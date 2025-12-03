La Corte inició el proceso para incorporar al Estado más de 60 millones de dólares decomisados a Lázaro Báez

Lázaro Báez durante una audiencia del juicio en Comodoro Py (EFE)

La Corte Suprema de Justicia comenzó el procedimiento formal para incorporar al patrimonio del Estado los fondos y bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. El monto supera los 61 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio y los condenó recibió un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero.

Allí se informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias, la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas” y también de bienes inmuebles que estén registrados a nombre de Lázaro Báez y su hijo mayor. Ambos quedaron con condena firme por lavado de activos.

Esos bienes deberán ser inscriptos “bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal y 522 del Código Procesal Penal, detalla el oficio.

En cuanto al dinero en efectivo decomisado, la Corte pidió al TOF 4 que lo transfiera a dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares, que pertenecen al máximo tribunal.

Se trata de dinero secuestrado y también del obtenido en subasta judicial de bienes.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Además, requirió que se remita toda la documentación relativa a las subastas.

En la sentencia dictada en abril de 2021 al término del juicio oral por la llamada “ruta del dinero” se ordenó decomisar un total de 61.130.860,86 de dólares.

En el veredicto se incluyeron distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso ajustar “conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos 4.174.697 de pesos.

El 28 de febrero de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó la decisión.

El 29 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles recursos de las defensas, dejó firme las condenas y los decomisos.

Apenas quedó firme la condena, el juez del Tribunal que llevó adelante el debate, Néstor Costabel, dispuso la ejecución del decomiso.

La medida incluye propiedades, cuentas bancarias en el exterior y activos líquidos en distintas monedas.

El magistrado firmó en ese momento una resolución que ordenó la transferencia de todos los bienes al Estado Nacional, bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia, algo que ahora comienza a instrumentarse.

El detalle del decomiso

La sentencia firme dispuso la incautación de activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares.

El fallo también alcanzó cuentas radicadas en el Banco Lombard Odier de Suiza y el Banco CBH de Bahamas, que acumulan casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares en activos financieros.

Se ordenó la repatriación del dinero. También hay más de 70 propiedades en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.

La causa

La causa conocida como “ruta del dinero K” investigó la operatoria de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La investigación reveló una red de sociedades off-shore, testaferros y movimientos financieros irregulares.

Báez fue condenado a 12 años de prisión.

El caso adquirió notoriedad pública tras la difusión de imágenes del financista arrepentido Leonardo Fariña y Martín Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en Puerto Madero.