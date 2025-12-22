De norte a sur: las distintas playas para visitar en Mar del Plata en el verano 2026

Mar del Plata combina propuestas gastronómicas, entretenimiento y relax en playas ubicadas a pocos minutos del centro de la ciudad (EMTURYC)

Se acerca el verano y Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas que la visitan en esta época del año. La ciudad ofrece una costa de 47 kilómetros con diferentes paisajes y servicios para quienes eligen este emblemático destino.

A lo largo de la temporada, los balnearios constituyen uno de los principales atractivos más buscados. No solo por la variedad geográfica, sino también por la diversidad de balnearios, propuestas recreativas y opciones gastronómicas.

El norte: tranquilidad y servicios para toda la familia

Las playas ubicadas en la zona norte se extienden desde La Perla hasta el acceso a Parque Camet. Se distinguen por la presencia de espigones en forma de “T”, lo que contribuye a disminuir el oleaje y formar pequeñas bahías. La mayor distancia respecto del centro urbano favorece un entorno más tranquilo, elegido habitualmente por familias.

Allí también se ofrecen servicios de sombra, áreas gastronómicas, juegos infantiles y recreación. También es posible encontrar piletas y otros espacios para el esparcimiento. Quienes permanecen hasta el final del día pueden apreciar vistas panorámicas atractivas, especialmente en la intersección de la costa y la Avenida Constitución.

Un clásico marplatense con múltiples propuestas

El sector de La Perla ofrece una serie de balnearios conectados por pasarelas a diferentes alturas. La variedad de servicios integra bares, alquiler de carpas y sombrillas, comercios, piletas y actividades recreativas para niños.

La amplitud de sus playas y la pendiente marcada del mar permiten ingresar y nadar sin muchos sobresaltos ni peligros.

El centro: playas con historia y cercanía

Balnearios como Punta Iglesia, Bristol, Popular, Las Toscas y Torreón del Monje conforman el núcleo tradicional del turismo en Mar del Plata. La proximidad a la principal zona hotelera y gastronómica promueve una afluencia constante de visitantes.

Estas playas ofrecen un declive suave, con olas tranquilas que permiten aprovechar un día junto al mar. Frente a ellas se encuentran varios símbolos de la ciudad, como el Complejo Casino-Hotel Provincial, la Rambla y el conocido monumento a los Lobos Marinos.

Deportes acuáticos en paisajes icónicos

Playa Varese es una bahía protegida por escolleras, sin declives y de arena fina. Se extiende desde el Torreón del Monje hasta Cabo Corrientes, el punto más saliente de la costa argentina. Dentro de este sector funciona una bajada náutica, donde se pueden practicar deportes como el surf y el stand up paddle (SUP).

Hay sectores públicos y también balnearios que suman servicios de gastronomía, sombra, pileta y actividades recreativas.

Playa Grande: amplitud y vida nocturna

Familias y grupos de jóvenes se reúnen en esta zona que ofrece desde restaurantes y confiterías hasta alquiler de sombra, piletas y comercios. Dada las características del oleaje, es un punto de referencia para quienes practican surf y otra de las playas que permiten tomar clases de este deporte.

En el extremo norte se encuentra el complejo gastronómico-cultural La Normandina, y por la noche el área convoca a quienes buscan discotecas y entretenimiento junto al mar.

Punta Mogotes: extensión y variedad

Este sector comprende una bahía de 4 kilómetros de largo y cuenta con 24 balnearios. Los servicios incluyen alquiler de sombrillas y carpas, amplios estacionamientos, restaurantes, bares, canchas y piscinas.

El barrio Punta Mogotes, ubicado frente a la playa, dispone de alojamientos de distintas categorías para quienes prefieran alejarse del centro. La bahía culmina en Punta Cantera, también llamada Waikiki, playa muy usada por surfistas y kayakistas.

Playas del sur: naturaleza y espacios abiertos

Después del Faro, hacia el sur, se agrupan balnearios privados y paradores modernos. En este ámbito, algunos servicios se ubican en entornos de bosques, como en la zona del Alfar; otros sectores se extienden al pie de acantilados, e incluso en las cercanías de Chapadmalal existe la única playa naturista habilitada.

Estos espacios se distinguen por su tranquilidad y la posibilidad de realizar caminatas largas junto al mar. Además, se puede practicar deportes acuáticos y disfrutar de recitales o fiestas en paradores. El sector es uno de los favoritos entre los jóvenes visitantes.

Playas accesibles: inclusión y servicios adaptados

Mar del Plata avanza en la incorporación de servicios accesibles en muchos de sus balnearios, en línea con las Directrices de Accesibilidad del Ministerio de Turismo de la Nación. En varias playas se encuentran sillas anfibias para facilitar el ingreso al mar a personas con discapacidad motriz, bajadas públicas accesibles y carpas adaptadas.

La información actualizada sobre playas accesibles se encuentra en el sitio oficial del ente de turismo local.

Opciones pensadas para familias

Si bien la infraestructura infantil abunda en casi todos los balnearios, existen playas que resaltan por la oferta de juegos, canchas, piletas y grandes extensiones de arena.

El norte y La Perla se destacan por la cantidad de propuestas recreativas. Hacia el sur, Playa Grande y Punta Mogotes también brindan comodidades que facilitan el disfrute familiar durante las vacaciones.

