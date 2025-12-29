Punta del Este Internacional 2026: el anuario que refleja una ciudad en plena transformación

El anuario Punta del Este Internacional integra innovación digital y tendencias de real estate para narrar la transformación de la costa uruguaya (Mar y Sol Ediciones)

Más allá de las modas, hay destinos turísticos que se consolidaron como refugios habituales de un gran número de argentinos. Un ejemplo de esto es la costa uruguaya, donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo y cada temporada suma nuevas propuestas para un público que busca algo más que sol y playa.

Desde hace casi un cuarto de siglo, Punta del Este Internacional se mantiene como una publicación de referencia en este lugar. Su edición 2026, sin embargo, suma una novedad que trasciende el formato tradicional: la integración entre su clásica versión en papel y una nueva plataforma digital dinámica, enriquecida con inteligencia artificial.

Tapa 2026: Bera Bay, el proyecto emblemático de Invergroup en Punta Ballena, diseñado por Carlos Ott y Carlos Ponce de León (Mar y Sol Ediciones)

Una colección que se reinventa

El anuario supo ganarse un lugar como objeto de colección. Lo inusual es que su influencia no termina con la temporada de verano. “Punta del Este Internacional ya no se lee, ahora se vive”, dijo Marisol Nicoletti, directora de la publicación.

Esta propuesta implica una nueva manera de acercarse a los lectores, quienes encuentran en la web una extensión viva y actualizada de los contenidos exclusivos del anuario.

La edición impresa conserva su valor como testimonio de los grandes proyectos e innovaciones que definen cada temporada en la ciudad. Al mismo tiempo, la apuesta digital permite interactuar y reconstruir historias durante todo el año. Así, los seguidores acceden a una experiencia renovada, adaptada a la dinámica actual.

Marisol Nicoletti, directora de Punta del Este Internacional y CEO de Mar y Sol Ediciones, en la presentación del Anuario 2026 (Mar y Sol Ediciones)

Bera Bay y el auge de Punta Ballena

La portada del anuario 2026 pone el foco en el desarrollo inmobiliario de Punta Ballena. Esta zona, reconocida por la plantación de árboles de Lusich y la impronta artística de Páez Vilaró con Casapueblo, se destaca en la última década.

El nuevo proyecto Bera Bay propone residencias exclusivas diseñadas por Carlos Ott, pensadas para quienes buscan disfrutar de los atardeceres sobre los acantilados que alguna vez eligió Ernestina Herrera de Noble como refugio personal.

En esta misma área, donde las mansiones tradicionales permiten avistar ballenas en primavera, varias iniciativas de alta gama amplían la oferta para nuevos habitantes que desean acceder a los últimos terrenos junto al mar. Astra, Rocas de la Ballena y Posada Cardón sobresalen como protagonistas de la temporada.

La renovación también alcanza la gastronomía y el ocio. El Club de Balleneros ofrece un restaurante renovado y aparecen nuevas propuestas gourmet, sumando valor a una zona que continúa revalorizándose.

Marisol Nicoletti y Nicolás Tarallo en la Expo de Osaka, Japón (Mar y Sol Ediciones)

Inversiones y expansión urbana

El editorial del anuario 2026, firmado por Marisol Nicoletti y el codirector Nicolás Tarallo, pone el acento en el impacto de las inversiones internacionales en la región. El arribo de nuevos residentes, el crecimiento urbano y el desarrollo de sectores como la economía naranja y la industria de la salud y la longevidad delinean un nuevo escenario.

Según datos revelados allí, las cifras son elocuentes: más de 5.200.000 metros cuadrados aprobados en construcción y 12.000 millones de dólares en inversiones en curso. Este proceso responde a un plan de desarrollo urbano impulsado durante la gestión de Enrique Antía y que ahora continúa bajo la administración de Miguel Abella. La transformación no solo es física, sino que redefine la vida cotidiana y las oportunidades en el Departamento Maldonado.

Una web que late todo el año

La propuesta digital de Punta del Este Internacional no se limita a ser un archivo estático. La web funciona como un espacio dinámico, donde los usuarios pueden navegar por secciones dedicadas a real estate, empresas, estilo de vida, arte, historia, naturaleza, salud, hoteles y gastronomía. Asimismo, permite acceder a la colección completa de anuarios publicados durante casi 25 años.

La innovación más reciente es la incorporación de inteligencia artificial, que permite dar movimiento a fotografías y escenas. El objetivo es lograr que el contenido evolucione y acompañe los formatos actuales, desde pantallas hasta microcontenidos. La tecnología se utiliza como recurso narrativo, favoreciendo la conexión con el presente.

Una declaración estética y editorial

El lanzamiento de la nueva web+IA se presenta con una obra de Eloy Pereira: un ángel de la guarda que guía la mano de una pintora. Esta imagen introduce la edición 2026 y sintetiza la filosofía de la publicación: editar es mirar lo visible y cuidar lo invisible.

Según el equipo detrás del proyecto, esa brújula editorial —la que preserva lo esencial y pule los excesos— define tanto la propuesta como la relación con los lectores y anunciantes fieles. La edición impresa del anuario se puede encontrar en quioscos, librerías y más de mil puntos estratégicos de exhibición en Punta del Este.

Para ver el anuario 2025, se puede ingresar aquí y a través del código QR que Buquebus ofrece como cortesía a sus pasajeros.