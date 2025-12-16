In House

La tecnología se adapta a la vida real: un teléfono para caídas, agua y tareas múltiples

Con pruebas en vivo, sorteos y la participación de creadores de contenido, un nuevo smartphone mostró cómo resiste golpes y accidentes. Suma batería de larga duración, cámara avanzada y acceso rápido a funciones con inteligencia artificial

Guardar

Los teléfonos rotos por caídas imprevistas, inutilizados porque se mojaron o con una batería que no dura nada, forman parte de los inconvenientes más comunes en la vida diaria. Cada vez más personas buscan un smartphone que resista el ritmo real del día a día y, a su vez, simplifique las tareas cotidianas.

En esa línea, el segmento de teléfonos inteligentes suma una alternativa pensada para resolver estos inconvenientes y responder a los desafíos de la inteligencia artificial, que ya atraviesa la vida de la mayoría de las personas: Honor X7d, disponible en la Argentina a través de Claro, ofrece resistencia y múltiples funciones prácticas como principales características.

David Moheno, director de Comunicación
David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM (Maxi Bernardi)

“Celebramos la llegada del Honor X7d para toda la Argentina, de la mano de Claro, que nos acompaña con su cobertura nacional y con la posibilidad de adquirir el Honor X7d en hasta 12 cuotas, o bien con un 20% de descuento en un solo pago. Son oportunidades únicas para quienes buscan un smartphone resistente al agua, capaz de soportar caídas y con una batería de gran capacidad”, manifestó David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM.

Stephanie Demner y Juli Puente
Stephanie Demner y Juli Puente testearon las funciones de inteligencia artificial y demostraron la durabilidad del equipo ante el público en el Abasto Shopping (Maxi Bernardi)

Una prueba de resistencia en vivo y sorteo para el público

En la presentación del Honor X7d, que tuvo lugar en el Abasto Shopping de la Ciudad de Buenos Aires, participaron varias personalidades reconocidas. Juli Puente, creadora de contenidos vinculados a la tecnología y la vida cotidiana, compartió su experiencia con este teléfono. Stephanie Demner, referente en moda y tendencias en redes sociales, estuvo a cargo de una demostración práctica.

También participó en el lanzamiento Maxi Espíndola, músico y miembro del dúo “MYA”. Luli Ávalos, comunicadora especializada en cultura pop, y Luz Fernández, dedicada a bienestar y salud, completaron la dinámica. Todos probaron el producto y destacaron sus principales funciones en vivo.

Maxi Espíndola, músico de “MYA”,
Maxi Espíndola, músico de “MYA”, destacó el diseño y las opciones multimedia del dispositivo, pensando en los usos cotidianos y creativos (Maxi Bernardi)

Durante la presentación, el público casual que estaba visitando el shopping o haciendo las compras para las fiestas, pudo participar de una dinámica que puso a prueba la resistencia del Honor X7d, en la que el dispositivo fue extraído de un gran bloque de hielo a punta de martillazos efectuados por personas que pasaban por el lugar.

También se hicieron llamadas a un X7d sumergido completamente en agua, para demostrar su durabilidad, resistencia y protección ante agentes que habitualmente perjudican este tipo de dispositivos. Finalmente, se sorteó un ejemplar del Honor X7d entre los asistentes y el ganador resultó ser un emocionado padre de familia que paseaba por el shopping con su pareja y sus dos hijos pequeños.

Luli Ávalos remarcó la utilidad
Luli Ávalos remarcó la utilidad de un teléfono robusto y práctico tanto en el trabajo como en la rutina diaria (Maxi Bernardi)

Modelo X7d: resistencia certificada y durabilidad

Desde la marca destacaron la protección del equipo tanto para su uso en el hogar como al aire libre. La certificación SGS de 5 estrellas confirma que puede soportar caídas o aplastamientos sin dañarse, mientras que la protección IP65 lo hace resistente a salpicaduras de agua y polvo.

“Honor es una marca global destacada en dispositivos inteligentes, y reforzamos especialmente la resistencia de nuestros equipos. No queremos que el usuario tenga un teléfono quebrado o que se dañe por agua durante las vacaciones. Buscamos que el dispositivo siempre esté listo para afrontar los desafíos cotidianos”, expresó Moheno.

El nuevo smartphone fue probado
El nuevo smartphone fue probado en condiciones reales durante su presentación, mostrando su resistencia a caídas, agua y el uso intensivo del día a día (Honor)

Batería de larga duración y cámara avanzada

El equipo posee una batería dual silicon carbon de 6.500 mAh, orientada a brindar más autonomía y durabilidad. Según la marca, se mantiene estable después de años de uso exigente.

“El Honor X7d es uno de los smartphones de mayor aceptación en América Latina. En Argentina observamos que los usuarios buscan dispositivos más resistentes, con funciones avanzadas en cámara e inteligencia artificial. Otro punto fuerte es su batería, la más grande de su segmento, que ofrece una vida útil de hasta cinco años sin degradación”, afirmó el ejecutivo de la marca.

Por otra parte, la cámara principal, ultraclara de 108 MP, forma parte del equipamiento pensado para sumar utilidad y calidad de imagen.

Inteligencia artificial para agilizar el día a día

El Honor X7d incorpora un botón de inteligencia artificial, que lleva rápidamente a resolver tareas como la optimización del dispositivo, la búsqueda de fotos o la edición con borrado inteligente, para que se realicen de manera más sencilla y rápida.

“Este teléfono integra las tendencias más recientes, como la inteligencia artificial mediante el botón AI. Con un solo toque, se accede a funciones como optimización del teléfono, búsqueda de imágenes, edición fotográfica con herramientas de borrado IA y expansión de imágenes. Lo que antes requería varios pasos, ahora se realiza con una sola acción”, explicó el director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM.

Características principales del Honor X7d

Para un rápido chequeo de lo que ofrece este nuevo smartphone lanzado en la Argentina a través de Claro, se puede observar:

  • Resistencia a caídas de hasta 1,8 metros (certificación SGS)
  • Protección IP65 contra polvo y salpicaduras
  • Batería dual silicon carbon de 6.500 mAh
  • Cámara principal de 108 MP
  • Botón IA para funciones rápidas

Disponibilidad y facilidades de compra

El smartphone ya se comercializa a través de la red Claro en todo el país, con la posibilidad de acceder a financiación en 12 cuotas o un 20% de descuento por pago único, hasta agotar stock.

Honor es una compañía global dedicada a dispositivos y ecosistemas enfocados en inteligencia artificial, con un portafolio que abarca teléfonos, computadoras, tablets y wearables. Para más información, se puede ingresar aquí o en sus redes sociales.

Temas Relacionados

HonorClarosmartphoneteléfono inteligenteHonor X7d

Últimas Noticias

La forma de pagar en Brasil que gana terreno entre los argentinos

El uso de alternativas digitales para las compras y gastos del día a día se consolida cada vez más entre los viajeros que visitan el país vecino

La forma de pagar en

La marca de moda masculina que acelera su expansión a nivel nacional y viste al presidente

Liderazgo en ventas, sastrería a medida y alianzas internacionales explican el crecimiento sostenido de Rochas en el segmento premium

La marca de moda masculina

Innovar desde la Inclusión: el nuevo enfoque para crear entornos accesibles y diversos

La estrategia integral de diversidad que impulsa Galicia abarca tanto el negocio como la cultura organizacional

Innovar desde la Inclusión: el

El plan que permitirá que la energía argentina llegue a los principales puertos del mundo

Un proyecto de gran escala promete generar exportaciones récord y miles de puestos de trabajo

El plan que permitirá que

Una multinacional abrió un restaurante que generó 90 empleos en el sur del Gran Buenos Aires

La apertura de McDonald’s en Cañuelas incorpora infraestructura moderna y servicios digitales. La marca alcanzó los 231 locales en todo el territorio nacional

Una multinacional abrió un restaurante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una formación del Tren Sarmiento

Una formación del Tren Sarmiento chocó contra un colchón a la altura de Villa Luro y evacuaron la unidad

El impacto de Gwyneth Paltrow en la moda global: siete looks que revolucionaron las alfombras rojas

Contaminación en ríos y arroyos de Buenos Aires: alertan por los niveles de residuos de medicamentos

Javier Milei felicitó a José Antonio Kast y afirmó: “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”

Cómo el cambio climático impulsa nuevas amenazas de enfermedades transmitidas de animales a humanos

INFOBAE AMÉRICA
“No quemes a nadie en

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos

TELESHOW
El exjugador de Gran Hermano

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta