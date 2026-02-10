Tendencias de maquillaje y nuevas experiencias marcaron el primer mes del año en Mar del Plata

Las experiencias de maquillaje de Maybelline New York en Mar del Plata acercaron las últimas tendencias de belleza al público joven (Maybelline NY)

Durante el mes de enero de 2026, la ciudad de Mar del Plata fue el sitio elegido para una serie de propuestas innovadoras que estuvieron dirigidas a los aficionados al maquillaje y la belleza.

La marca Maybelline New York desembarcó en la Costa Atlántica para desplegar una serie de experiencias que acercaron las tendencias globales a turistas y residentes, con actividades que fueron desde clases de automaquillaje hasta dinámicas interactivas y lanzamientos exclusivos.

Entre el 15 y el 31 de enero, el camión de la marca se instaló en Playa Grande y se convirtió en una referencia para quienes buscaban conocer los últimos productos de Maybellien NY, y técnicas y tendencias de maquillaje.

El truck de Maybelline New York en Playa Grande ofreció clases prácticas y asesoría profesional en técnicas de maquillaje (Maybelline NY)

Durante todo este período, el espacio recibió entre 400 y 450 visitantes diarios que encontraron no solo un punto de venta, sino también un lugar para aprender sobre maquillaje.

A lo largo de la quincena, maquilladores profesionales dictaron 34 clases en las que participaron más de 300 personas. El programa incluyó temas como colorimetría aplicada a la elección de labiales, técnicas de contouring y el paso a paso para lograr el look conocido como "beach makeup“, pensado para un verano con estilo natural y fresco.

El interés por los lanzamientos fue notorio. Los productos más buscados incluyeron la tinta de labios Super Stay Teddy Tint en los tonos 10, 15 y 20, y el rubor Sunkisser, elegido por su efecto bronceado sin exposición solar. El Lifter Stix en los tonos 65-70 agotó stock debido a su versatilidad como stick multi-uso para cubrir, contornear e iluminar.

Durante el verano en la Costa Atlántica, Maybelline New York presentó lanzamientos exclusivos y productos destacados (Maybelline NY)

Beneficios, juegos e influencers

Las personas que se acercaron a la activación accedieron a descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, junto con dinámicas de juegos y regalos que permitieron acceder a merchandising exclusivo. Entre los obsequios se destacaron abanicos, espejos, sets de brochas y charms personalizables para labiales.

Estas acciones fomentaron la interacción y el entusiasmo del público, generando un ambiente de comunidad alrededor de la marca.

El truck contó con la presencia de reconocidas influencers y figuras del streaming, como Juli Castro, Sele Mosca, Domi Faena, Cami Jara, Juli Manzotti y Guada Pompei. Estas personalidades compartieron la experiencia junto a sus seguidores y probaron los lanzamientos de Maybelline New York, lo que amplificó el alcance de la propuesta.

Influencers y figuras del streaming acompañaron las actividades de Maybelline New York, sumando alcance a la propuesta (Maybelline NY)

Una propuesta que conectó con el público joven

La apuesta por conectar con la Generación Z tuvo su momento destacado el 23 de enero en Mute, durante una edición de la fiesta Bresh. El público pudo acceder a un espacio exclusivo para retocar sus looks y recibir asesoramiento profesional en maquillaje. Hubo desafíos interactivos y premios, lo que sumó dinamismo a la noche.

“Buscamos estar donde nuestros consumidores disfrutan y se expresan. En este caso, ofrecimos una experiencia beauty completa: desde el testeo del producto hasta el aprendizaje de técnicas profesionales. La respuesta ha sido increíblemente positiva por parte del público", resumieron desde la marca.

Perspectivas para el año

Tras una temporada en la Costa Atlántica marcada por la interacción directa con el público y la alta demanda de nuevos productos, Maybelline New York anticipa que llevará estas experiencias a otras ciudades de la Argentina. El objetivo es continuar presentando las últimas tendencias globales y acercar herramientas profesionales a nuevos públicos.

Cabe destacar que Maybelline New York forma parte de la multinacional francesa L’Oreal desde 1996 y mantiene su sede en New York. Fundada en Chicago en 1914, la marca desarrolla líneas de maquillaje de alto rendimiento, diseñadas para personas que buscan practicidad y calidad.

Cada temporada, la marca suma propuestas alineadas con las tendencias internacionales, adaptando sus lanzamientos a los gustos de los consumidores argentinos.

