La Cámara Federal sobreseyó a Nilda Garré, acusada de tener dos ingresos simultáneos

La tercera fue la vencida. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de la ex ministra de Defensa y Seguridad durante el kirchnerismo, Nilda Garré, en una causa en la que está acusada de haber tenido dos ingresos simultáneos durante varios años.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi la sobreseyó tres veces, pero los dos fallos anteriores -en 2017 y en 2020- habían sido revocados por la Cámara Federal. Esta vez, con los votos de Eduardo Farah y Roberto Boico, el tribunal confirmó el sobreseimiento.

La causa arrancó en 2013 con una denuncia de los entonces senadores Gerardo Morales, José Cano, Luis Naidenoff y Alfredo Martínez ante la designación de Garré como embajadora ante la OEA. En esa presentación acusaban a la funcionaria de haber cobrado dos ingresos simultáneos. Ocurre que la ex ministra es titular del Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Capital Federal desde 1989. A partir de 1995 ocupó diferentes cargos públicos (diputada, ministra y embajadora) y designó a una reemplazante en ese lugar, Olga Mercado. Sin embargo, según la denuncia, nunca habría dejado de cobrar los emolumentos (los ingresos) del servicio registral.

Desde el comienzo de la causa, Garré sostuvo que estaba habilitada a cobrar esos ingresos por el decreto 644/89 que regula el sistema de los registros. Y que ese dinero no se podía equiparar a un “haber” o “remuneración”.

La causa tramitó primero en el juzgado de Sebastián Ramos y recién en 2016 quedó en manos de Martínez De Giorgi. Al año siguiente, ese magistrado sobreseyó por primera vez a Garré. Argumentó que al momento de la denuncia no estaba prohibido que el titular de un Registro pueda percibir los emolumentos mientras estaba de licencia. La aclaración fue porque ese mismo año, durante la presencia de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia reguló ese tipo de situaciones.

Apenas dos meses después, tras una apelación del fiscal Carlos Rívolo, la Sala II de la Cámara Federal revocó el primer sobreseimiento y sostuvo que la decisión del juez era “prematura”.

Martínez De Giorgi ordenó entonces una pericia sobre los ingresos que cobró Garré. También le pidió informes a la Cámara de Diputados, a la Cancillería, y a los ministerios que tuvo a cargo la ex funcionaria para saber si habían detectado alguna incompatibilidad. Aunque la pericia no arrojó datos concluyentes, el juez sobreseyó a Garré por segunda vez en noviembre de 2020. El fiscal Rívolo otra vez se opuso al cierre.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia revocaron por segunda el sobreseimiento y le ordenaron al juez que se tomen nuevos testimonios y que realice un nuevo peritaje contable.

En diciembre del año pasado, Martínez De Giorgi volvió a insistir con el sobreseimiento de Garré por entender que el emolumento no equivale a un salario. El caso llegó nuevamente a la Cámara, pero esta vez Irurzun quedó en minoría.

“Ya no puede sostenerse que se encuentre configurada la situación del supuesto desempeño de dos cargos de manera simultánea, puesto que existe certeza (según informaron las autoridades pertinentes) que, en todas las oportunidades, Nilda Garré gozó de licencia como titular del Registro mientras se desempeñó en otras funciones públicas. Y nada de lo manifestado por el acusador lo pone en tela juicio, por el contrario, así lo reconoce expresamente”, sostuvo el juez Boico en su voto.

Por su parte, Farah destacó que no había una norma que prohibiera lo que hizo Garré. “El pronunciamiento de grado comprende un examen exhaustivo de las normas aplicables al asunto, y lo concreto es que al momento de los hechos no existía una disposición que obligara a la Sra. Garré a actuar de un modo distinto al que lo hizo según su declaración indagatoria. No estaba vigente, como ahora, una regulación que indicara el destino de los emolumentos remantes de los registros seccionales, por lo que aun en el caso de haber percibido una parte de ellos en algún punto del amplio período que se investigó (lo que, en cualquier caso, no se probó) lo cierto es que su conducta resultaría igualmente atípica”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.

