Descubre la nueva Tiggo 8 Pro Max: innovación y seguridad para familias peruanas

La nueva Tiggo 8 Pro Max ofrece un diseño moderno con faros LED Crystal y una parrilla frontal exclusiva. |Foto: Infobae

Elegir un auto para toda la familia puede ser todo un desafío, más allá de la movilidad, es importante considerar varios factores que satisfagan las necesidades y preferencias de todos sus miembros de la familia. Algunos aspectos esenciales a tener en cuenta:

Espacio y Comodidad: el auto debe contar suficiente espacio interior para todos los pasajeros, incluyendo un maletero grande para equipaje y otros artículos. Los asientos deben ser cómodos y ajustables. Seguridad: el vehículo debe estar equipado con avanzadas características de seguridad, como sistemas de frenado eficiente, control de estabilidad y múltiples airbags. Eficiencia de Combustible: algunos modelos híbridos o eléctricos pueden ser opciones eficientes, ya que debe considerarse el consumo eficiente, sobre todo para los viajes largos. Tecnología y Entretenimiento:sistemas de entretenimiento integrados, pantallas táctiles, conectividad Bluetooth, puertos USB y sistemas de navegación. Facilidad de Manejo: el auto debe ser fácil de maniobrar tanto en ciudad como en carretera. El tamaño, la visibilidad y la facilidad de estacionamiento son cruciales. Costo y Mantenimiento: Comparar precios permite que los costos de mantenimiento y reparaciones sean razonables.

Su motor Chery Power 2.0TGDI ofrece 245 Hp de potencia y un consumo eficiente de combustible. |Foto: Infobae

Evento de presentación de la nueva New Tiggo 8 Pro Max. |Foto: Infobae

En un mundo donde la innovación, seguridad y calidad son de suma importancia para la elección de un vehículo familiar, Chery se ha consolidado como la marca china número uno en exportaciones durante 21 años consecutivos. Este éxito se refleja también en el Perú, donde en 2024 Chery se ha posicionado entre las 10 marcas más vendidas en la categoría de SUV y camionetas.

En esta ocasión, Chery Perú marca un hito al ser el primer país de la región en lanzar la New Tiggo 8 Pro Max, la nueva SUV insignia de la marca, especialmente diseñada para las familias peruanas que buscan calidad, comodidad y tecnología avanzada.

Diseño dinámico, pensado para la familia

La New Tiggo 8 Pro Max es un automóvil familiar que se destaca por su diseño moderno y funcional. Con su parrilla frontal exclusiva y faros LED Crystal, combina estilo y tecnología para una mayor eficiencia lumínica. El Control Inteligente de Luces Delanteras ajusta automáticamente las luces según las condiciones de la carretera, mejorando la seguridad.

Comodidad para toda la familia

La New Tiggo 8 Pro Max ofrece tres filas de asientos revestidos en ecocuero premium, permitiendo acomodar hasta 7 pasajeros. Los asientos son ergonómicos y cuentan con reposacabezas ajustables, así como ventilación y calefacción eléctrica. El interior silencioso, potenciado por tratamiento de absorción acústica, asegura un viaje tranquilo para cada uno de los miembros de la familia. La SUV también incluye tecnología avanzada como una doble pantalla inteligente, conexión Carplay y Android Auto, y carga inalámbrica de 50 watts.

La Tiggo 8 Pro Max ofrece a las personas disfrutar de grandes experiencias de manejo en la ciudad o en el campo. | Crédito: Cortesía Chery

Desempeño en cualquier terreno

Con aros de aleación de 19 pulgadas y neumáticos de 235 mm, la New Tiggo 8 Pro Max garantiza estabilidad. La suspensión doble independiente proporciona control y comodidad en diversos tipos de caminos. Equipada con un Sistema Inteligente de tracción AWD y Control Inteligente 2WD, está preparada para enfrentar cualquier terreno. Su motor Chery Power 2.0TGDI ofrece 245 Hp de potencia y un consumo eficiente de combustible.

Seguridad para la familia

La seguridad es primordial en la New Tiggo 8 Pro Max, por lo que cuenta con 9 bolsas de aire y un proyector HUD que ofrecen información vital de conducción directamente en la línea de visión del conductor. Incluye una cámara panorámica de 540° y 11 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), como el Asistente de Frenado de Emergencia y el Aviso de Colisión Frontal, garantizando protección en todas las circunstancias.

ESP 9.3 de Bosch proporciona un balance y control excepcionales, se trata de un control de estabilidad de última generación, el cual es una distinción de los vehículos Chery.

La suspensión doble independiente de la Tiggo 8 Pro Max proporciona control y comodidad en diversos tipos de caminos. |Foto: Infobae

Foto: Infobae

Los vehículos familiares deben estar equipados con características avanzadas que protejan a los ocupantes ante posibles accidentes. La New Tiggo 8 Pro Max de Chery ya está disponible en Perú, ofreciendo lo último en tecnología y diseño automotriz para las familias que buscan un vehículo versátil y seguro. Además, uno de los beneficios más atractivos es la garantía de 2 años de mantenimiento.

Para más información, visita el concesionario más cercano o accede a https://www.chery.com.pe/.