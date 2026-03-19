Mundo

Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

Los posibles despliegues buscan ampliar las opciones de Trump mientras define los próximos pasos de la ofensiva. Las alternativas en análisis apuntan a consolidar la operación en curso y extender la capacidad de acción de Washington en distintos frentes estratégicos

Guardar
Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos
Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos militares ante una posible nueva fase en la guerra con Irán (REUTERS)

La administración de Donald Trump evalúa el despliegue de miles de tropas en Medio Oriente para ampliar su campaña contra Irán, en una guerra que ya entra en su tercera semana, según un funcionario estadounidense y varias fuentes con conocimiento directo de la planificación militar citadas por Reuters. Las alternativas en análisis apuntan a reforzar la operación en curso y ampliar el margen de acción del gobierno estadounidense en distintos frentes estratégicos.

De acuerdo con las fuentes, los posibles despliegues proporcionarían alternativas adicionales al presidente mientras define los próximos pasos de la ofensiva. Entre esas opciones figura garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, una misión que se desarrollaría principalmente con medios aéreos y navales. Sin embargo, cuatro fuentes, incluidos dos funcionarios estadounidenses, señalaron que asegurar ese corredor marítimo también podría implicar el despliegue de tropas en la costa iraní.

Las discusiones incluyen además el posible envío de fuerzas terrestres a la isla iraní de Kharg, que concentra cerca del 90% de las exportaciones petroleras del país. Tres personas familiarizadas con el asunto y tres funcionarios estadounidenses citados por Reuters confirmaron que esa alternativa fue analizada por la administración. Uno de los funcionarios advirtió que una operación en ese punto sería “muy arriesgada”, debido a la capacidad de Irán para atacar la isla con misiles y drones.

El 13 de marzo, Estados Unidos ejecutó ataques contra objetivos militares en Kharg, y Trump amenazó con atacar infraestructura petrolera crítica. Sin embargo, expertos militares sostienen que, por su valor para la economía iraní, controlar la isla podría representar una opción más conveniente que destruirla.

Imagen de satélite de archivo
Imagen de satélite de archivo que muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg en Irán (REUTERS)

Otra de las alternativas en estudio contempla el despliegue de fuerzas estadounidenses para asegurar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Según una fuente cercana al tema, funcionarios de la administración discutieron esa posibilidad, aunque las fuentes coincidieron en que el envío de tropas terrestres no resulta inminente. Especialistas consideran que asegurar ese material implicaría una operación “sumamente compleja y arriesgada”, incluso para unidades de élite.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato con Reuters, afirmó: “Por el momento no se ha tomado la decisión de enviar tropas terrestres, pero el presidente Trump, con buen criterio, mantiene todas las opciones a su disposición”. En la misma línea, agregó: “El presidente está centrado en lograr todos los objetivos definidos de la Operación Furia Épica: destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, garantizar que sus grupos terroristas afines no puedan desestabilizar la región y asegurar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear”.

El Pentágono declinó realizar comentarios sobre estas deliberaciones. Las conversaciones se producen mientras las fuerzas estadounidenses continúan ataques contra la armada iraní, sus arsenales de misiles y drones y su industria de defensa.

Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses ejecutaron más de 7.800 ataques desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Esas operaciones dañaron o destruyeron más de 120 buques iraníes, en el marco de una campaña que involucra a unos 50.000 soldados desplegados en la región bajo ese mando.

La operación se produce después de que diversos medios estadounidenses informaran que los servicios de inteligencia detectaron indicios de que Irán estaba preparando el despliegue de minas en ese estratégico corredor marítimo

El conflicto también registra bajas estadounidenses. Hasta el momento, 13 soldados murieron y cerca de 200 resultaron heridos, aunque la mayoría de las lesiones fueron leves, según el ejército. La eventual utilización de tropas terrestres, incluso en operaciones limitadas, introduce riesgos militares y políticos significativos para Trump, en un contexto de bajo respaldo público a la campaña y tras sus promesas de evitar nuevas guerras en Oriente Medio.

Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que el presidente dispone de varias alternativas para obtener el material nuclear iraní, aunque aún no definió un curso de acción. “Sin duda, existen maneras de adquirirlo”, sostuvo, y añadió: “Todavía no ha tomado una decisión”.

En paralelo, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó en una declaración escrita ante legisladores que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue anulado tras los ataques de junio. Según precisó, las entradas a las instalaciones subterráneas quedaron “enterradas y selladas con cemento”.

Las conversaciones sobre refuerzos superan el despliegue previsto de un Grupo Anfibio de Combate con una Unidad Expedicionaria de Marines que incluye a más de 2.000 efectivos. No obstante, una de las fuentes indicó que el traslado del portaaviones USS Gerald R. Ford a Grecia para tareas de mantenimiento, tras un incendio a bordo, reduce la disponibilidad de recursos militares en el corto plazo.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford llega a la bahía de Souda, en la isla de Creta (Grecia) (REUTERS)

Trump también mostró dudas sobre el rol de Estados Unidos en la seguridad del estrecho de Ormuz. Tras sugerir inicialmente que la Armada estadounidense podría escoltar buques, pidió colaboración internacional para mantener abierta la ruta marítima.

Ante el escaso interés de aliados, el mandatario planteó la posibilidad de retirarse de esa tarea. En una publicación en Truth Social, escribió: “Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo utilizan, y nosotros no, fueran responsables del llamado ‘Estrecho’”.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteEstados UnidosIránRégimen de IránIsraelMedio OrienteÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Las naciones del Pacífico temen por la escasez de combustible a medida que la guerra en Irán impulsa los precios del petróleo

El impacto de la volatilidad en los mercados energéticos globales alcanzó incluso a las naciones del Pacífico Sur, altamente dependientes de la importación de combustibles

Las naciones del Pacífico temen

Macron pidió una “moratoria” sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua en Medio Oriente

La solicitud surge tras los últimos enfrentamientos entre el régimen iraní, Israel y Estados Unidos, en un contexto de daños reportados a centros energéticos en Qatar e Irán. El presidente galo abogó por la medida “sin demora”

Macron pidió una “moratoria” sobre

Arabia Saudita anunció que se reserva el “derecho de emprender acciones militares” contra el régimen de Irán

“El poco grado de confianza que existía antes se ha hecho añicos por completo”, afirmó el funcionario tras los ataques de Teherán contra dos refinerías en la capital saudí

Arabia Saudita anunció que se

Trump advirtió que Estados Unidos “destruirá” el yacimiento de gas de South Pars si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Teherán”, afirmó el mandatario. Sin embargo, advirtió: “No dudaré en hacerlo” si las instalaciones energéticas de Doha vuelven a ser blanco de ataques

Trump advirtió que Estados Unidos

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles de racimo contra Cisjordania que dejó al menos cuatro muertos

Durante la noche del miércoles, un bombardeo impactó en un salón de belleza, dejó además trece personas heridas, según fuentes sanitarias

El régimen de Irán lanzó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Profepa llama a mantener medidas

Profepa llama a mantener medidas de conservación tras liberación de ballena jorobada atorada en red

Ataque sicarial en bar de Chapinero: video muestra el momento exacto del disparo contra el administrador

Revelan video del momento exacto del incendio en refinería de Dos Bocas, Tabasco

Le robaron el auto, lo incendiaron y la aseguradora quería pagarle un valor desactualizado: la Justicia fijó una indemnización de casi diez veces más

¿Te pueden dar de baja el número si no cargás crédito? Un fallo judicial le dio la razón a una telefónica

INFOBAE AMÉRICA
Un ataque ucraniano deja al

Un ataque ucraniano deja al menos un muerto y dos heridos en Sebastopol, Crimea

Costa Rica anuncia el cierre de su Embajada en Cuba y muestra su "preocupación" por la situación de la isla

Brasil envía más de 20.000 toneladas de alimentos a Cuba para afrontar la crisis derivada del bloqueo petrolero

Las milicias proiraníes de Irak FMP acusan a EEUU e Israel de un bombardeo que deja un muerto y varios heridos

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

ENTRETENIMIENTO

Las Spice Girls no logran

Las Spice Girls no logran ponerse de acuerdo: se cancela la celebración de su 30° aniversario

El día en que Jane Seymour se casó con Freddie Mercury ante miles de personas

Miley Cyrus considera regresar a la actuación: “Quiero un personaje que se sienta como una extensión de mí”

La propuesta inédita que John F. Kennedy Jr. le hizo a Madonna

Bonnie Blue podría enfrentar hasta seis meses de prisión por video sexual en Londres