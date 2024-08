“Hay que resolverlo, tenés que abortar”: Fabiola Yañez declaró que Alberto Fernández la obligó a interrumpir un embarazo

Alberto Fernández y Fabiola Yañez cuando estaba embarazada del hijo que tienen en común

Fabiola Yañez reveló que en 2016, apenas comenzó su relación con Alberto Fernández y se fueron a vivir juntos a Puerto Madero, al departamento de José “Pepe” Albistur, ella quedó embarazada. Sin embargo, su pareja le habría dicho que eso no podía ocurrir y que la relación estaba empezando. Y, en ese contexto, se vio inducida a abortar. Ese relato forma parte de la presentación que hizo la ex primera dama en el marco de la querella que formalizó contra el ex presidente por lesiones graves, agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas.

Tal como detalló Infobae, en uno de los tramos de su presentación Yañez habla de “violencia reproductiva”. Se conoce así a las prácticas que directa o indirectamente comprometen y violan la autonomía reproductiva, entendida como la capacidad de las personas de decidir si quieren tener hijos/as o no y en qué momento. Todo forma parte de la descripción que, se espera, ampliará mañana en el marco de la declaración testimonial que se fijó por zoom para poder escucharla y enmarcar los episodios de violencia que detalló haber sufrido.

En un tramo de la presentación, Yañez hablo de la “sed de control” sobre ella, mientras él estaba con otras mujeres. Al poco tiempo de convivir, contó, quedó embarazada. “La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él”, dijo. En ese momento, apareció “el desprecio y el rechazo”. Según relató, Alberto Fernández le decía “esto no puede pasar”. Fabiola afirmó que él comenzó a hostigarla “con que era muy pronto, que no estaba listo aún”.

Después, afirmó, se activaría una segunda parte de su plan de desprecio para empujarla “a llevar adelante la peor decisión”. La ignoró por completo, aunque vivían en la misma casa. Dejó de hablarle. La hizo sentir un mueble. “Me decía ‘no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo’”, dijo Fabiola. “El me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”.

Delegada por el juez Julián Ercolini, la investigación está en manos del fiscal Ramiro González con la colaboración de la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Yañez dedicó un capítulo a contar cómo fue su historia de pareja con Alberto Fernández. Allí dijo que se comprometieron en mayo de 2016, pero que ya antes de esa fecha había hostigamiento y acoso. “Ya desde antes de la convivencia, su hostigamiento y acoso psicológico era constante”, afirmó y relató que en ese entonces Fernández estaba obsesionado con que si ella salía era porque lo engañaba. Según planteó, las “lesiones graves dejaron secuelas de daño psicológicos hasta el día de hoy”. Trascendió que en ese contexto enmarcó el aborto que relata. Tras ello, vivieron separados pero ella después regresó al departamento de Puerto Madero.

La ex primera dama durante su entrevista con Infobae

El sábado último, Infobae publicó la única entrevista a Fabiola Yañez desde que se conoció que había sido víctima de violencia de género. Allí se le consultó sobre el comienzo de la relación en 2016. “No puedo contar exactamente lo que pasó. Todas estas cuestiones las manifesté en el material que se grabó. Y así como yo tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo...”

El viernes, la Justicia secuestró los teléfonos de Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga al ex presidente por violencia de género contra Fabiola Yañez. Es que se sospecha que habría seguido hostigando a Fabiola Yañez, luego de la orden de restricción que se había dictado el martes pasado cuando la ex primera dama pidió avanzar con la denuncia. Se llevaron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias.

La causa se inició tras la decisión de Yañez de instar la denuncia contra su ex pareja. Por el momento quedó caratulada por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género. Inicialmente la ex primera dama había decidido no denunciar. Fue en una audiencia en la que el juez Ercolini le informó que en el celular de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, se encontraron mensajes suyos con imágenes que daban cuenta de hechos de violencia. Fue cuando se analizó el teléfono en la causa de los seguros.

El juez Julián Ercolini

Pero el último martes Fabiola decidió llamar al juzgado de Ercolini y decirle que ahora sí quería que se investigara. Habló de hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”. En ese contexto, el juez Ercolini dictó varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

Entonces se aceleró la causa: Fabiola decidió cambiar de abogado, nombró a Mariana Gallego y fue abordada por un equipo de psicólogos. Mañana se concretará su declaración testimonial, pero esta mañana la querella presentó un escrito en donde dio detalles sobre los hechos violentos y mencionó su aborto.

Yañez fue mamá durante la presidencia de Alberto Fernández. El Gobierno anunció oficialmente su embarazo el 23 de septiembre de 2021, cuando llevaba 10 semanas de gestación. En julio se había conocido las fotos tomadas un año atrás durante la celebración de cumpleaños que se llevó adelante en la quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, en medio de las duras restricciones de circulación fijadas por el Ejecutivo para cumplir con la cuarentena tras la irrupción del COVID 19. En la nota a Infobae, Fabiola aseguró que tras ese episodio la violencia se incrementó y que no paraba de escuchar que el entonces presidente le recriminaba “por tu culpa perdí un gobierno”.