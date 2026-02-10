In House

Tendencias de maquillaje y nuevas experiencias marcaron el primer mes del año en Mar del Plata

El público joven disfrutó de clases de maquillaje, descuentos y asesoría profesional en Playa Grande y la fiesta Bresh. Influencers y lanzamientos innovadores sumaron atractivo a los encuentros de belleza del verano

Guardar
Las experiencias de maquillaje de
Las experiencias de maquillaje de Maybelline New York en Mar del Plata acercaron las últimas tendencias de belleza al público joven  (Maybelline NY)

Durante el mes de enero de 2026, la ciudad de Mar del Plata fue el sitio elegido para una serie de propuestas innovadoras que estuvieron dirigidas a los aficionados al maquillaje y la belleza.

La marca Maybelline New York desembarcó en la Costa Atlántica para desplegar una serie de experiencias que acercaron las tendencias globales a turistas y residentes, con actividades que fueron desde clases de automaquillaje hasta dinámicas interactivas y lanzamientos exclusivos.

Entre el 15 y el 31 de enero, el camión de la marca se instaló en Playa Grande y se convirtió en una referencia para quienes buscaban conocer los últimos productos de Maybellien NY, y técnicas y tendencias de maquillaje.

El truck de Maybelline New
El truck de Maybelline New York en Playa Grande ofreció clases prácticas y asesoría profesional en técnicas de maquillaje (Maybelline NY)

Durante todo este período, el espacio recibió entre 400 y 450 visitantes diarios que encontraron no solo un punto de venta, sino también un lugar para aprender sobre maquillaje.

A lo largo de la quincena, maquilladores profesionales dictaron 34 clases en las que participaron más de 300 personas. El programa incluyó temas como colorimetría aplicada a la elección de labiales, técnicas de contouring y el paso a paso para lograr el look conocido como "beach makeup“, pensado para un verano con estilo natural y fresco.

El interés por los lanzamientos fue notorio. Los productos más buscados incluyeron la tinta de labios Super Stay Teddy Tint en los tonos 10, 15 y 20, y el rubor Sunkisser, elegido por su efecto bronceado sin exposición solar. El Lifter Stix en los tonos 65-70 agotó stock debido a su versatilidad como stick multi-uso para cubrir, contornear e iluminar.

Durante el verano en la
Durante el verano en la Costa Atlántica, Maybelline New York presentó lanzamientos exclusivos y productos destacados (Maybelline NY)

Beneficios, juegos e influencers

Las personas que se acercaron a la activación accedieron a descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, junto con dinámicas de juegos y regalos que permitieron acceder a merchandising exclusivo. Entre los obsequios se destacaron abanicos, espejos, sets de brochas y charms personalizables para labiales.

Estas acciones fomentaron la interacción y el entusiasmo del público, generando un ambiente de comunidad alrededor de la marca.

El truck contó con la presencia de reconocidas influencers y figuras del streaming, como Juli Castro, Sele Mosca, Domi Faena, Cami Jara, Juli Manzotti y Guada Pompei. Estas personalidades compartieron la experiencia junto a sus seguidores y probaron los lanzamientos de Maybelline New York, lo que amplificó el alcance de la propuesta.

Influencers y figuras del streaming
Influencers y figuras del streaming acompañaron las actividades de Maybelline New York, sumando alcance a la propuesta (Maybelline NY)

Una propuesta que conectó con el público joven

La apuesta por conectar con la Generación Z tuvo su momento destacado el 23 de enero en Mute, durante una edición de la fiesta Bresh. El público pudo acceder a un espacio exclusivo para retocar sus looks y recibir asesoramiento profesional en maquillaje. Hubo desafíos interactivos y premios, lo que sumó dinamismo a la noche.

“Buscamos estar donde nuestros consumidores disfrutan y se expresan. En este caso, ofrecimos una experiencia beauty completa: desde el testeo del producto hasta el aprendizaje de técnicas profesionales. La respuesta ha sido increíblemente positiva por parte del público", resumieron desde la marca.

Perspectivas para el año

Tras una temporada en la Costa Atlántica marcada por la interacción directa con el público y la alta demanda de nuevos productos, Maybelline New York anticipa que llevará estas experiencias a otras ciudades de la Argentina. El objetivo es continuar presentando las últimas tendencias globales y acercar herramientas profesionales a nuevos públicos.

Cabe destacar que Maybelline New York forma parte de la multinacional francesa L’Oreal desde 1996 y mantiene su sede en New York. Fundada en Chicago en 1914, la marca desarrolla líneas de maquillaje de alto rendimiento, diseñadas para personas que buscan practicidad y calidad.

Cada temporada, la marca suma propuestas alineadas con las tendencias internacionales, adaptando sus lanzamientos a los gustos de los consumidores argentinos.

Para conocer más información, se puede ingresar aquí.

Temas Relacionados

Maybelline NYMar del Platamaquillajeverano 2026

Últimas Noticias

Los Cabos celebra a sus muertos: tradición, color y mar

La mezcla de cultura, creatividad y paisajes impactantes redefine la forma de festejar una de las fechas más emblemáticas de México

Los Cabos celebra a sus

Fin de semana largo: cuál es el destino argentino que ofrece diversión y relax

Actividades gratuitas, experiencias en bodegas, el carnaval más pasional y escenarios naturales consolidan una oferta adaptable a distintos perfiles

Fin de semana largo: cuál

Cosquín Rock 2026: así se prepara el festival que atravesará a distintas generaciones

La próxima edición pondrá el foco en la diversidad musical y en crear un entorno pensado para el disfrute responsable. Cómo será la experiencia dentro del predio

Cosquín Rock 2026: así se

Una cadena de comida rápida sale a la ruta para contar el origen de sus ingredientes

Junto a los influencers gastronómicos Ailín Tokman y Andrés Simón, McDonald’s ofrece una mirada cercana al recorrido de los ingredientes en distintos puntos del país

Una cadena de comida rápida

La localidad chilena que apagó la IA para volver a la conexión humana

Vecinos de Quilicura atendieron miles de consultas en una acción que combinó cooperación y sostenibilidad

La localidad chilena que apagó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reforma laboral: avanza el acuerdo

Reforma laboral: avanza el acuerdo entre el Gobierno y los aliados, pero se demora la versión final del texto

El Gobierno delegó en Manuel Adorni la facultad para transferir la Justicia Laboral a CABA

Rogelio Frigerio: “La reforma tributaria es igual de importante que la reforma laboral”

Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda

“Tenemos tres bebés preguntando por su mascota”: una familia denunció que le robaron una oveja en Lomas de Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos atacó una nueva

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente

Presidente de Panamá cuestiona liberaciones judiciales y pide firmeza contra el crimen organizado

Crisis en Cuba: la economía se hundió un 5% en 2025 y acumula una caída del 15% desde 2020

Crisis sin precedentes en Cuba: el colapso energético revela la vulnerabilidad estructural de la economía de la isla

Dominio público: cómo obras literarias y películas icónicas se reinventan al quedar libres de derechos

TELESHOW
La China Suárez y su

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

El llanto de Georgina Barbarossa en el regreso a su programa: “Fue como abrazar a mi mamá”

Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona