Carolina Pochetti, viuda de Muñoz

Este 6 de noviembre, comenzará en el Tribunal Oral Federal N°7 de Comodoro Py el juicio por el caso de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, con 75 imputados, como Centeno mismo, su ex jefe Roberto Baratta, Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido, así como empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Pescarmona, acusados de pagar las coimas a la cúpula del kirchnerismo para acceder a los beneficios de la obra pública.

La causa paralela al expediente de los cuadernos por el lavado del dinero de los sobornos, investigada por el fiscal Carlos Stornelli, tal como el expediente principal, no será parte de este juicio. Continúa abierta, bajo la firma del juez Julián Ercolini, con un reciente fallo de la Sala I de la Cámara Federal.

Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, que murió de cáncer el 25 de mayo de 2016, es el principal actor en esta historia, junto con su viuda, Carolina Pochetti, su hijo Franco y una docena de otros imputados, entre ellos el empresario marplatense y presunto testaferro Sergio Todisco. Un mes antes, el 3 de abril de aquel año, el escándalo de los Panama Papers explotó en la prensa mundial. Su parte argentina revelaba tratos del planeta Muñoz con el estudio Mossack Fonseca y una serie de firmas offshore como Gold Black Limited.

Certificado hallado en la investigación de los Panama Papers que apunta a la participación de Carolina Pochetti en la offshore Gold Black de las Islas Vírgenes Británicas

Stornelli, estimó un daño de 70 millones de dólares, usados para comprar 14 propiedades a través de sociedades offshore en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, así como lotes de playa en Turks & Caicos. En 2015, tiempo antes de la muerte de Muñoz, esas propiedades comenzaron a ser vendidas. Luego, ese dinero viajó lejos, por así decirlo.

Hay un capítulo especial en el pedido de elevación a juicio firmado en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli que detalla el viaje. El capítulo se llama: “RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE RECONDUCCIÓN DEL DINERO OBTENIDO POR LA VENTA DE LAS PROPIEDADES”. Las mayúsculas le corresponden al documento de Stornelli.

El capítulo, que detalla los giros de las offshore que controlaban las propiedades, comienza así:

“Se ha podido reconstruir, en base a los documentos aportados por la autoridades de los Estados Unidos, que entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, último mes con información disponible, MOTHER QUEEN INC. transfirió unos USD 11.565.005, un 50,94% del total; FREE EXPERIENCE INC. giró a cuentas fuera de los EEUU unos USD 5.616.993,22, un 24,74%; FIRST ALL INCLUSIVE, unos 2.251.971,87, un 9,92%; SOUTH GOLDEN INC. en tanto transfirió USD 1.946.000, un 8,2% del total, HARBOR GOLDEN INC, USD 1.300.593,23, un 5,73$, mientras que NORTH GOLDEN INC giró unos USD 23.051, apenas el 0,1%”.

“Del total de fondos transferidos, se detectó que USD 6.423.230 fueron enviados a cuentas en el Banco Mercantil del Norte S.A., radicado en la ciudad de Monterrey, México, en beneficio de las empresas XANGAR NEGOCIOS SA DE CV, SERVICIOS CORPORATIVOS RIXHON, CONSTRUCCIONES BULIN SA DE CV y JODA NEGOCIOS SA DE CV. El resto de los fondos transferidos al exterior, un total de USD 1.384.500, fueron enviados a cuentas de la compañía ROYAL STONES LIMITED, radicada en el CITIBANK LIMITED, en Hong Kong, China, empresa aparentemente dedicada a actividades de joyería”. Los giros a Royal Stones Limited, de acuerdo a la investigación judicial, se extendieron hasta 2017. La red de transferencias de las firmas norteamericanas se extiende hacia otras empresas, radicadas en estados como Florida y Delaware.

“En cuanto a las sociedades mexicanas, se pudo constatar que SERVICIOS CORPORATIVOS RIXHON SA fue constituida el 25/01/2017, es decir en pleno proceso de egreso de los fondos desde los EEUU”, finalizó Stornelli.

No es un error de tipeo. Hay una sociedad investigada por la Justicia argentina que, literalmente se llama “Joda Negocios”. El total de las transferencias, según documentos de la causa, realizadas desde cuentas del Bank of America controladas por las sociedades, superó los 22,7 millones de dólares.

¿Hubo una pérdida ante la posible desesperación por vender luego de la muerte de Muñoz? La diferencia con los supuestos 70 millones gastados en propiedades premium hasta apenas dos años antes es, por lo menos, notable.

Sin embargo, al parecer, la banda de Muñoz ganó.

Sergio Todisco, en un traslado a Comodoro Py tras su detención

“De la misma manera, se ha podido acreditar –siendo además reconocido por los imputados ORTIZ MUNICOY, TODISCO, CAMPILLO, GELLERT y POCHETTI- que tras las revelaciones periodísticas conocidas como los Panama Papers –3 de abril de 2016-, ese entramado societario e inmobiliario terminó siendo completamente desarticulado, enajenándose la totalidad de las propiedades, disueltas las sociedades y su producido fue reconducido hacia cuentas radicadas fuera de los EEUU, entre las cuales han podido detectarse las jurisdicciones de México, Hong Kong y el archipiélago de Turks and Caicos", escribió Stornelli.

Un informe de la UIF, combinado con información aportada por el Justice Department de los Estados Unidos, expuso la situación de las propiedades inmuebles al mes de mayo de 2017.

Las transferencias por 22,7 millones, realizadas desde el Bank of America, no son nada frente al saldo de venta final que indica el expediente: 73,4 millones de dólares.

Lindo lucro: parte del detalle de las ventas de las propiedades en Estados Unidos del caso Cuadernos

Las unidades, vendidas a particulares y SRLs estadounidenses, dejaron un margen considerable.

Los departamentos del Plaza Hotel de New York, por ejemplo. Todisco apuntó en su testimonio a interesantes rentas por alquileres mensuales a estas propiedades. La principal unidad del Plaza, comprada a 13 millones, fue vendida a 15. La segunda, adquirida por 1,85 millones, fue vendida a 2,1 millones.