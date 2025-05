Rechazan un pedido de eximición de prisión de un supermercadista chino acusado de atacar a policías durante un allanamiento

Tras la anulación de su condena, ya tiene fecha el nuevo juicio contra el ex policía Luis Chocobar Empezará el 27 de agosto, según definió el Tribunal Oral Criminal 7. La defensa del ex agente reclama que no puede ser juzgado dos veces. En 2021 lo habían declarado culpable por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber