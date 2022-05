Cuál es el clásico que se reinventó entre los perfumes masculinos

Paco Rabanne presentó su nueva fragancia masculina 1 Million Elixir en un evento exclusivo con influencers y artistas locales (Créditos: Prensa Paco Rabanne)

Paco Rabanne presentó su nueva fragancia masculina 1 Million Elixir, una versión del clásico “lingote de oro”. Se trata de un parfum intense más profundo que sus versiones anteriores y cuenta con ingredientes como rosa de damasco, osmanthus, haba tonka salvaje, aceite de davana, madera suave y semillas de vainilla negra.

Para el lanzamiento del perfume, la firma organizó una golden night -o “noche dorada”- en la Ciudad de Buenos Aires, con invitados especiales como el actor Gastón Sofritti y los influencers Lizardo Ponce, Santiago Robledo, Agustín Franzoni y Alejandro Burgoa.

También participó el set del DJ Lenny Funk en el evento de música en vivo, experiencias sensoriales y tragos inspirados en los ingredientes de 1 Million Elixir. El momento más esperado de la noche fue la Batalla de Gallos entre los freestylers Dinámica y G5, referentes del rap local quienes interpretaron los conceptos de libertad, extravagancia e inconformismo.

La fragancia -obra del creador del primer 1 Million, Christophe Raynaud, y el perfumista Quentin Bisch- se define como amaderada frutal. Desde Paco Rabanne explican que se trata de una “mezcla cautivadora, profunda y adictiva que infunde notas florales y afrutadas diversas a los materiales más exquisitos”.

Es un parfum que contrasta matices amaderados con otros cálidos de vainilla y acentos de regaliz de la davana. Las notas altas -parte del perfume que se siente inmediatamente al usarlo- son de aceite de manzana dulce natural y matices de hojas de davana.

Las notas de corazón o medianas -parte principal de la fragancia, que se aprecia cuando las altas desaparecen- ofrecen matices de rosa de damasco, osmanto, cuero, albaricoque y habas tonkas de cultivo silvestre.

En cuanto a las notas bajas, -ya el fondo del perfume, la última fragancia- la davona aporta matices de regaliz que se combinan con extractos de pachuli, aceite de madera de cedro y vainas de vainilla negra.

Según sus creadores, se trata de la concentración más rica e intensa de todas las fragancias en la categoría 1 Million.

El perfume 1 Million Elixir se encuentra en tres versiones: 50, 100 y 200 mililitros. Además de las diferencias aromáticas con 1 Million -que tiene cuero, notas de resina y pino, maderas ambarinas y nardo salado- el lingote de oro ahora tiene un triángulo negro que simboliza, según la marca, una fuerza más sólida e intensa. Se trata de un frasco original que refleja las diferentes facetas de la nueva fragancia.

Además, el embalaje exterior de aluminio dorado incorpora un nuevo patrón de líneas verticales con toques en negro.

La primera fragancia de la línea fue lanzada en 2008 y actualmente se encuentra en varios formatos: parfum intense de One Million Elixir, eau de toilette de One Million, One Million parfum, One Million Lucky, y One Million en desodorante en barra y aerosol.

Para obtener el perfume o buscar más información, se puede ingresar al sitio web de Paco Rabanne aquí.