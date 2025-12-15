In House

Verano 2026: la forma “all inclusive” y sin complicaciones de recorrer los mares

De cara a la próxima temporada, Costa Cruceros impulsa opciones con servicios integrales, variedad de itinerarios y salidas desde Buenos Aires, pensadas para distintos perfiles de viajeros

La tripulación italiana destaca por su servicio personalizado y la atención en cada detalle (Costa Cruceros)

La búsqueda de descanso con costos previsibles volvió a convertirse en una de las principales preferencias entre los turistas argentinos. Frente a un escenario económico cambiante, las propuestas que permiten planificar sin sorpresas se posicionan entre las alternativas más consultadas. En este contexto, los viajes en barco recuperan protagonismo por su capacidad de ofrecer experiencias completas y organizadas desde el primer momento.

Para la temporada 2025/2026 en Sudamérica, Costa Cruceros se prepara para recibir a miles de pasajeros atraídos por su combinación de playas, ciudades históricas y relax a bordo. Los barcos de bandera italiana que navegarán la región ofrecerán propuestas pensadas para distintos perfiles de viajeros, con servicios orientados a garantizar comodidad en cada etapa del itinerario. La calidad del servicio es otro de los elementos más destacados.

Gastronomía y servicios a bordo

La experiencia culinaria se presenta como uno de los pilares de la propuesta. En el Costa Favolosa, las opciones incluyen restaurantes principales como Duca di Borgogna y Duca d’Orléans, además del buffet Ca’ d’Oro para quienes buscan mayor flexibilidad. Espacios especializados como el Club Restaurant y la Pizzería Pummid’Oro amplían aún más la variedad para cada comida.

Por su parte, el Costa Diadema ofrece una selección diversa todos los días. Los huéspedes pueden cenar en Fiorentino, uno de sus salones principales, con platos que incluyen carnes, pescados, pastas, opciones regionales o alternativas vegetarianas. Otra posibilidad es Sushino at Costa, ideal para los amantes del sushi, o el Teppanyaki Restaurant, donde los chefs cocinan los platos frente a los comensales. Para encuentros más informales, el buffet Corona Blu ofrece hamburguesas, ensaladas y pizzas.

El Costa Favolosa reúne gastronomía internacional y entretenimiento para todas las edades. (Costa Cruceros)

Más allá de la gastronomía, los cruceros incluyen espectáculos y actividades dentro del precio final. Ambos cruceros cuentan con un teatro de tres pisos que recibe shows musicales, noches temáticas y producciones en vivo. También ofrecen gimnasios completamente equipados, pistas de jogging, canchas multiuso y entrenadores que coordinan clases grupales o sesiones personalizadas.

Tanto el Costa Favolosa como el Costa Diadema mantienen el sello italiano característico de la compañía, aunque con estilos diferentes entre sí. El primero ofrece una ambientación clásica y elegante, mientras que el segundo apuesta por un diseño más contemporáneo y dinámico. En ambos barcos, la vida a bordo combina actividades permanentes, entretenimiento y un servicio atento durante toda la travesía.

El Costa Favolosa también se destaca por su versatilidad, con espacios que permiten que cada huésped encuentre su propio ritmo de vacaciones: sectores tranquilos para quienes buscan desconectar, áreas más activas para quienes prefieren propuestas durante todo el día y zonas pensadas para familias, parejas o grupos de amigos.

Sus áreas de piscinas acompañan esa misma diversidad, con espacios amplios al aire libre para disfrutar del sol, jacuzzis integrados y una piscina cubierta que ofrece un ambiente más sereno para quienes buscan relajarse en cualquier momento. Esta variedad lo convierte en una opción ideal para una temporada con viajeros de perfiles diversos.

El Costa Diadema ofrece amplios espacios de relax con vistas panorámicas durante toda la travesía (Costa Cruceros)

Itinerarios por Brasil, Uruguay y Argentina

La temporada sudamericana 2025/2026 incluye itinerarios diseñados para recorrer la costa atlántica de Brasil y Uruguay. Con 25 recaladas en el Puerto de Buenos Aires entre diciembre y marzo, Costa Favolosa y Costa Diadema ofrecerán viajes de entre cuatro y nueve noches, adaptados a distintos intereses. Las rutas fueron configuradas para brindar alternativas amplias para públicos diversos.

Para el Costa Favolosa, la programación incluirá viajes de 8 y 9 noches con salidas desde Buenos Aires y Río de Janeiro. Los recorridos tendrán paradas en Montevideo, Ilhabela, Camboriú e Ilha Grande. Entre las fechas más esperadas se destacan las salidas especiales de Navidad y Año Nuevo, esta última con vistas privilegiadas a los fuegos artificiales sobre la costa de Río.

El Costa Diadema, por su parte, iniciará su cuarta temporada en aguas regionales. Presentará itinerarios regulares de 7 noches con paradas en Montevideo, Santos e Itajaí. Su propuesta incluye ocho restaurantes, once bares, spa, teatro, casino, gimnasio, piletas y áreas pensadas para chicos y adolescentes, lo que permite disfrutar de vacaciones con actividades para todas las edades.

Alternativas cortas para nuevos viajeros

Los minicruceros de cuatro noches con salida desde Buenos Aires hacia Punta del Este y Montevideo siguen ganando terreno como escapadas breves. Estas travesías ofrecen relax, gastronomía variada, entretenimiento y aventura en un formato dinámico. Para quienes se inician en el mundo de los cruceros, representan una oportunidad ideal para probar la experiencia antes de optar por rutas más largas.

Para más información sobre itinerarios y beneficios disponibles, hacer clic acá.

