In House

Punta del Este Internacional 2026: el anuario que refleja una ciudad en plena transformación

Una propuesta editorial conecta las tendencias del mercado inmobiliario, la inversión internacional y la cultura local con una plataforma web dinámica y recursos de inteligencia artificial

Guardar
El anuario Punta del Este
El anuario Punta del Este Internacional integra innovación digital y tendencias de real estate para narrar la transformación de la costa uruguaya (Mar y Sol Ediciones)

Más allá de las modas, hay destinos turísticos que se consolidaron como refugios habituales de un gran número de argentinos. Un ejemplo de esto es la costa uruguaya, donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo y cada temporada suma nuevas propuestas para un público que busca algo más que sol y playa.

Desde hace casi un cuarto de siglo, Punta del Este Internacional se mantiene como una publicación de referencia en este lugar. Su edición 2026, sin embargo, suma una novedad que trasciende el formato tradicional: la integración entre su clásica versión en papel y una nueva plataforma digital dinámica, enriquecida con inteligencia artificial.

Tapa 2026: Bera Bay, el
Tapa 2026: Bera Bay, el proyecto emblemático de Invergroup en Punta Ballena, diseñado por Carlos Ott y Carlos Ponce de León (Mar y Sol Ediciones)

Una colección que se reinventa

El anuario supo ganarse un lugar como objeto de colección. Lo inusual es que su influencia no termina con la temporada de verano. “Punta del Este Internacional ya no se lee, ahora se vive”, dijo Marisol Nicoletti, directora de la publicación.

Esta propuesta implica una nueva manera de acercarse a los lectores, quienes encuentran en la web una extensión viva y actualizada de los contenidos exclusivos del anuario.

La edición impresa conserva su valor como testimonio de los grandes proyectos e innovaciones que definen cada temporada en la ciudad. Al mismo tiempo, la apuesta digital permite interactuar y reconstruir historias durante todo el año. Así, los seguidores acceden a una experiencia renovada, adaptada a la dinámica actual.

Marisol Nicoletti, directora de Punta
Marisol Nicoletti, directora de Punta del Este Internacional y CEO de Mar y Sol Ediciones, en la presentación del Anuario 2026 (Mar y Sol Ediciones)

Bera Bay y el auge de Punta Ballena

La portada del anuario 2026 pone el foco en el desarrollo inmobiliario de Punta Ballena. Esta zona, reconocida por la plantación de árboles de Lusich y la impronta artística de Páez Vilaró con Casapueblo, se destaca en la última década.

El nuevo proyecto Bera Bay propone residencias exclusivas diseñadas por Carlos Ott, pensadas para quienes buscan disfrutar de los atardeceres sobre los acantilados que alguna vez eligió Ernestina Herrera de Noble como refugio personal.

En esta misma área, donde las mansiones tradicionales permiten avistar ballenas en primavera, varias iniciativas de alta gama amplían la oferta para nuevos habitantes que desean acceder a los últimos terrenos junto al mar. Astra, Rocas de la Ballena y Posada Cardón sobresalen como protagonistas de la temporada.

La renovación también alcanza la gastronomía y el ocio. El Club de Balleneros ofrece un restaurante renovado y aparecen nuevas propuestas gourmet, sumando valor a una zona que continúa revalorizándose.

Marisol Nicoletti y Nicolás Tarallo
Marisol Nicoletti y Nicolás Tarallo en la Expo de Osaka, Japón (Mar y Sol Ediciones)

Inversiones y expansión urbana

El editorial del anuario 2026, firmado por Marisol Nicoletti y el codirector Nicolás Tarallo, pone el acento en el impacto de las inversiones internacionales en la región. El arribo de nuevos residentes, el crecimiento urbano y el desarrollo de sectores como la economía naranja y la industria de la salud y la longevidad delinean un nuevo escenario.

Según datos revelados allí, las cifras son elocuentes: más de 5.200.000 metros cuadrados aprobados en construcción y 12.000 millones de dólares en inversiones en curso. Este proceso responde a un plan de desarrollo urbano impulsado durante la gestión de Enrique Antía y que ahora continúa bajo la administración de Miguel Abella. La transformación no solo es física, sino que redefine la vida cotidiana y las oportunidades en el Departamento Maldonado.

Una web que late todo el año

La propuesta digital de Punta del Este Internacional no se limita a ser un archivo estático. La web funciona como un espacio dinámico, donde los usuarios pueden navegar por secciones dedicadas a real estate, empresas, estilo de vida, arte, historia, naturaleza, salud, hoteles y gastronomía. Asimismo, permite acceder a la colección completa de anuarios publicados durante casi 25 años.

La innovación más reciente es la incorporación de inteligencia artificial, que permite dar movimiento a fotografías y escenas. El objetivo es lograr que el contenido evolucione y acompañe los formatos actuales, desde pantallas hasta microcontenidos. La tecnología se utiliza como recurso narrativo, favoreciendo la conexión con el presente.

Una declaración estética y editorial

El lanzamiento de la nueva web+IA se presenta con una obra de Eloy Pereira: un ángel de la guarda que guía la mano de una pintora. Esta imagen introduce la edición 2026 y sintetiza la filosofía de la publicación: editar es mirar lo visible y cuidar lo invisible.

Según el equipo detrás del proyecto, esa brújula editorial —la que preserva lo esencial y pule los excesos— define tanto la propuesta como la relación con los lectores y anunciantes fieles. La edición impresa del anuario se puede encontrar en quioscos, librerías y más de mil puntos estratégicos de exhibición en Punta del Este.

Para ver el anuario 2025, se puede ingresar aquí y a través del código QR que Buquebus ofrece como cortesía a sus pasajeros.

Temas Relacionados

Punta del Este InternacionalanuarioUruguaypropuesta editorial

Últimas Noticias

Innovación médica: cómo impacta en la equidad y el desarrollo local

La descentralización de la atención y la incorporación de nuevas tecnologías cumplen un rol fundamental para acercar soluciones sanitarias a las comunidades y mejorar la calidad de sus habitantes a través de diagnósticos y tratamientos oportunos

Innovación médica: cómo impacta en

La marca referente que eleva la propuesta del sushi en el país con novedades y foco en el método japonés

Fabric incorpora a Fabián Masuda para integrar la precisión en la técnica a su impronta nikkei. La llegada de este reconocido sushiman también responde al objetivo de sumar insumos destacados, procedimientos minuciosos y una mirada contemporánea

La marca referente que eleva

Entre la tradición y la innovación: resurge un clásico del helado argentino

Modernización tecnológica, calidad en los procesos y una red nacional de distribución redefinen el rol de una histórica marca. Los consumidores redescubren los sabores de siempre con una impronta renovada y familiar

Entre la tradición y la

Cómo la sustentabilidad se convirtió en un eje estratégico para el sistema financiero

A lo largo de 2025, iniciativas en educación, salud y acción climática se integraron a los modelos de negocio para alcanzar impacto social y ambiental, mostrando una mirada de largo plazo

Cómo la sustentabilidad se convirtió

Más destinos, menos costos: el impacto de la tecnología en el turismo

La eliminación de intermediarios abre el acceso a tarifas competitivas antes reservadas a grandes operadores. Cómo funciona este modelo que busca cambiar las reglas de juego en el sector

Más destinos, menos costos: el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Discutió con su pareja y

Discutió con su pareja y lo mató de una puñalada en el tórax cerca de Bahía Blanca

Murieron tres argentinas tras naufragar en Paraguay y buscan a una persona que está desaparecida

Más de un millón de personas recibieron atención del C5 Edomex durante 2025

Operativo en la Plaza Antara de la CDMX: buscan detener a los agresores que le dispararon a un oficial en la alcaldía Álvaro Obregón

Mató a golpes a su padre de 85 años en Michoacán: ya fue detenido por las autoridades

INFOBAE AMÉRICA
Un recorrido por las grandes

Un recorrido por las grandes muestras de 2025

El colonialismo visual: cómo la fotografía moldeó la mirada sobre los pueblos originarios

Alejandro Magno: el lado más humano del gran conquistador

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

La belleza de la semana: 200 años sin Jacques-Louis David, el artista de lo político

TELESHOW
Inédito en MasterChef Celebrity: la

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

Marley celebró el primer año de Milenka con emotivas imágenes de su hija: “Gracias por elegirme como tu papá”