“MelaNOmás”: cuáles son las claves para prevenir este tipo de cáncer de piel

La autodetección va de la mano con la visita anual al dermatólogo para prevenir el melanoma (BMS)

En la Argentina se diagnostican más de 1.700 casos por año de melanoma y, para el año 2040, esta cifra podría aumentar a más de 2.400, un 41% más que los registrados en 2020. Con 595 muertes anuales en el país según la IARC (International Agency for Research on Cancer), es más agresivo que el carcinoma (el cáncer de piel más frecuente) ya que puede invadir otras partes del cuerpo velozmente.

“El melanoma representa, aproximadamente, el 4% de los cánceres de piel. Hay un abismo de diferencia entre la detección precoz y no llegar a tiempo. Siempre decimos que es un tumor que está a la vista, porque lo tenemos en la piel, así que es fácil de detectar, hay que ir al dermatólogo para que nos revisen y llegar a tiempo”, explica la oncóloga especialista en melanoma María Florencia Cuadros (MP 15733), integrante de la AAOC.

El melanoma es menos frecuente que otros tipos de cáncer aunque es más peligroso. Entender qué genera y cómo prevenir el melanoma forma parte de una campaña de concientización en la que cada persona puede intervenir

Para que la sociedad se detenga a tomar conciencia y colaborar con su prevención, se instauró el 23 de mayo como el Día Mundial del Melanoma. En esa línea, Bristol Myers Squibb (BMS) desarrolló la iniciativa #MelaNOmás, junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y con el apoyo de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC).

La misma busca la participación proactiva de las personas en cuidar su piel y la de los suyos, además de controlar los lunares con un dermatólogo todos los años, factores cruciales en la prevención y detección temprana de este tipo de cáncer. #MelaNOmás promueve el auto chequeo mensual de la piel con base en la regla ABCDE que sirve para distinguir entre un lunar normal y un melanoma.

La A indica asimetría, cuando la mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad. La B habla de alertar sobre bordes irregulares, dentados o poco definidos. En tanto, la C habla del color, que si no es uniforme debe preocupar. La letra D de diámetro, indica que si el lunar mide más de 6 milímetros hay que ir al dermatólogo. Y, finalmente, la E menciona la evolución del tamaño, forma o color del lunar.

Piel, ojos y cabello claros, y superar los 60 años son factores de riesgo a tener en cuenta para prevenir el melanoma (BMS)

Claves para entender el melanoma

Un melanoma habitualmente nace en la piel, aunque también puede hacerlo en las mucosas o en los ojos. Las zonas donde es más común que se desarrolle son las piernas (en las mujeres), el torso y el cuello (en los hombres), pero es importante revisar toda la superficie del cuerpo.

Es más frecuente encontrarlo en hombres o mujeres de entre 59 y 60 años, pero a cualquier edad puede presentarse esta enfermedad, incluso en niños. En el diagnóstico se determina el estadio de evolución en el que se encuentra en relación a su profundidad y capacidad de extenderse a ganglios y otros órganos.

Cuanto menor es el estadio, más oportunidades de tratamiento y sobrevida tiene el paciente. En la misma línea, al ser el melanoma un tipo de cáncer muy heterogéneo, también los son los tratamientos.

El melanoma es menos frecuente pero más agresivo que otro tipo de cáncer de piel pues afecta a otros órganos del cuerpo (BMS)

Factores de riesgo y prevención del melanoma

Los factores que aumentan la aparición de un melanoma son, por ejemplo, tener piel, ojos y cabello claros, y la presencia de muchos lunares. También, quien se quema con facilidad al sol o se expone a la luz ultravioleta (del sol o de camas solares) sin protección, corre más riesgo.

A esto se le suma el haber tenido algún tipo de cáncer de piel o que un familiar de primer grado (padre, madre o hermanos) haya tenido la enfermedad. Por eso, la prevención es tan importante, como evitar exponerse al sol sin protección adecuada y evitar las camas solares, además de la autodetección.

“Siempre examinarnos el cuerpo, solo o con ayuda de otros. Cualquier lesión nueva en la piel, con o sin pigmento, o un lunar que cambia en su tamaño, forma, color, si duele o pica, o si sangra debe motivar la consulta a un dermatólogo. Sin embargo, es importante aclarar que el autochequeo no reemplaza los controles médicos anuales con un dermatólogo”, explica la médica oncóloga especialista en tumores cutáneos Florencia Cuadros (MP 15733), miembro de la AAOC.

Adoptar hábitos saludables reduce de manera significativa las posibilidades de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Una alimentación con mucha fruta, verduras y cereales, así como evitar el exceso de peso y realizar actividad física regularmente es lo más recomendable. Y, claro está, no fumar y consumir alcohol responsablemente.

Para sumarse a #MelaNOmás se puede ingresar aquí.