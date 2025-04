Cristina Kirchner y otros acusados de la causa Vialidad deberán presentarse en 72 horas en los tribunales de Comodoro Py

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (EFE/Luciano González)

En el marco de la causa “Vialidad”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOCF) porteño citó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se presente en Comodoro Py, con el propósito de ser notificada sobre la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación. Esta resolución rechazó la impugnación presentada por su abogado defensor, Carlos Beraldi, para que la Corte Suprema revise su condena por administración fraudulenta vinculada a la obra pública en Santa Cruz.

Además de CFK, el TOCF 2 convocará a los otros 12 acusados para que comparezcan ante la mesa de entradas del tribunal oral dentro de las 72 horas hábiles de notificados de la decisión de la máxima instancia penal del país, que rechazó todos los planteos orientados a elevar las actuaciones ante la Corte Suprema.

La lista completa de los acusados es: Cristina Kirchner, Báez, López, De Vido, Fatala; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación; y Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Daruich y Héctor Garro, ex funcionarios de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz.

En rigor, el 6 de diciembre de 2022 el TOCF 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dio a conocer el veredicto donde por mayoría se condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. La misma condena recibieron Báez, López y Periotti. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu descartaron que se hubiera cometido el delito de asociación ilícita, mientras que el magistrado Basso consideró que sí existía esa figura, en línea con lo planteado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En ese veredicto también fueron condenados Villafañe a cinco años de cárcel, Pavesi a cuatro años y medio, Collareda y Santibáñez a cuatro años y Daruich a tres años y medio. A su vez, quedaron absueltos De Vido, Fatala, Garro y Carlos Kirchner.

La confirmación de la Cámara

Cristina Kirchner y los otros acusados en la causa Vialidad deberán presentarse para notificarse de una decisión de Casación/EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Apelaciones mediante, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV de Casación, confirmaron en noviembre pasado todo lo resuelto por el tribunal oral. A su vez, hace 10 días también rechazaron los recursos extraordinarios para elevar el expediente hasta la Corte Suprema.

Así las cosas, el TOCF porteño dio por recibido el despacho electrónico girado desde la Sala IV de Casación que, en efecto, dispuso: “remitase la causa al Tribunal de origen mediante pase digital -quien deberá notificar personalmente a los encausados de lo aquí decidido-”. Con eso a la vista, ordenó citar “a la totalidad de los imputados a fin de que comparezcan ante la mesa de entradas del tribunal dentro de las 72 horas hábiles siguientes a su notificación”. “Cúmplase a través de cédula electrónica a sus domicilios constituidos”, señaló el tribunal oral.