Tan Biónica suma un tercer show en el Estadio Único de La Plata

El grupo argentino de pop anunció que sumará una nueva fecha a los dos shows en el Estadio Vélez Sarsfield, a realizarse el 28 y 29 de octubre de este año. Enmarcados en la vuelta de Tan Biónica a los escenarios luego de siete años, ambos se agotaron en tiempo récord y dejaron a muchos fanáticos sin entrada.

Con producción de DF Entertainment y presentado por Flow, el tercer show del grupo pop rock argentino será en el Estadio Único de La Plata el sábado 4 de noviembre, una fecha emblemática para la banda, ya que se menciona en el estribillo de su canción La Melodía de Dios: “Con vos es 4 de noviembre cada media hora / atrasaré las horas, horas, horas...”.

Lanzada hace una década, tiene más de 21 millones de visualizaciones solo en Youtube y es la cuarta en popularidad en su canal de Spotify. Esta fecha es también el “Día Mundial del Piberío Biónico”, de acuerdo con los fanáticos.

Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes 13 de junio a las 10 am a través del sitio web oficial de All Access, con todos los medios de pago disponibles y seis cuotas sin interés para los clientes de Santander American Express.

“Ustedes y nosotros nos debíamos una despedida”. Con esa frase anunciaba Tan Bionica el regreso a los escenarios, luego de siete años sin tocar juntos. En sus 20 años de trayectoria, lograron conquistar los corazones de los fanáticos del pop-rock en español, por lo que, tras el anuncio en Lollapalooza 2023, las entradas para Vélez se agotaron en menos de tres horas: más de 500 mil personas esperaron sus tickets en la fila virtual.

La “noche mágica” del 4 de noviembre será la oportunidad para que los fanáticos se reencuentren con “Chano” Charpentier, “Bambi” Moreno Charpentier, Sebastián Seoane y Diego Lichtenstein y sus éxitos más memorables: “Ciudad Mágica”, “Obsesionario en La Mayor”, “Loca”, “Ella” y “Beautiful”, entre otros.

Para evitar estafas en la compra de boletos, es importante tener en cuenta que el único sitio habilitado para la venta es el de All Access. También se pueden visitar las cuentas oficiales de Tan Biónica Instagram y Facebook para seguir todas las novedades.

Con producción de DF Entertainment, otros shows que se esperan para este año son los de Taylor Swift, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, 5 Seconds of Summer, Danny Ocean, David Bisbal, Maneskin, Aitana, Diego Torres y Morat, entre otros aún no anunciados.