Verano 2026: la iniciativa para grandes y chicos que se presentó en Palermo y estará en la Costa Atlántica

La caravana de Pampers llegó al Paseo Navideño con actividades lúdicas y recreativas que combinaron movimiento, aprendizaje y encuentro familiar

La iniciativa estará presente en diferentes puntos turísticos

La infancia suele asociarse con momentos en los que la imaginación transforma cada espacio cotidiano en un escenario extraordinario. En esta época del año, esa magia se potencia. El Parque Navideño de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario perfecto para que las familias disfrutaran de propuestas que combinan la ilusión de las fiestas con soluciones prácticas para el verano.

Dentro de ese entorno, Pampers desplegó una caravana diseñada para transformar la experiencia educativa en puro juego.

Una propuesta pensada para vivir el verano en movimiento

La experiencia, que se desplegó en la previa de la llegada del verano, se centró en acercar soluciones cotidianas de crianza mediante dinámicas pensadas desde el movimiento. El objetivo principal fue presentar el “combo de verano” ideal: productos diseñados para que el calor y la actividad constante no frenen la diversión.

La caravana de Pampers ofreció
La caravana de Pampers ofreció experiencias lúdicas y educativas que integraron juego y participación activa (Juan Novelli)

Una de las estaciones invitó a conocer formas de uso de Pampers Pants a través de un divertido juego digital. En una pantalla táctil, los participantes compitieron para demostrar lo fácil que es poner estos pañales —que se suben como ropa interior— y lo práctico que resulta quitarlos rasgando sus laterales, ideal para chicos que no se quedan quietos.

Por otro lado, la propuesta vinculada a Pampers Splashers fue de las más concurridas. En una competencia contra reloj, las familias jugaron a ver quién lograba colocar la mayor cantidad en un tiempo limitado. Fue la forma perfecta de mostrar por qué este modelo es el mejor aliado para el mar o la pileta, ya que no se hincha como los comunes.

Asimismo, la caravana incluyó una experiencia de trivia que combinó entretenimiento con educación. Mientras aguardaban en la fila, los padres pudieron poner a prueba sus conocimientos sobre la marca y llevarse premios exclusivos como palitas para la playa, pilusos y packs de pañales.

El espacio también sumó una plaza blanda destinada a los más chicos, pensada para acompañar los tiempos de espera. Este sector permitió que el recorrido se viviera sin interrupciones para priorizar la comodidad y la seguridad durante toda la visita.

Fio Vitelli, nutricionista, coach y
Fio Vitelli, nutricionista, coach y creadora de contenido, en la caravana de Pampers (Juan Novelli)

Además, se incorporó un sitio especialmente diseñado para registrar recuerdos. Allí, las familias pudieron tomarse fotografías, compartir la vivencia y llevarse un recuerdo tangible de una tarde marcada por el encuentro.

Experiencias compartidas por influencers

Durante las jornadas en Palermo, la caravana contó con la presencia de creadoras de contenido vinculadas a maternidad, bienestar y lifestyle como Mechi Lambre, Rochi Sanguinetti y Fio Vitelli.

Las influencers no solo recorrieron los distintos espacios, sino que fueron entrevistadas para compartir sus tips de verano y mostraron cómo sus hijos disfrutaron de los juegos digitales y la plaza blanda, llevándose también sus premios tras una tarde a pura risa.

Rochi Sanguinetti influencer de lifestyle
Rochi Sanguinetti influencer de lifestyle y maternidad, junto a sus hijos en la caravana de Pampers (Juan Novelli)

Cabe destacar que la iniciativa no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. La caravana de Pampers inicia ahora su recorrido por los principales centros turísticos. Durante el próximo mes, el despliegue llegará a Pinamar y Mar del Plata para seguir acompañando a las familias durante sus vacaciones.

En Pinamar y Mar del Plata, el formato mantendrá su esencia recreativa, con horarios y locaciones pensadas para el flujo turístico. De este modo, la propuesta se integrará a la agenda estival de los turistas que disfrutan del descanso junto al mar.

En esta primera edición, la participación en el Paseo Navideño permitió que Pampers reafirme su rol como aliado durante las distintas etapas de la infancia. A través de experiencias compartidas, la iniciativa demostró cómo el juego, la información y la cercanía pueden convivir en un mismo espacio.

