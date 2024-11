Transición energética: el litio como clave para un futuro sustentable

Arcadium Lithium cuenta con operaciones en Catamarca (proyectos Fénix y Sal de Vida en el Salar del Hombre Muerto), Jujuy (proyecto Olaroz en el Salar de Olaroz) y Salta (planta de cloruro de litio en la localidad de Güemes) (Arcadium Lithium)

Cada vez más, las compañías adoptan políticas para reducir emisiones de carbono, gestionar eficientemente los recursos y fomentar condiciones laborales justas. Estas estrategias no solo responden a demandas regulatorias y de mercado, sino que también mejoran la reputación y fortalecen el relacionamiento con los distintos públicos de interés.

En este marco, la empresa de producción de litio Arcadium Lithium presentó su primer Informe de Sustentabilidad, tras la fusión de Allkem y Livent. Este reporte inaugural detalla los avances y resultados en temas de cuidado ambiental y destaca la importancia de la integración entre las dos empresas para consolidar una estrategia unificada en esta área.

“Desarrollamos un marco inicial de sustentabilidad que combina las áreas, el enfoque y los programas de ambas compañías para desarrollar una estrategia a futuro y alineada con los valores corporativos”, explica Karen Vizental, Chief Sustainability and Global Communications Officer de Arcadium Lithium.

En el Salar del Hombre Muerto se encuentra Fénix, una de las plantas de carbonato de litio de Arcadium Lithium (Arcadium Lithium)

“Esta integración vertical permite aprovechar las habilidades y experiencias de los equipos de ambas compañías, optimizar e integrar esos procesos de producción y maximizar las sinergias en la gestión de prácticas operativas sustentables”, considera la ejecutiva.

De este modo, Arcadium Lithium estructuró su marco de sustentabilidad en cinco áreas clave: valor compartido y comunidades, capital natural, transición climática, capital humano y cadena de suministro sustentable. Ellas reflejan el compromiso de la compañía con una visión amplia que se extiende más allá de sus operaciones internas para influir en los entornos en los que opera.

A su vez, Vizental hace hincapié en la importancia de contar con una estrategia ambientalmente correcta, socialmente justa y económicamente viable. En esta misma línea, el informe destaca la importancia de la relación de la empresa con las comunidades locales para responder a las necesidades específicas de cada región, con un enfoque en el empleo local, educación, salud y desarrollo de infraestructura. Esta labor se acompaña de relaciones sólidas basadas en la transparencia y el respeto.

“Una estrategia de sustentabilidad sustentable es, al mismo tiempo, ambientalmente correcta, socialmente justa y económicamente viable”, afirma Karen Vizental, Chief Sustainability and Global Communications Officer de Arcadium Lithium (Arcadium Lithium)

Transición energética y reducción de emisiones

El litio es un componente clave para la transición hacia un modelo energético más limpio. En ese sentido, la empresa tiene una posición estratégica en esta industria a través de una cartera de productos que incluye carbonato de litio, espodumeno e hidróxido de litio. Se trata de componentes fundamentales para abastecer a sectores como el de vehículos eléctricos (EV) y el almacenamiento de energía.

De acuerdo con el informe, se estima que en 2023 la producción de la compañía permitió reducir aproximadamente 14 millones de toneladas de CO₂ en el ciclo de vida total de los productos, equivalentes a las emisiones de numerosos vehículos a combustión. También, subraya su compromiso con la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de emisiones.

Según el reporte, en 2023, las emisiones combinadas de gases de efecto invernadero (GEI) de las operaciones de Allkem y Livent alcanzaron las 248,5 ktCO2e (alcance 1 y 2), Además, Arcadium Lithium adquirió una participación minoritaria en la sociedad controlante de ILiAD Technologies, que utiliza tecnología ILiAD que permite reducir hasta nueve veces el uso de agua en comparación con los métodos tradicionales.

Asimismo, la empresa aplicó auditorías externas para verificar sus estándares de sostenibilidad en todas sus instalaciones. Con ello, asegura el cumplimiento de las certificaciones internacionales en calidad, medio ambiente y seguridad.

Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, es la operación de litio más grande de la Argentina (Arcadium Lithium)

Desafíos y colaboración

Arcadium Lithium también trabaja de forma estrecha con gobiernos y comunidades para promover prácticas sustentables y lograr un impacto positivo en las áreas donde opera.

“Esta colaboración es clave, ya que una estrategia de sustentabilidad efectiva requiere una coordinación entre el sector público y privado. No es suficiente con producir litio o fabricar autos eléctricos si la infraestructura para cargarlos no está disponible o si los precios no son accesibles, por lo que es importante una red de políticas que respalde la transición”, aseguró la Chief Sustainability and Global Communications Officer.

Bajo esa premisa, la compañía también fortaleció sus relaciones con las comunidades. En la Argentina, destinó 230,4 millones de dólares en contribuciones a gobiernos locales, mientras que los pagos a proveedores y gastos de capital alcanzaron los USD 792,2 millones. Esto beneficia a las economías locales y refuerza la relación de la empresa con sus grupos de interés.

El proyecto Olaroz de Arcadium Lithium, en Jujuy, es uno de los sitios de estanques de evaporación de litio con mayor producción del mundo (Arcadium Lithium)

Innovación en prácticas sustentables

El compromiso de Arcadium Lithium con la innovación se refleja en sus inversiones en investigación y desarrollo. Aquí se destaca la creación de LIOVIX, una formulación exclusiva de litio imprimible que mejora la eficiencia de las baterías de última generación. Este avance genera un aumento de la seguridad y una reducción los costos de producción. Además, coloca a la compañía en la vanguardia de la producción de litio sostenible.

Este primer Informe de Sustentabilidad representa un paso fundamental para esta organización en su misión de construir un futuro más sostenible, en colaboración con todos sus stakeholders y con un enfoque claro en la transición energética. Para más información, ingresar aquí.