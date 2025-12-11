In House

Los peligros de comprar cosméticos ilegales: qué hay que saber antes de elegir un producto

El avance de los productos irregulares, las falsificaciones y el contrabando ponen en juego la salud de los consumidores ante sustancias no autorizadas. Cómo verificar información en los envases

Los operativos recientes permitieron decomisar miles de artículos de higiene personal en la Argentina (CAPA)

La venta de cosméticos sin control sanitario en la Argentina atraviesa un momento crítico, según informó la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA). Con el objetivo de advertir al público sobre los peligros asociados, la entidad lanzó una campaña nacional dirigida a consumidores y comerciantes.

El uso de maquillaje, cremas, fragancias, productos capilares, de higiene oral y protectores solares es parte de la rutina diaria de millones de personas en el país. Estos artículos deben cumplir con regulaciones sanitarias establecidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Cuando se comercializan fórmulas sin la aprobación correspondiente, los riesgos para la salud aumentan de manera significativa.

Revisar el envase y las etiquetas ayuda a identificar la legitimidad de un cosmético en el país (CAPA)

Los riesgos de los productos sin control sanitario

El primer problema que se menciona en esta campaña es la exposición a ingredientes no permitidos en el país o en concentraciones superiores a las reglamentadas. Algunas de las sustancias más riesgosas detectadas en productos ilegales incluyen pigmentos con metales pesados (en esmaltes y labiales), formol (en alisadores de cabello) y alergenos sin control adecuado (en perfumes). Estos componentes pueden causar efectos reprotóxicos, mutagénicos o cancerígenos.

A su vez, las violaciones a las normas se vuelven especialmente preocupantes cuando involucran artículos para niños y adolescentes. Estas poblaciones presentan una mayor sensibilidad cutánea y una menor capacidad de defensa ante sustancias peligrosas.

El segundo riesgo que advierten desde la CAPA es la ineficacia de los productos. Los protectores solares sin filtros aprobados o en dosis incorrectas no ofrecen protección, por lo que los usuarios quedan expuestos a quemaduras. En los casos de repelentes o sanitizantes ilegales, el peligro es quedar desprotegido frente a insectos o bacterias.

Cómo reconocer un cosmético habilitado por ANMAT

Antes de comprar un producto de belleza o higiene personal, es fundamental revisar su envase. Los cosméticos con control sanitario deben exhibir información clave. La ausencia de alguno de estos datos, o de rótulo, es motivo suficiente para desconfiar.

Entre los puntos obligatorios en el empaque figuran:

  • Marca, nombre y tipo de producto: permite reconocer qué es y para qué sirve
  • Lote o partida: Clave para mantener la trazabilidad del producto.
  • Fecha de validez: Indica hasta cuándo el producto mantiene sus propiedades.
  • Datos de Atención al Consumidor: Teléfono, web o email para consultas.
  • Ingredientes en código INCI: Nomenclatura internacional para identificar fórmulas.
  • Contenido Neto: Cantidad exacta del producto.
  • País de origen: Indica su procedencia.
  • Modo de uso: Sugerencias e indicaciones.

La campaña hace hincapié en que ningún producto, sin importar su tamaño, está exento de cumplir con estos requisitos.

Operativos y decomisos: avances en el combate al mercado ilegal

Como parte de su nueva campaña, CAPA intensificó el trabajo conjunto con ANMAT, la Secretaría de Comercio, la Aduana y las fuerzas de seguridad. “En los últimos dos meses, se realizaron más de 80 procedimientos que derivaron en el decomiso de más de 40.000 artículos, bajo Res. 155/98, Decreto 274/19 de Lealtad Comercial, Art. 201 Código Penal y el Art. 123 del Código Aduanero. Todos los casos iniciaron procesos sancionatorios hacia importadores y comercializadores en infracción”, informó Andrés Rodríguez, director ejecutivo de CAPA.

La importancia del cumplimiento normativo

“Los productos cosméticos son regulados en todo el mundo para asegurar que los consumidores puedan acceder a productos seguros y eficaces. El cumplimiento de normas no solo es obligatorio, sino que es esencial para sostener el desarrollo de la actividad industrial y comercial, lícita y responsable”, aseveró Rodríguez.

“El compromiso de la industria es hacia los consumidores y el objetivo es claro: combatir la presencia de cosméticos ilegales en el mercado, garantizar que las personas accedan a productos seguros, confiables y de calidad; y promover la aplicación de todas las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a las normas vigentes”, agregó el director ejecutivo de CAPA.

La Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería representa a toda la industria y sostiene una política de desarrollo responsable, privilegiando la innovación, la calidad y la protección al consumidor. Para más información, se puede ingresar aquí.

