Desde la lucha contra el cambio climático hasta los avances en la medicina o el marketing tienen como protagonistas a los datos, pero lo importante no es sólo obtenerlos, sino especialmente conocerlos, segmentarlos y saber interpretarlos. En este punto es donde precisamente saca ventaja un profesional de la Ciencia de Datos y, en particular, lo que se enseña en la Maestría en Data Science, un posgrado semi presencial impartido por Universidad Tecnológica del Uruguay en alianza con el Massachusetts Institute of Technology.