Natalia Oreiro invitó a poner la belleza en movimiento, sin importar la edad

(Crédito: Juleriaque)

Durante la Edad Media, el concepto de belleza abarcaba a todo aquello que era armónico y mantenía sus proporciones. Sea en los cuerpos humanos o en el arte, la simetría reinaba el mundo y las características ponderadas se regían bajo ese estatus.

Con el tiempo ese concepto se fue modificando poco a poco y, en la actualidad, la belleza ya no hace referencia exclusivamente a la armonía, la perfección y la juventud.

En este sentido, Juleriaque, la cadena de perfumería líder del país, está explorando continuamente nuevos significados del concepto universal de belleza, que sigue evolucionando con los cambios de la sociedad actual.

“La belleza se transforma y tanto hombres como mujeres encuentran nuevas formas de vivirla como una experiencia única y personal”, señalaron desde la empresa que cuenta con más de 36 años de experiencia en el mercado argentino y 40 sucursales de todo el país.

Para poner sobre la mesa estas nuevas interpretaciones de la belleza, Juleriaque contó con la colaboración por segundo año consecutivo de Natalia Oreiro, quien protagonizó la campaña de la perfumería: “Shake your beauty”.

“Esta campaña busca conceptualizar la belleza en movimiento, revelar lo que somos y dejar al descubierto nuestro brillo. No tapa ni oculta lo que somos, pero requiere sincerarse y aceptar con orgullo todo lo que surge de esa acción. Es un acto de confesión con uno mismo, donde se abre el juego a conocer y encontrar aquellas cosas que quizás hace tiempo no veíamos pero que allí están y, de repente se elevan, aparecen en la superficie”, manifestaron desde Juleriaque.

Natalia Oreiro, actriz, cantante y modelo. (Crédito: Juleriaque)

“Estoy muy agradecida que el equipo de Juleriaque vuelva a confiar en mí. También me parece muy interesante resaltar que la belleza es algo que se siente, que se transmite, que se comparte y, que por suerte, el concepto de belleza con los años está cambiando”, expresó Natalia Oreiro.

“Si bien yo he trabajado desde muy corta edad en el mundo de la moda, me siento muy orgullosa que a mis 45 años me convoquen para ser la imagen de una campaña de una marca de belleza, así que quiero agradecer, porque las mujeres y los hombres somos bellos, a cualquier edad”, agregó la actriz y cantante.

Junto a Natalia Oreiro, Juleriaque convocó a un grupo de mujeres referentes de la belleza, en la Argentina y de distintas edades. Guillermina Valdes, Luli Fernández, Brenda Asnicar y Cande Ruggeri estuvieron en la presentación de este concepto, que invita a poner la belleza en movimiento y resaltar lo más lindo de cada uno.

A través de la campaña “Shake your beauty” de Juleriaque, la actriz reflexionó a sus 45 años sobre el concepto de belleza en las mujeres y los hombres

“Shake your Beauty” propone experimentar la belleza y hacer hincapié en diversas facetas de la vida para salir de la zona de confort, tanto desde lo personal como desde lo colectivo.

“Impulsa a sacudirnos un poco para después volver a mirar y encontrar cosas nuevas que salen a la superficie. Es entender que necesitamos del cambio y del movimiento para crecer. Es elegir no quedarnos quietos ante lo que nos pasa y nos interpela”, explicaron desde la compañía de belleza.

Toda la campaña de Juleriaque se puede conocer haciendo clic aquí.