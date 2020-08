Las 10 series que más miraron los argentinos durante la cuarentena

Los últimos análisis de la empresa mostraron que el uso de dispositivos Smart TV y web creció un 207% y un 13% respectivamente (Shutterstock)

El confinamiento obligatorio, que comenzó el 20 de marzo en la Argentina, generó cambios en las actividades diarias. Hay quienes decidieron comenzar a cocinar, reparar el hogar, pintar, mientras otros se refugiaron en la comodidad del sillón para pasar un momento libre junto a una serie o película y por qué no, concluir en una maratón.

En familia, solos, en pareja o simplemente en compañía de una mascota, los contenidos on demand empezaron a tomar mayor protagonismo en los últimos meses. En esa línea, Flow comenzó a mostrar una mayor demanda de sus servicios durante el periodo de medidas sanitarias preventivas.

Según datos de la empresa, desde el 20 de marzo al 1 de julio, la cantidad de contenidos vistos se elevaron a 126 millones, con un crecimiento de más del 35% comparado al primer trimestre del 2020. Esta cifra se generó mediante 5 millones de dispositivos conectados, y del total de consumos on demand, el 85% fue realizado desde un decodificador Flow BOX y el 15% desde la aplicación.

Además, en cuanto al uso de dispositivos Smart TV y web creció un 207% y un 13% respectivamente. Desde Flow, también contaron que las horas de uso por cliente alcanzó un promedio de 9.28 hs.

En alianza con la BBC, la plataforma ofrece series como "Luther"

Dentro de los títulos más vistos en cuarentena se encontraron: “This Is Us”, “Homeland”, “Game of Thrones”, “Educando a Nina”, “The Handmaid’s Tale”, “Outlander”, “Paw Patrol Patrulla Canina”, “La otra mirada”, “The Walking Dead” y “Los internacionales”.

A través de la plataforma, los usuarios pueden disfrutar más de 13 mil horas de propuestas on demand de películas estreno y más de 300 series, entre las que figuran coproducciones y lanzamientos de películas nacionales además de reconocidos títulos internacionales, producto de acuerdos con la BBC, Atresmedia, Sony, Disney, HBO y FOX. Sumado a esto, la firma tiene disponible más de 100 señales HD.

En cuanto al cine nacional, como estrategia para impulsar contenidos locales de calidad y en el marco que se encuentra atravesando la exhibición de espectáculos culturales en grandes pantallas, Flow apuesta por los títulos de producción nacional, facilitando su llegada al público de la región. Las 5 películas más vistas durante la cuarentena fueron: “La odisea de los giles”, “Los que aman odian”, “El fútbol o yo”, “El robo del siglo” y “Acusada”.

Otra alianza de la empresa fue Manijomio, un canal exclusivo especialmente creado para adolescentes, con cientos de contenidos realizados por influencers. Asimismo, en conjunto con Atrescine, desembarcaron en la plataforma grandes títulos españoles como “Extraños”, “Los aires difíciles”, “La caja 507”, “Horas de luz” y “La vida que te espera”.

Influencers como Julián Serrano y Mariano Bondar generan contenido exclusivo para Manijomio

Finalmente, propuestas con impacto social y reflexión llegaron a Flow de la mano de la productora POSIBL. y para los más chicos, Flow ofrece más de 1.200 horas de contenido y más de 110 horas de propuestas educativas de Discovery, National Geographic, Pakapaka y Encuentro.