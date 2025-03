Tendencias y funcionalidad: los looks que marcan Lollapalooza Argentina

De la mano del Citroën Basalt, Mia Martínez fue a buscar los mejores looks del festival.

Lollapalooza Argentina no es solo música. Cada año, el festival se convierte en una pasarela donde la moda y la funcionalidad se combinan. En esta edición 2025, Citroën se sumó con una propuesta alineada con esta filosofía: el Citroën Basalt, el SUV oficial del evento, que fusiona el estilo y el confort para moverse sin límites.

Un festival que impone tendencias. Miles de asistentes llegaron al Hipódromo de San Isidro con looks que reflejan su identidad. Desde outfits relajados hasta combinaciones más arriesgadas, la clave fue encontrar el equilibrio entre comodidad y estilo. Las zapatillas chunky, las riñoneras y las prendas oversized dominaron la escena.

En el predio, el espacio de Citroën se convirtió en un punto de encuentro. Allí, la travel blogger Mía Martínez recorrió el festival en busca de los looks más auténticos. “LollaAr es el punto de encuentro de miles de fanáticos que expresan su estilo con outfits que combinan funcionalidad y onda. Se puede ir con facha y moverse con total libertad y comodidad”.

La entrenadora Juli Puente se encontró con Mía Martínez para analizar los looks del Lollapalooza (Matías Arbotto)

El estilo como forma de expresión

Los asistentes compartieron sus elecciones de vestuario y cómo cada prenda les permite disfrutar al máximo la experiencia. “Me compré esta ropa en Estados Unidos solo para este festival”, dijo uno de los asistentes, a lo que su novia acotó “Bueno, tengo que ir facha y cómoda. Así que vine por lo seguro.”

Muchos coincidieron en que la ropa para un festival debe ser funcional. La movilidad y la frescura son claves para pasar largas horas entre los distintos escenarios y actividades. La entrenadora personal Juli Puente también dijo presente desde temprano con un look mega canchero y un accesorio que no puede faltar para armar un outfit: “Para mí unos buenos borcegos van”, sostuvo y agregó: “Hay tremendos looks y a medida que va pasando el día va entrando gente más lookeada todavía”.

Así como la moda evoluciona, el diseño automotriz también busca adaptarse a nuevas necesidades. En este sentido, el Citroën Basalt encarna esta combinación de diseño y practicidad. Con un interior amplio y detalles pensados para la comodidad, permite moverse sin restricciones, al igual que un buen outfit festivalero.

Como en el Citroën Basalt, en LollaAr la comodidad y el diseño van de la mano (Matías Arbotto)

Un recorrido entre tendencias y tecnología

Mientras la música sonaba en cada rincón, Mía Martínez continuó explorando el evento. Desde accesorios llamativos hasta combinaciones de colores inesperadas, cada persona tenía su propia forma de destacar.

Tres amigos que, además de su amistad, tienen en común que tienen poco pelo, acotaron divertidos: “¿El accesorio que no puede faltar? Algo en la cabeza. Un piluso, una gorra, un pañuelo!”.

Entre las preguntas a los asistentes, una idea se repetía: encontrar un balance entre estilo y funcionalidad. En un festival como Lollapalooza Argentina, la moda es más que estética, es una herramienta para disfrutar sin preocupaciones.

“Si tu estilo fuera un auto, ¿cómo lo describirías?”, preguntó Mía a uno de los entrevistados. La respuesta reafirmó el concepto: el estilo es una declaración personal y, al igual que un vehículo, refleja la identidad de quien lo elige.

“Una camioneta elegante”, dijo un joven, “y yo un auto chiquito. Porque los opuestos se atraen”, agregó entre risas su amor. “Yo, algo sport”, dijo convencida Juli Puente.

El Citroën Basalt y el espíritu de LollaAr comparten esta visión. Se trata de moverse con libertad, con una identidad definida y sin resignar confort. Al final del día, tanto en la moda como en la movilidad, la autenticidad es lo que marca la diferencia.

Citroën Basalt, el auto oficial de Lollapalooza 2025 (Matías Arbotto)

El SUV que lleva el espíritu de LollaAr

El Citroën Basalt, auto oficial de Lollapalooza Argentina 2025, refleja el espíritu del festival: libertad, estilo y confort en cada detalle.

Con un diseño moderno y un interior espacioso, este SUV fusiona tecnología y funcionalidad para quienes buscan moverse sin límites. Su equipamiento está pensado para acompañar cualquier aventura, desde la ciudad hasta un evento multitudinario como “LollaAr”, donde la comodidad y el diseño van de la mano.

Al igual que los asistentes que expresan su identidad a través de la moda, el Basalt es una declaración de personalidad sobre ruedas.