Los hermanos cordobeses Willy Magia y Gastón Massa llevaron su talento hasta la concentración argentina

Willy Magia y Gastón Massa acompañaron a la selección argentina durante una experiencia exclusiva (ALA)

En cada competencia deportiva importante, familias enteras comparten costumbres heredadas, reviven anécdotas inolvidables y encuentran en esos momentos una manera de fortalecer la identidad colectiva. Esa conexión emocional convierte cada partido del combinado nacional en una experiencia que se disfruta mucho antes del pitazo inicial y permanece viva mucho tiempo después del resultado final.

Bajo esa premisa, ALA impulsó una iniciativa especial durante la estadía de la Albiceleste en los Estados Unidos. Como sponsor oficial de la selección argentina, decidió convocar a dos influencers de las redes sociales para que viajen a Norteamérica y puedan retratar aquello que ocurre fuera del campo de juego, donde también se construyen recuerdos que fortalecen el vínculo entre el plantel y los fanáticos.

Los elegidos para esta iniciativa fueron los hermanos cordobeses Willy Magia, quien se hizo famoso haciendo trucos en los alrededores del estadio de Belgrano, y Gastón Massa, un humorista con más de un millón de seguidores en Instagram.

El recorrido incluyó el hotel donde se hospedó la delegación argentina en Kansas. Allí, formaron parte de una transmisión especial de AFA Estudio realizada durante el 24 de junio, el día del cumpleaños de Lionel Messi. En ese contexto, el ilusionista de la familia presentó un show preparado especialmente como homenaje al número 10. La propuesta sorprendió a los presentes y también a la comunidad futbolera que seguía el streaming desde distintos países.

La activación puso el foco en los rituales y el esfuerzo que forman parte de cada partido (ALA)

La escena reunió entretenimiento, emoción y cercanía en un momento muy especial. De esa manera, el creador de contenido trasladó su talento hasta uno de los espacios más representativos del viaje argentino.

La familia y los rituales como parte de cada partido

La elección de Willy Magia y Gastón Massa respondió a un concepto que atraviesa toda la campaña. Para ALA, el fútbol también se vive en familia a través de costumbres que pasan de una generación a otra y acompañan cada torneo.

Las reuniones antes del partido, la camiseta preparada con anticipación, las cábalas repetidas durante años y la expectativa compartida forman parte de una identidad presente en miles de hogares argentinos.

En ese sentido, los hermanos cordobeses pudieron representar ese vínculo afectivo que transforma cada encuentro en una celebración. Su participación puso en primer plano la importancia de compartir experiencias alrededor de la selección argentina.

Al mismo tiempo, el viaje permitió visibilizar el trabajo que permanece fuera de escena. Cada traslado, organización y preparación forman parte de un esfuerzo constante que muchas veces no aparece frente a las cámaras.

ALA acompañó el recorrido del seleccionado nacional mediante una propuesta protagonizada por Willy Magia y Gastón Massa, con foco en la ilusión, las cábalas y el trabajo cotidiano.

Una edición especial inspirada en la pasión de los hinchas

Como parte de esta activación, ALA presentó una edición limitada Lavado Total. Se trata de un pack coleccionable pensado para los fanáticos que consideran la preparación previa como una parte esencial de cada partido.

La propuesta toma como referencia la tarea de Marito De Stéfano, el utilero de la selección argentina, quien es el responsable de que cada camiseta llegue impecable al vestuario antes de salir al campo de juego.

Con esa inspiración, la marca busca destacar el valor de las personas cuyo aporte resulta indispensable para que todo funcione correctamente: quienes realizan un esfuerzo invisible. Esa dedicación también se traslada a los hogares, donde cada hincha prepara su camiseta para acompañar al equipo nacional.

A través de esta experiencia en los Estados Unidos junto a dos famosos hermanos cordobeses, ALA logró poner en valor esos momentos que acompañan la pasión futbolera.

La presencia de Willy Magia y Gastón Massa permitió mostrar que la ilusión también se construye fuera de la cancha, donde la dedicación cotidiana, las tradiciones familiares y los pequeños gestos forman parte de una misma historia que acompaña a la selección en cada desafío.