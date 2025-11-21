Tigre: la vida urbana y la naturaleza se fusionan en un nuevo desarrollo residencial en altura

Remeros Brickell, la fusión entre naturaleza y vida urbana

Las oportunidades para invertir y vivir mejor evolucionan junto con el mercado inmobiliario. El lanzamiento de Remeros Brickell inaugura una nueva etapa para el real estate en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Este desarrollo propone un modo de vida contemporáneo: la comodidad y la seguridad de un barrio cerrado, con el plus de la altura y un diseño integral. Sobre el Camino de los Remeros, uno de los polos más buscados de la región, el proyecto brinda una experiencia residencial para quienes priorizan la naturaleza, los amenities y la cercanía con la ciudad sin resignar comunidad ni aire libre.

El concepto de este complejo se sostiene en un formato innovador: barrio cerrado en altura, con el verde y el río como marco para tres edificios conectados por senderos, plazas y jardines. Dirigido tanto a jóvenes como a adultos que buscan modernidad y funcionalidad, ofrece unidades de 1 a 3 ambientes con balcón y casitas con jardín propio y parrilla, ideales para quienes desean reducir el tiempo y el esfuerzo destinados al mantenimiento del hogar.

La vida en comunidad y la conexión con la naturaleza atraen a quienes buscan calidad de vida en zona norte (RB)

Una nueva forma de vivir: el barrio cerrado en altura

Remeros Brickell combina lo mejor de la vida urbana con la tranquilidad y seguridad de un entorno privado. El objetivo es recrear modelos exitosos que promueven la integración y los encuentros. “Replicamos el concepto de comunidad, verde, pileta y lugares de encuentro para que la experiencia de quienes viven aquí sea distinta y satisfactoria”, detalló Daniel Szylder, socio y fundador de Brickell Developers.

El masterplan, desarrollado por BMA, contempla tres módulos articulados entre sí y una gran explanada central que actúa como núcleo social. El proyecto suma piscina con espíritu de playa, terrazas, sectores de relax y fogoneros, además de un circuito aeróbico y bicisenda sobre el Camino de los Remeros. La propuesta se completa con seguridad 24 horas, SUM con parrilla, cowork, gimnasio y sauna, favoreciendo una rutina cómoda y activa.

Departamentos con balcón y parrilla propia combinan comodidad urbana y el placer de disfrutar al aire libre (RB)

Comunidad y tendencia en zona norte

La propuesta se posiciona a la vanguardia de un movimiento que seduce a quienes buscan privacidad y contacto con la naturaleza, pero sin aislarse. Eventos como el Open Remeros abren el showroom al público para recorrer las unidades modelo, conocer los detalles del proyecto y vivir actividades culturales y gastronómicas, consolidando el sentido de comunidad que lo distingue.

En la presentación, participaron referentes del sector y personalidades como el periodista Maxi Montenegro, quien destacó el valor de este polo: “El Camino de los Remeros vive una transformación; el desarrollo inmobiliario lo está revalorizando y las expectativas de crecimiento son muy sólidas. Esta zona, que antes estaba un poco relegada, ahora muestra un movimiento impresionante y atrae cada vez a más inversores interesados en capitalizar la revalorización de sus activos”.

Una piscina con espíritu de playa y terrazas de encuentro invitan a vivir cada día como unas vacaciones (RB)

Financiación en 60 cuotas: la clave de acceso

Un diferencial relevante del lanzamiento es la posibilidad de adquirir unidades a través de 60 cuotas a tasa cero. Szylder explicó que esta opción es posible por el respaldo de la empresa, que elige financiar proyectos con recursos propios.

“Optamos por lanzar un stock de unidades con financiación directa y condiciones claras. Así, más personas pueden concretar el sueño de la vivienda o invertir a largo plazo con seguridad. El modelo suma soluciones reales al mercado y aporta confianza tanto a compradores como a ahorristas”, señaló el desarrollador.

Casitas con jardín propio proponen un formato práctico, verde y moderno para vivir en contacto con la naturaleza (RB)

Un entorno con todo al alcance

Remeros Brickell cuenta con una ubicación estratégica: acceso a Buenos Aires en 18 minutos, cercanía inmediata con Nordelta, Tigre y los polos comerciales y gastronómicos más destacados de Zona Norte. El proyecto incentiva el disfrute del entorno natural al ofrecer salida rápida a la Panamericana, al río Reconquista y al Luján, en un entorno seguro y vibrante.

La variedad de unidades se adapta a múltiples perfiles, desde jóvenes hasta familias que buscan nuevas alternativas de vivienda. Plazas verdes, terraza de coworking y circuitos recreativos completan la experiencia de este nuevo barrio en altura, que redefine el estándar de convivencia y proyección en la región.

“Buscamos formar un nodo urbanístico y hacer crecer la zona alrededor de nuestros proyectos. Replicamos este modelo porque nos da muy buenos resultados y, además, nos sentimos bien al hacerlo”, expresó Szylder.