Telemedicina: un nuevo modelo que prioriza la inclusión y el alcance comunitario

La telemedicina posibilita consultas clínicas remotas y amplía el acceso a la salud en comunidades del interior argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia entre un paciente y un médico ya no se mide en kilómetros. La telemedicina transformó la forma en que se accede a la atención sanitaria y, en la Argentina, su adopción avanza con fuerza en regiones históricamente postergadas por el sistema de salud.

Un ejemplo de esto es el sistema de origen israelí TytoCare, que fue reconocido como la propuesta más novedosa en materia de innovación en la Smart City Expo Santiago del Estero. Esta plataforma permite examinar garganta, oídos, pulmones, corazón, piel y temperatura, y transmite los datos en tiempo real hacia un profesional.

Un modelo que nació de la pandemia

Emanuel Romero, CEO de Go Care y fundador de Grupo Re, encabeza su implementación en la Argentina tras obtener la concesión exclusiva para la distribución de esta tecnología en el país. El origen del proyecto se remonta al período pandémico, cuando la imposibilidad de acceder a determinadas zonas puso en evidencia las limitaciones estructurales del sistema sanitario.

El dispositivo TytoCare permite realizar exámenes clínicos a distancia y transmite datos en tiempo real a profesionales de la salud (Go Care)

Esa experiencia fue el punto de partida para diseñar un modelo de atención que combina presencia territorial con herramientas digitales. El resultado es una propuesta que no se limita a la adopción de tecnología, sino que apunta a resolver una necesidad concreta: reducir las barreras de acceso al sistema de salud para comunidades que históricamente quedaron al margen de la atención médica de calidad.

"La telemedicina no reemplaza al médico, sino que amplía su alcance y permite llegar a lugares donde antes era imposible", señaló Romero, quien subrayó que el desafío principal radica en lograr la integración efectiva de estas herramientas en la dinámica cotidiana del sistema sanitario.

Córdoba: la primera apuesta territorial

La tecnología ya opera en localidades concretas. En Villa María, la implementación comenzó hace más de un año y medio a partir de un acuerdo con la intendencia local, que fue la primera en apostar por su incorporación para fortalecer el sistema de salud del distrito. Esa iniciativa convirtió a la ciudad en una experiencia pionera en la aplicación de soluciones de telemedicina en la Argentina.

Los resultados son tangibles: el sistema permitió resolver una gran cantidad de consultas sin necesidad de traslados, lo que redujo la saturación hospitalaria y optimizó los recursos disponibles. A esta ciudad cordobesa se suman cooperativas y centros de atención del interior del país, donde la plataforma ya forma parte de la oferta sanitaria cotidiana.

Dos dispositivos para distintos contextos de atención

El sistema se estructura en torno a dos herramientas principales. TytoPro está orientado a profesionales de la salud, ambulancias y clínicas, y permite realizar evaluaciones clínicas completas en terreno. TytoHome, en cambio, está diseñado para uso domiciliario: posibilita que los pacientes realicen chequeos desde sus hogares con asistencia remota de un médico.

“La telemedicina amplía el alcance de los médicos y acerca soluciones donde antes no llegaban”, explicó Emanuel Romero, CEO de Go Care y fundador de Grupo Re (Go Care)

A estas plataformas se incorporan soluciones complementarias que amplían la capacidad diagnóstica del ecosistema. Entre ellas, sistemas para la realización de electrocardiogramas remotos, monitoreo de signos vitales y unidades móviles de diagnóstico capaces de operar de manera autónoma en zonas rurales o de difícil acceso.

La combinación de estos recursos configura una red de atención que puede adaptarse a contextos muy distintos, desde una consulta domiciliaria en un área urbana hasta una intervención de urgencia en una localidad sin infraestructura hospitalaria cercana.

Una plataforma en expansión

El modelo impulsado por Grupo Re no se agota en los dispositivos de examinación. La propuesta proyectada contempla el desarrollo de nuevas áreas: salud mental, nutrición, educación médica digital y la implementación de recetas electrónicas.

Uno de los aspectos más singulares es la incorporación de profesionales argentinos radicados en el exterior, quienes podrán brindar atención a distancia a través de la plataforma, sumando capacidad al sistema sin requerir desplazamientos físicos.

La experiencia en marcha en el país ilustra de qué modo la innovación tecnológica puede orientarse a resolver problemas estructurales. La adopción de TytoCare no responde a una tendencia global abstracta, sino a una demanda local precisa: garantizar que la atención médica esté disponible allí donde más se necesita, independientemente de la ubicación geográfica del paciente.