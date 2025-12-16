La tecnología se adapta a la vida real: un teléfono para caídas, agua y tareas múltiples

Los teléfonos rotos por caídas imprevistas, inutilizados porque se mojaron o con una batería que no dura nada, forman parte de los inconvenientes más comunes en la vida diaria. Cada vez más personas buscan un smartphone que resista el ritmo real del día a día y, a su vez, simplifique las tareas cotidianas.

En esa línea, el segmento de teléfonos inteligentes suma una alternativa pensada para resolver estos inconvenientes y responder a los desafíos de la inteligencia artificial, que ya atraviesa la vida de la mayoría de las personas: Honor X7d, disponible en la Argentina a través de Claro, ofrece resistencia y múltiples funciones prácticas como principales características.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM (Maxi Bernardi)

“Celebramos la llegada del Honor X7d para toda la Argentina, de la mano de Claro, que nos acompaña con su cobertura nacional y con la posibilidad de adquirir el Honor X7d en hasta 12 cuotas, o bien con un 20% de descuento en un solo pago. Son oportunidades únicas para quienes buscan un smartphone resistente al agua, capaz de soportar caídas y con una batería de gran capacidad”, manifestó David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM.

Stephanie Demner y Juli Puente testearon las funciones de inteligencia artificial y demostraron la durabilidad del equipo ante el público en el Abasto Shopping (Maxi Bernardi)

Una prueba de resistencia en vivo y sorteo para el público

En la presentación del Honor X7d, que tuvo lugar en el Abasto Shopping de la Ciudad de Buenos Aires, participaron varias personalidades reconocidas. Juli Puente, creadora de contenidos vinculados a la tecnología y la vida cotidiana, compartió su experiencia con este teléfono. Stephanie Demner, referente en moda y tendencias en redes sociales, estuvo a cargo de una demostración práctica.

También participó en el lanzamiento Maxi Espíndola, músico y miembro del dúo “MYA”. Luli Ávalos, comunicadora especializada en cultura pop, y Luz Fernández, dedicada a bienestar y salud, completaron la dinámica. Todos probaron el producto y destacaron sus principales funciones en vivo.

Maxi Espíndola, músico de “MYA”, destacó el diseño y las opciones multimedia del dispositivo, pensando en los usos cotidianos y creativos (Maxi Bernardi)

Durante la presentación, el público casual que estaba visitando el shopping o haciendo las compras para las fiestas, pudo participar de una dinámica que puso a prueba la resistencia del Honor X7d, en la que el dispositivo fue extraído de un gran bloque de hielo a punta de martillazos efectuados por personas que pasaban por el lugar.

También se hicieron llamadas a un X7d sumergido completamente en agua, para demostrar su durabilidad, resistencia y protección ante agentes que habitualmente perjudican este tipo de dispositivos. Finalmente, se sorteó un ejemplar del Honor X7d entre los asistentes y el ganador resultó ser un emocionado padre de familia que paseaba por el shopping con su pareja y sus dos hijos pequeños.

Luli Ávalos remarcó la utilidad de un teléfono robusto y práctico tanto en el trabajo como en la rutina diaria (Maxi Bernardi)

Modelo X7d: resistencia certificada y durabilidad

Desde la marca destacaron la protección del equipo tanto para su uso en el hogar como al aire libre. La certificación SGS de 5 estrellas confirma que puede soportar caídas o aplastamientos sin dañarse, mientras que la protección IP65 lo hace resistente a salpicaduras de agua y polvo.

“Honor es una marca global destacada en dispositivos inteligentes, y reforzamos especialmente la resistencia de nuestros equipos. No queremos que el usuario tenga un teléfono quebrado o que se dañe por agua durante las vacaciones. Buscamos que el dispositivo siempre esté listo para afrontar los desafíos cotidianos”, expresó Moheno.

El nuevo smartphone fue probado en condiciones reales durante su presentación, mostrando su resistencia a caídas, agua y el uso intensivo del día a día (Honor)

Batería de larga duración y cámara avanzada

El equipo posee una batería dual silicon carbon de 6.500 mAh, orientada a brindar más autonomía y durabilidad. Según la marca, se mantiene estable después de años de uso exigente.

“El Honor X7d es uno de los smartphones de mayor aceptación en América Latina. En Argentina observamos que los usuarios buscan dispositivos más resistentes, con funciones avanzadas en cámara e inteligencia artificial. Otro punto fuerte es su batería, la más grande de su segmento, que ofrece una vida útil de hasta cinco años sin degradación”, afirmó el ejecutivo de la marca.

Por otra parte, la cámara principal, ultraclara de 108 MP, forma parte del equipamiento pensado para sumar utilidad y calidad de imagen.

Inteligencia artificial para agilizar el día a día

El Honor X7d incorpora un botón de inteligencia artificial, que lleva rápidamente a resolver tareas como la optimización del dispositivo, la búsqueda de fotos o la edición con borrado inteligente, para que se realicen de manera más sencilla y rápida.

“Este teléfono integra las tendencias más recientes, como la inteligencia artificial mediante el botón AI. Con un solo toque, se accede a funciones como optimización del teléfono, búsqueda de imágenes, edición fotográfica con herramientas de borrado IA y expansión de imágenes. Lo que antes requería varios pasos, ahora se realiza con una sola acción”, explicó el director de Comunicación y Relaciones Públicas de Honor LATAM.

Características principales del Honor X7d

Para un rápido chequeo de lo que ofrece este nuevo smartphone lanzado en la Argentina a través de Claro, se puede observar:

Resistencia a caídas de hasta 1,8 metros (certificación SGS)

Protección IP65 contra polvo y salpicaduras

Batería dual silicon carbon de 6.500 mAh

Cámara principal de 108 MP

Botón IA para funciones rápidas

Disponibilidad y facilidades de compra

El smartphone ya se comercializa a través de la red Claro en todo el país, con la posibilidad de acceder a financiación en 12 cuotas o un 20% de descuento por pago único, hasta agotar stock.

Honor es una compañía global dedicada a dispositivos y ecosistemas enfocados en inteligencia artificial, con un portafolio que abarca teléfonos, computadoras, tablets y wearables. Para más información, se puede ingresar aquí o en sus redes sociales.