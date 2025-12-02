Judiciales

Coimas en Discapacidad: rompió el silencio el primer imputado y dijo que obedecía órdenes de otro acusado

Roger Edgar Grant declaró y respondió preguntas del juez y el fiscal. Apuntó contra Daniel María Garbelli, número dos del organismo

Guardar
Diego Spagnuolo, ex director de
Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS

Roger Edgar Grant se convirtió en el primer imputado de la causa por las irregularidades en la Angencia de Dispacidad (ANDIS) que respondió preguntas de la Justicia para defender su inocencia. La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Daniel María Garbellini.

Grant compareció en la tarde del lunes ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py.

Como coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia, administraba las compras de medicamentos mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Desde allí habría facilitado el direccionamiento de los fondos estatales hacia las droguerías beneficiadas.

Con Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, Grant mantenía una relación desde los días en los que trabajaron juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada.

Así como Roger Grant obedecía órdenes de Daniel Garbellini, este último también habría respondido a los intereses de quien había sido su superior anteriormente -durante la gestión de Cambiemos-Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.

Daniel María Garbellini, ex funcionario
Daniel María Garbellini, ex funcionario de ANDIS

El fiscal Picardi encontró conversaciones en los teléfonos secuestrados que demuestran que Grant sabía exactamente qué empresas cotizarían en cada compulsa de precios. Además, manejó los tiempos de los procesos de compra y aplicó instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema.

“Lo consultaba todo con Garbellini”, se defendió el imputado ante el juez y el fiscal.

Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las compulsas “reducidas” solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”, dictaminó la acusación.

Esta “fragmentación artificial” de las compras que hacía el Estado se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.

En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.

Grant era el encargado de ejecutar todos estos movimientos, supuestamente bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, mediante incumplimiento de las normativas vigentes y, a su vez, estableciendo sobreprecios que habrían profundizado el perjuicio al Estado.

Los delitos investigados en esta
Los delitos investigados en esta causa comenzaron en 2023 y se extendieron hasta la difusión de los audios de Spagnuolo. Foto: Gustavo Gavotti

Además, durante los allanamientos se encontró un indicio de vinculación directa entre Grant y Miguel Ángel Calvete. El nombre del funcionario citado a declarar este lunes apareció en uno de los cuadernos de Calvete, en una anotación que se registró bajo el título “llamar” y mencionaba a “Roger por precios”.

En otra conversación relevada por la Fiscalía, Calvete se comunicó con Lorena Di Giorno -otra ex funcionaria de ANDIS acusada- y le preguntó qué elementos le habían secuestrado a Roger Grant en el procedimiento.

Las indagatorias

De las primeras 15 indagatorias que ordenó el juez Casanello -se descarta que habrá más próximamente-, ya se llevaron adelante las de Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González. Todos se negaron a responder preguntas.

Este martes continuarán las citaciones con Luciana Ferrari, ex funcionaria de ANDIS y luego empleada del laboratorio Roche, y Federico Maximiliano Santich, gerente y accionista de la droguería Profarma y supuestamente vinculado a otras empresas del sector beneficiadas por la Agencia de Discapacidad.

A continuación están citados a declarar Guadalupe Muñoz -pareja de Calvete-, Patricio Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta.

Temas Relacionados

ANDISCorrupciónRoger Grantúltimas noticias

Últimas Noticias

Una camioneta desmantelada, una cláusula que casi deja a su dueña sin cobertura y un fallo esperado durante años

Una Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y ordenó a la aseguradora indemnizar a la propietaria de un vehículo que fue robado. El tribunal examinó cada aspecto del caso, desde la falta de transferencia del automotor hasta la supuesta culpa grave atribuida a la damnificada

Una camioneta desmantelada, una cláusula

Una pasajera ganó una batalla judicial por un viaje frustrado por la pandemia

La Cámara Comercial confirmó que una compañía aérea y una agencia de viajes deben devolver el monto total abonado por los vuelos cancelados. Rechazó la aplicación de penalidades y las cláusulas de limitación de responsabilidad

Una pasajera ganó una batalla

Pidieron indagar a la exfiscal Viviana Fein por el descontrol en la escena del crimen de Alberto Nisman

Lo solicitó el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del asesinato del extitular de la UFI Amia. Julián Ercolini deberá resolver si acepta el pedido

Pidieron indagar a la exfiscal

“Queremos que lo que dice una sentencia se aplique”, aseguró el juez que lideró la reforma del Código Penal

El presidente de la Comisión, que presentó los cambios del texto matriz jurídico, remarcó la necesidad de garantizar seguridad y legalidad en el país. “La gente ya no quiere más demagogia”, sentenció

“Queremos que lo que dice

El gobierno de CFK cedió la explotación comercial de la estación de Once por un canon irrisorio: la Justicia ordenó seguir investigando

La concesión fue prorrogada diez días antes de que se terminara el segundo mandato de la entonces presidenta. Pidieron la prescripción del caso, pero el juez Casanello la rechazó

El gobierno de CFK cedió
DEPORTES
Cómo quedó el mapa de

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

El paso clave que dejó el camino allanado para la remodelación de la Bombonera

Los “poderes especiales” que tendría el VAR durante el Mundial 2026 en los córners y las segundas amarillas

Alpine confirmó cuándo presentará el auto que manejará Franco Colapinto en la F1 durante 2026

TELESHOW
Evangelina Anderson puso fin a

Evangelina Anderson puso fin a los rumores y habló de su presente sentimental

Rodrigo Guirao Díaz celebró un año de amor con su novia española: “Nunca imaginé tener esta suerte”

Cuáles fueron las tendencias de YouTube en 2025: cumbia, Cazzu, creadores locales y una sorpresa bajo el mar

La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

La sorpresa navideña de la China Suárez a sus hijos en su reencuentro en Turquía: “¿Cuánto les costó hacer esto?"

INFOBAE AMÉRICA

“Tardes de soledad”, de Albert Serra,

“Tardes de soledad”, de Albert Serra, es la mejor película del año, según Cahiers du Cinéma

Maternidad segura en Colombia: caen los nacimientos, pero mejoran los indicadores de salud materna

La caída de los bonos y el Bitcoin llevó incertidumbre a las bolsas, pero Wall Street mantiene el optimismo

Por qué se repiten las tragedias en los países de Asia azotados por ciclones

La ONU propuso una rebaja del 15% de su presupuesto para 2026 en medio de su más grave crisis