activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares.

El fallo también alcanzó cuentas radicadas en el Banco Lombard Odier de Suiza y el Banco CBH de Bahamas, que acumulan casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares en activos financieros.

Se ordenó la repatriación del dinero. También hay más de 70 propiedades en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.

La causa

La causa conocida como “ruta del dinero K” investigó la operatoria de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La investigación reveló una red de sociedades off-shore, testaferros y movimientos financieros irregulares.

Báez fue condenado a 12 años de prisión.

El caso adquirió notoriedad pública tras la difusión de imágenes del financista arrepentido Leonardo Fariña y Martín Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en Puerto Madero.

Temas Relacionados

ruta del dinero KdecomisoLázaro Báezultimas noticias

Últimas Noticias

Por tercera vez intentarán indagar al juez Gastón Salmain, investigado por corrupción en Rosario

El magistrado aparece en varios expedientes y dos arrepentidos declararon en su contra. Hasta ahora evitó sentarse a declarar por problemas de salud

Por tercera vez intentarán indagar

El juez Casanello rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para anular la causa ANDIS y ser sobreseído

Así lo había solicitado la defensa del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de un peritaje de parte sobre los audios que destaparon el caso. El informe forense detectó un 65% de probabilidades de que estén intervenidos con IA

El juez Casanello rechazó el

El TSJ porteño fija nuevos criterios para intereses laborales y civiles tras el fallo Levinas

El Tribunal Superior de Justicia confirmó que el RIPTE se aplicará en accidentes laborales anteriores a 2019 y estableció que las obligaciones de valor en juicios civiles deberán ajustarse con una tasa pura del 8% anual, en línea con la doctrina de la Corte Suprema

El TSJ porteño fija nuevos

Causa ANDIS: se negó a declarar Guadalupe Muñoz, la novia de Miguel Ángel Calvete

Está acusada de haber manejado dinero del presunto “jefe paraestatal” de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay conversaciones que la ubican gestionando una entrega de 5 millones de pesos a Diego Spagnuolo, a quien visitó en su casa de Pilar

Causa ANDIS: se negó a

Espert quiere “aclarar los hechos” y pide declarar en la causa por lavado de dinero

El excandidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza reclama una audiencia presencial ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, pero por ahora en el caso se impuso el secreto de sumario

Espert quiere “aclarar los hechos”
DEPORTES
Gimnasia le gana 1 a

Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca Juniors por la final del Torneo de Reserva

El increíble blooper del Chelsea en la inesperada derrota contra el Leeds en la Premier League

Quién es Samantha Johnson, la periodista que conducirá el sorteo del Mundial 2026: los puentes con Argentina y Messi

La emotiva reflexión de Tsunoda tras quedarse sin butaca en la F1

Desde Shaquille O’Neal hasta Tom Brady: quiénes serán las leyendas encargadas de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial

TELESHOW
Lali Espósito enfrentó los rumores

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

Daniela Christiansson se mostró orgullosa por el presente de Maxi López en Argentina: “¡Bravo, amor!"

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

INFOBAE AMÉRICA

Boliviana de Aviación funciona con

Boliviana de Aviación funciona con la mitad de su flota y el Gobierno estudia acuerdos para revertir la crisis

Rodrigo Paz reveló que Bolivia podría perder USD 171 millones en arbitrajes con empresas administradoras de fondos de pensiones

Los murciélagos vampiro cambian su “acento” para integrarse y fortalecer lazos sociales

¿Qué hora es en Marte? Las diferencias con la Tierra y por qué es clave en las próximas misiones al planeta rojo

Áreas verdes como infraestructura económica