El destino del Litoral que combina fiesta, bienestar y paisaje

Carnaval, turismo rural, termas y playas sobre el río Uruguay protagonizan la propuesta del verano 2026

Las termas de Concordia ofrecen
Las termas de Concordia ofrecen tres complejos con piscinas de aguas cálidas y frias, hidromasaje y relax (Turismo Concordia)

La llegada del verano transforma a Concordia en un escenario donde los sentidos se activan a partir del paisaje, la cultura y el movimiento. La combinación entre naturaleza, celebraciones y propuestas al aire libre define una temporada pensada para el descanso activo y la exploración.

En ese contexto, la ciudad se apoya en una ubicación estratégica sobre la costa del río Uruguay y el Lago Salto Grande. La conectividad aérea, reforzada por los vuelos que la enlazan con Buenos Aires en menos de una hora, amplía las posibilidades de acceso.

Fiestas, sabores y expresiones que marcan la temporada

Por su parte, el Carnaval de Concordia ocupa un lugar central dentro del calendario estival. El Corsódromo Atanasio Bonfiglio recibe a miles de personas que asisten al desfile de comparsas, una expresión artística de fuerte arraigo local.

Asimismo, la Vendimia aporta una dimensión vinculada a la producción regional. Las bodegas del área abren sus puertas para compartir degustaciones y recorridos por los viñedos. Variedades como Tannat, Marselan o Chardonnay reflejan la riqueza vitivinícola de Entre Ríos.

A su vez, la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga suma una propuesta ligada al entorno natural. El Balneario Camping La Tortuga Alegre se convierte en punto de encuentro para aficionados que participan en concursos desde embarcaciones o desde la costa.

El turismo rural en Concordia
El turismo rural en Concordia propone caminatas, cabalgatas y avistaje de aves en estancias y campos (Turismo Concordia)

En paralelo, el bienestar ocupa un rol destacado dentro de la oferta turística del destino. Concordia cuenta con tres complejos termales que combinan descanso y confort. El Complejo Termas Concordia se distingue por sus piscinas de aguas cálidas y frías, sectores de hidromasaje y espacios de relax, conformando un atractivo vigente durante todo el año.

Las Termas del Ayuí incorporan un parque acuático que amplía la experiencia recreativa. Las Termas Punta Viracho, en tanto, ofrecen vistas abiertas al Lago Salto Grande. Ambas propuestas refuerzan la relación entre salud, paisaje y disfrute.

Naturaleza, actividades y patrimonio en clave estival

El turismo rural suma alternativas para quienes buscan un contacto directo con el entorno. Estancias y emprendimientos de campo organizan jornadas que incluyen caminatas, cabalgatas y avistaje de aves. Esas experiencias permiten descubrir la diversidad ambiental del territorio.

Las bodegas de Concordia reciben
Las bodegas de Concordia reciben turistas durante la Vendimia para la degustación de vinos (Turismo Concordia)

En relación con el paisaje, las playas sobre el río Uruguay y el Lago Salto Grande constituyen otro de los grandes atractivos. Los balnearios, rodeados de vegetación autóctona, invitan a pasar largas jornadas al sol.

Las propuestas náuticas amplían el abanico de opciones.Kayak, SUP, canotaje, remo y paseos en lancha o catamarán permiten recorrer la costa desde otra mirada. El vínculo con el agua se integra a la experiencia turística.

En tanto, la Costanera se consolida como un espacio de encuentro cotidiano. A lo largo de su trazado se combinan food trucks, restaurantes, bares y ferias. Sectores deportivos y áreas verdes acompañan el recorrido frente al paisaje ribereño.

Por otra parte, la historia también forma parte del circuito veraniego. El Parque San Carlos reúne patrimonio y naturaleza en un mismo predio. El Naranjal de Pereda y el Castillo San Carlos aportan relatos vinculados a la memoria local y a Antoine de Saint-Exupéry.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande
El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas gratuitas (Turismo Concordia)

Asimismo, el Bus Turístico ofrece circuitos guiados por los principales puntos de interés. Los recorridos incluyen datos, anécdotas y referencias culturales. Esa modalidad facilita una aproximación integral al destino.

De igual modo, la Ruta Argentina del Art Nouveau suma un componente arquitectónico. Edificios emblemáticos reflejan ese estilo y dialogan con museos y centros de interpretación.

A su vez, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande se presenta como un atractivo complementario. Las visitas guiadas gratuitas permiten conocer una de las obras de ingeniería binacional más relevantes de la región.

Unas vacaciones entre río, termas y celebraciones

Con una propuesta que integra naturaleza, celebraciones, bienestar y patrimonio, Concordia se posiciona como una alternativa para toda la familia durante el verano 2026. Cada actividad se articula dentro de un mismo entramado turístico que invita a explorar, descansar y participar.

Para más información, hacer clic acá.

