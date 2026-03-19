Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos militares ante una posible nueva fase en la guerra con Irán (REUTERS)

La administración de Donald Trump evalúa el despliegue de miles de tropas en Medio Oriente para ampliar su campaña contra Irán, en una guerra que ya entra en su tercera semana, según un funcionario estadounidense y varias fuentes con conocimiento directo de la planificación militar citadas por Reuters. Las alternativas en análisis apuntan a reforzar la operación en curso y ampliar el margen de acción del gobierno estadounidense en distintos frentes estratégicos.

De acuerdo con las fuentes, los posibles despliegues proporcionarían alternativas adicionales al presidente mientras define los próximos pasos de la ofensiva. Entre esas opciones figura garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, una misión que se desarrollaría principalmente con medios aéreos y navales. Sin embargo, cuatro fuentes, incluidos dos funcionarios estadounidenses, señalaron que asegurar ese corredor marítimo también podría implicar el despliegue de tropas en la costa iraní.

Las discusiones incluyen además el posible envío de fuerzas terrestres a la isla iraní de Kharg, que concentra cerca del 90% de las exportaciones petroleras del país. Tres personas familiarizadas con el asunto y tres funcionarios estadounidenses citados por Reuters confirmaron que esa alternativa fue analizada por la administración. Uno de los funcionarios advirtió que una operación en ese punto sería “muy arriesgada”, debido a la capacidad de Irán para atacar la isla con misiles y drones.

El 13 de marzo, Estados Unidos ejecutó ataques contra objetivos militares en Kharg, y Trump amenazó con atacar infraestructura petrolera crítica. Sin embargo, expertos militares sostienen que, por su valor para la economía iraní, controlar la isla podría representar una opción más conveniente que destruirla.

Imagen de satélite de archivo que muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg en Irán (REUTERS)

Otra de las alternativas en estudio contempla el despliegue de fuerzas estadounidenses para asegurar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Según una fuente cercana al tema, funcionarios de la administración discutieron esa posibilidad, aunque las fuentes coincidieron en que el envío de tropas terrestres no resulta inminente. Especialistas consideran que asegurar ese material implicaría una operación “sumamente compleja y arriesgada”, incluso para unidades de élite.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato con Reuters, afirmó: “Por el momento no se ha tomado la decisión de enviar tropas terrestres, pero el presidente Trump, con buen criterio, mantiene todas las opciones a su disposición”. En la misma línea, agregó: “El presidente está centrado en lograr todos los objetivos definidos de la Operación Furia Épica: destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, garantizar que sus grupos terroristas afines no puedan desestabilizar la región y asegurar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear”.

El Pentágono declinó realizar comentarios sobre estas deliberaciones. Las conversaciones se producen mientras las fuerzas estadounidenses continúan ataques contra la armada iraní, sus arsenales de misiles y drones y su industria de defensa.

Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses ejecutaron más de 7.800 ataques desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Esas operaciones dañaron o destruyeron más de 120 buques iraníes, en el marco de una campaña que involucra a unos 50.000 soldados desplegados en la región bajo ese mando.

La operación se produce después de que diversos medios estadounidenses informaran que los servicios de inteligencia detectaron indicios de que Irán estaba preparando el despliegue de minas en ese estratégico corredor marítimo

El conflicto también registra bajas estadounidenses. Hasta el momento, 13 soldados murieron y cerca de 200 resultaron heridos, aunque la mayoría de las lesiones fueron leves, según el ejército. La eventual utilización de tropas terrestres, incluso en operaciones limitadas, introduce riesgos militares y políticos significativos para Trump, en un contexto de bajo respaldo público a la campaña y tras sus promesas de evitar nuevas guerras en Oriente Medio.

Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que el presidente dispone de varias alternativas para obtener el material nuclear iraní, aunque aún no definió un curso de acción. “Sin duda, existen maneras de adquirirlo”, sostuvo, y añadió: “Todavía no ha tomado una decisión”.

En paralelo, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó en una declaración escrita ante legisladores que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue anulado tras los ataques de junio. Según precisó, las entradas a las instalaciones subterráneas quedaron “enterradas y selladas con cemento”.

Las conversaciones sobre refuerzos superan el despliegue previsto de un Grupo Anfibio de Combate con una Unidad Expedicionaria de Marines que incluye a más de 2.000 efectivos. No obstante, una de las fuentes indicó que el traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford a Grecia para tareas de mantenimiento, tras un incendio a bordo, reduce la disponibilidad de recursos militares en el corto plazo.

El portaaviones USS Gerald R. Ford llega a la bahía de Souda, en la isla de Creta (Grecia) (REUTERS)

Trump también mostró dudas sobre el rol de Estados Unidos en la seguridad del estrecho de Ormuz. Tras sugerir inicialmente que la Armada estadounidense podría escoltar buques, pidió colaboración internacional para mantener abierta la ruta marítima.

Ante el escaso interés de aliados, el mandatario planteó la posibilidad de retirarse de esa tarea. En una publicación en Truth Social, escribió: “Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo utilizan, y nosotros no, fueran responsables del llamado ‘Estrecho’”.

(Con información de Reuters)