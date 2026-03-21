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Lollapalooza y el ritual del sunset: el momento que reúne a miles al caer el sol

Entre música en vivo, amigos y estética de festival, la propuesta Sunset Kit by Cerveza Corona recorre el predio para descubrir cómo se vive la “golden hour”

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El atardecer en Lollapalooza tuvo un lugar especial: el Beer Garden de Corona

El atardecer tiene desde siempre un lugar especial dentro de los grandes festivales. A medida que la luz cambia y el ritmo del día se transforma, miles de personas encuentran un momento para bajar la intensidad sin perder la energía de la música en vivo. En ese instante, el paisaje del predio se vuelve parte de la experiencia colectiva.

En ese tipo de encuentros multitudinarios, esos pequeños rituales suelen surgir de forma espontánea. Grupos que se reúnen frente a un escenario, amigos que se sientan en el pasto o asistentes que recorren el lugar en busca de la mejor vista del horizonte. El momento en que cae el sol se convierte en una pausa compartida.

En ese contexto, el atardecer dentro de Lollapalooza Argentina 2026 representa uno de los momentos más esperados de cada jornada. La transición entre tarde y noche genera una atmósfera distinta que atraviesa todo el predio. Allí se mezclan música, estética y energía colectiva.

El atardecer reúne a grupos
El atardecer reúne a grupos de amigos que hacen una pausa para disfrutar la música y el entorno del festival (Corona)

Un ritual que toma forma en el festival

A partir de esa escena surge el Sunset Kit by Cerveza Corona, una propuesta que invita a pensar qué elementos acompañan ese instante especial. La consigna transforma una pregunta habitual del festival —qué llevar al predio— en otra más simple: qué se necesita para disfrutar el momento en que baja el sol.

La iniciativa recorre distintos sectores del evento junto a Infobae, de la mano de Jimena Grandinetti, para descubrir cómo cada persona vive ese ritual. Algunos priorizan accesorios, otros destacan playlists para el Sunset y muchos mencionan la compañía como parte fundamental de la experiencia.

Además, el concepto se convierte en un punto de partida para conversar con el público. Entre las preguntas aparecen cuáles son los artistas ideales para compartir el momento y qué canciones no pueden faltar.

Jimena Grandinetti recorrió el predio
Jimena Grandinetti recorrió el predio con la propuesta Sunset Kit para descubrir cómo cada asistente vivió el ritual del atardecer, entre música, compañía y elecciones personales (Juan Novelli)

De ese modo, cada respuesta arma un retrato colectivo del festival. Las elecciones revelan estilos, gustos musicales y pequeñas tradiciones que se repiten entre quienes asisten al evento.

Un punto de encuentro para disfrutar de Lollapalooza

El Corona Garden funciona como uno de los espacios donde ese ritual se vuelve más visible. El lugar reúne a personas que buscan disfrutar la caída del sol mientras continúan conectadas con la programación musical.

Dentro del sector, la experiencia se desarrolla con una estética pensada para acompañar ese momento del día. La luz cálida del atardecer, la ambientación y la circulación del público crean un clima relajado dentro del ritmo intenso del festival.

El actor Andrés Gil estuvo
El actor Andrés Gil estuvo presente en el festival y compartió su experiencia durante el atardecer en el predio (Juan Novelli)

Asimismo, el espacio se transforma en un punto de observación privilegiado para registrar cómo se vive el sunset. Desde allí es posible ver cómo distintos grupos se preparan para ese instante con amigos, música y conversaciones.

Sin embargo, la propuesta no se limita a ese espacio específico. El espíritu del Sunset Kit también se expande hacia el resto del predio, donde miles de asistentes construyen su propio momento frente a los escenarios o en sectores abiertos.

Una experiencia que recorre todo el predio

A medida que el sol comienza a descender, el festival adopta otra dinámica. Los movimientos se vuelven más pausados y muchas personas buscan un lugar para mirar el cielo mientras esperan el próximo show.

Entre escenarios y sectores abiertos,
Entre escenarios y sectores abiertos, el público encuentra distintos puntos para compartir el momento del sunset (Juan Novelli)

En ese contexto aparecen outfits pensados para la golden hour, maquillajes con brillo, lentes y accesorios que reflejan la luz del atardecer. Cada detalle contribuye a construir una estética asociada con ese instante.

De forma paralela, la experiencia también incluye la presencia de Corona 0.0 dentro del festival. La bebida aparece como parte natural del kit que acompaña la jornada, lo que permite que el público la disfrute en distintos sectores del predio.

Así, el concepto del Sunset Kit conecta distintas escenas del evento. Desde el Corona Garden hasta los escenarios principales, el momento del atardecer se transforma en una experiencia compartida entre miles de personas.

El ritual del Sunset en Lollapalooza Argentina 2026 muestra cómo un instante del día puede convertirse en un símbolo dentro del festival. Entre música, encuentros y paisajes teñidos de luz dorada, la caída del sol reúne a los asistentes en una escena colectiva que combina energía, estética y disfrute.

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