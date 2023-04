Telpuk declaró por la valija de Antonini Wilson: “Me cambió la vida, la pasé muy mal, estuve casi dos años con amenazas”

Telpuk ahora vive en Santa Fe, donde tiene un salón de eventos.

La ex agente de la PSA que descubrió la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, María Luján Telpuk, declaró hoy en el juicio oral cómo fue el episodio y contó que recibió amenazas de muerte durante casi dos años. Además, reveló que el piloto del avión “insinuó” que no se revisen las valijas porque “era muy tarde”.

Telpuk (43) vive actualmente en la provincia de Santa Fe. Lejos de los medios y de la exposición posterior al escándalo, aseguró que tiene un salón de eventos. Durante su relato, contó el impacto que tuvo el episodio en su vida. “La pasé muy mal, estuve casi dos años con amenazas para que me callara, me decían que iba a aparecer flotando en Riachuelo. Cambié de trabajo, renuncié a la PSA ... siempre conté la verdad de lo que viví en esos minutos. Yo cumplí con mi función”, dijo.

Ante una pregunta de la abogada de Ricardo Echegaray, Yanina Nicoletti, Telpuk admitió que nunca denunció las amenazas ante la Justicia. “No sabía de dónde provenían (las amenazas), ante el susto que tenía lo conté en los medios de comunicación”, explicó.

El avión que trasladaba a Antonini Wilson y a otras personas aterrizó en Aeroparque el 7 de agosto de 2007 a las 2:38 de la madrugad . Según consta en el expediente, los únicos testigos del control de la valija fueron el aduanero Jorge Félix Lamastra y Telpuk.

Antes de revisar las valijas, la ex agente de la PSA tuvo un breve diálogo con el piloto. “Me insinuó que era muy tarde. Me dijo ‘No Luján, para qué vamos a trabajar a esta hora, es muy tarde’. Era mi función aunque no era mi obligación. El piloto me trajo un montón de valijas. Todo era normal hasta que en la ante última valija veía seis rectángulos, el scaner no me dejaba claro que había, parecían libros, el señor Lamastra me dijo lo mismo. Le dije al piloto que ubique al dueño de la valija y se acercó Antonini Wilson”, relató.

-¿Qué trae?, preguntó Telpuk en ese momento

- “Libros y unos papelitos”, fue la respuesta del venezolano.

Telpuk contó en su declaración que luego de ese intercambio, Antonini Wilson “se puso muy nervioso, empezó a titubear”. La ex agente de la PSA abrió la valija y se sorprendió al ver los fajos de dólares.

- ¿Cuánto dinero hay?, preguntó Telpuk en ese momento.

- “Habrá unos 60 mil dólares”, contestó el venezolano.

Finalmente se encontraron USD 790.550.

En ese momento, la ex agente de la SPA salió corriendo a buscar a su jefe, Daniel Ingrosso. El resto de los pasajeros ya se habían ido. En el sector de control quedaron Antonini, Daniel David Uzcátegui Specht, y el empleado aduanero.

“Mi jefe llegó, observó la valija y llamó a nuestro superior. Creo que el señor de Aduana hizo lo mismo. Cuando llegan las camionetas de Aduana y PSA, suben a todos y se trasladan al sector comercial. Yo me quedé ahí. Después me llamaron para firmar el acta y me entero la cantidad de dinero que había en la valija”, relató Telpuk.

Durante todo el control, Antonini Wilson no hizo comentarios. Solo hablaba por teléfono. Algo similar ocurrió durante el recuento del dinero, según relataron otros testigos en audiencias previas.

Telpuk se quedó en el puesto de control y fue convocada cerca de las 8 de la mañana para firmar el acta. “¿Cómo sabía cuánto dinero había si no estuvo en el recuento?”, le preguntó uno de los abogados defensores. “Yo firmé, no pregunté nada. Estaba muy cansada”, respondió.

La ex agente de la PSA ya había declarado en el juicio por el “caso Antonini” que se desarrolló en una Corte Federal en Miami. En la audiencia de hoy, dijo que fue convocada por un abogado del venezolano Franklin Duran, condenado en 2019 a cuatro años de prisión por conspirar y actuar como un agente del gobierno de su país para encubrir el origen y destino de la valija. Ese abogado le habría financiado los pasajes y su estadía en Miami. “Me hicieron muchas preguntas la gente del FBI, muchas preguntas a nivel personal, no sé por qué, me pareció invasivo, pero me cuidaron, me ofrecieron asilo político. No quise saber nada”, recordó Telpuk sobre ese proceso.

La ex agente de la PSA también contó que tuvo otro episodio similar al de Antonini Wilson. En ese caso, descubrió 5 millones de euros en valijas con doble fondo. “En ese momento entregué el procedimiento a la Aduana. Era un avión que venía desde España. En ese momento actué de esa forma”, recordó. Varios de los abogados defensores le preguntaron por qué actuó de otra manera en el caso del venezolano. Telpuk respondió con evasivas.

