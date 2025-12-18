Malvinas Argentinas cierra su mes de la Navidad con un show que tendrá más de 100 artistas en escena

El municipio bonaerense preparó un diciembre con diversas actividades culturales. La propuesta culminará con un espectáculo a gran escala

El espíritu navideño se apodera de Malvinas Argentinas con una agenda de celebraciones que este año combina tradición, innovación y propuestas pensadas para sorprender a grandes y chicos.

Bajo el lema “Una Navidad alrededor del mundo”, este municipio de la zona Norte del Gran Buenos Aires despliega más de 35 puntos de actividades durante todo diciembre, con un cierre de impacto artístico y tecnológico que promete dar que hablar.

La programación de la propuesta se estructura en torno a una agenda amplia de actividades abiertas al público, pensadas para facilitar el encuentro de vecinos y visitantes durante todo diciembre.

El municipio de Malvinas Argentinas invita a disfrutar de experiencias inmersivas y actividades gratuitas para toda la familia (Malvinas Argentinas)

Una celebración multisede que envuelve al distrito

La agenda comenzó el 8 de diciembre con el clásico encendido del árbol, las luces y el pesebre en el Palacio Municipal. Allí un show especial reunió a la comunidad para compartir un momento cargado de simbolismo y apertura de la temporada navideña.

A lo largo del mes, plazas, peatonalesy centros comerciales de Los Polvorines y Grand Bourg forman parte del recorrido de Papá Noel, quien saluda, recibe cartas y se saca fotos con los presentes. Se destaca la aparición de personajes como el Grinch y la impronta integradora de los espacios, donde chicos y adultos participan de actividades, dejan sus deseos y viven la previa de la celebración.

Más de cien artistas en escena dan vida a espectáculos únicos que combinan tecnología, música y tradición navideña (Malvinas Argentinas)

Entre las propuestas más esperadas aparece la experiencia inmersiva de la Casa de Papá Noel, disponible en nueve jornadas entre el 8 y el 23 de diciembre a partir de las 18 horas, en el Palacio Municipal.

El circuito invita a ingresar al hogar y taller del clásico personaje, descubrir juegos y sorpresas, y tomarse una foto con este mítico personaje, que llega directo al celular de cada visitante. Tecnología y ambientación escenográfica se combinan para generar una vivencia distinta, orientada a quienes valoran actividades participativas y capturan recuerdos en familia.

La programación artística sumó una alternativa teatral: la obra “El misterio de las galletas de jengibre”, disponible en el Auditorio Municipal los días 13, 14, 19 y 20 de diciembre a las 19:30. Esta comedia invita a resolver un enigma en la fábrica de Papá Noel y propone una aventura familiar con música y mensajes asociados al espíritu de la época.

El gran show final: acrobacia, musical y tecnología

El domingo 21 de diciembre, desde las 20, las inmediaciones del Palacio Municipal se preparan para el cierre estelar de la temporada: “Un mágico viaje a la casa de Papá Noel”. El evento reúne más de 100 artistas en escena, integrando comedia, emoción y música en vivo en una trama dirigida tanto a jóvenes como a personas adultas.

El momento más esperado: Papá Noel sobrevuela el cielo de Malvinas Argentinas en una noche mágica de Navidad (Malvinas Argentinas)

La historia central sigue los pasos de un adolescente de Malvinas Argentinas que, durante los preparativos de Nochebuena, busca recuperar la magia de esta festividad. Guiado por un personaje enigmático, el protagonista atraviesa los ambientes emblemáticos del hogar: living familiar, cocina navideña, el correo oficial del Polo Norte, escenarios musicales y la fábrica mágica.

Además, uno de los momentos más llamativos se dará cuando Papá Noel sobrevuele el escenario a bordo de su trineo. Un espectáculo que incorpora máquina de nieve, proyecciones audiovisuales, humo bajo y pirotecnia fría, que permite disfrutar del show sin ruidos fuertes, en pos de promover la inclusión de personas con sensibilidad auditiva, familias con niños pequeños y mascotas.

Asimismo, el evento contempla espacios con sillas, estacionamiento gratuito, sectores prioritarios para personas con discapacidad y un formato que facilita la circulación y disfrute al aire libre.

De esta manera, Malvinas Argentinas invita a sumarse a una Navidad pensada para compartir, celebrar y crear recuerdos en familia. Un plan diverso, accesible y abierto, a minutos de la ciudad de Buenos Aires. La grilla completa y las ubicaciones de las actividades (incluido el recorrido de Papá Noel) pueden consultarse en la web municipal o en su cuenta oficial de Instagram.