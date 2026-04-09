Cómo la mandioca está impulsando la innovación y el empleo en Misiones

Almacenamiento de mandioca lista para su procesamiento industrial (Gobierno de Misiones)

La mandioca, una raíz que forma parte del paisaje y la historia alimentaria del nordeste argentino, experimenta un proceso de transformación que está modificando su rol en la economía regional.

Durante siglos, este cultivo acompañó la vida cotidiana de comunidades originarias y colonos, siendo parte fundamental de la identidad agrícola de Misiones. Hoy, la provincia es su principal productora en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Además, está impulsando un salto industrial cuyo objetivo apunta a diversificar y sofisticar la cadena de valor.

Bajo esa premisa, se creó un Laboratorio de Análisis y Desarrollo de Alimentos en la localidad de Puerto Rico. De esta manera, se pretende generar nuevos productos, ampliar mercados y mejorar los ingresos de miles de familias rurales.

Según afirman autoridades locales, la mitad de la producción de mandioca en Misiones hoy se destina al consumo fresco, mientras que el resto —alrededor de 15 millones de kilos— se transforma en almidón utilizado en la industria alimentaria y farmacéutica.

Equipos técnicos evalúan la calidad y el desarrollo del cultivo en la región (Gobierno de Misiones)

Tradición agrícola y tecnología local

La mandioca, conocida científicamente como manihot esculenta, es una raíz. Su cultivo requiere prácticas tradicionales, como la reproducción por gajos en vez de semillas, lo que permite a los productores renovar las plantas cada temporada y conservar variedades adaptadas a los suelos locales.

Los primeros registros europeos de la mandioca en la región datan del siglo XVI, cuando el alemán Ulrich Schmidl documentó el uso culinario de este vegetal entre los pueblos originarios. A lo largo del tiempo, se mantuvo como un alimento básico y fuente de ingresos para pequeñas explotaciones familiares.

Ahora, la provincia apuesta por un modelo de integración a través de un clúster de la mandioca, conformado por 14 empresas y entre 2.000 y 3.000 productores. La idea es coordinar esfuerzos entre todos los actores de la cadena.

“Esta iniciativa cuenta con financiamiento provincial, municipal y del sector privado. El objetivo principal es el desarrollo de nuevos productos a base de mandioca”, explicó el ministro de Industria, Federico Fachinello.

Trabajadores acondicionan la raíz para su distribución comercial (Gobierno de Misiones)

Nuevos desarrollos y desafíos para la industria

Además del tradicional consumo como guarnición hervida o frita, la mandioca se utiliza para fabricar chipas y como excipiente en medicamentos. El nuevo laboratorio promete expandir estas fronteras, con la investigación de aplicaciones alternativas como adhesivos industriales, destinados a sustituir importaciones de harina de papa, y otros artículos que empiezan a ganar lugar en las góndolas de supermercados.

Un ejemplo de esto es la empresa Raiza, integrante del clúster, que presentó recientemente su snack de mandioca frita, el cual recibió una respuesta favorable por parte del mercado.

“Necesitamos innovar para crear nuevos alimentos y, de esta manera, poder llegar a cada vez más lugares”, destacó Fachinello, quien también remarcó que este impulso beneficia tanto a pequeños productores como a la industria.

Productores locales seleccionan raíces para el mercado interno y la industria (Gobierno de Misiones)

Otro aspecto que mencionó el funcionario es que la fécula de mandioca tributa un 21% de IVA, casi el doble que otras féculas, que pagan 10,5%. En ese sentido, existe un reclamo para igualar el tratamiento fiscal y facilitar la expansión hacia mercados como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde crece el interés por alimentos funcionales.

Valor agregado y oportunidades para la provincia

El laboratorio de alimentos pretende funcionar como vínculo entre ciencia, industria y campo, lo que promueve el desarrollo de nuevas tecnologías y el agregado de valor. Para el ministro de Industria, se trata de un cultivo que tiene potencial para llegar a cada vez más provincias e incluso al exterior.

Al mismo tiempo, la articulación entre productores, empresas y el Estado provincial proyecta a la mandioca como un motor de desarrollo en el centro de Misiones. De esta manera, se busca crear oportunidades para la diversificación productiva y la generación de empleo.