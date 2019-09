Habló del problema de las expectativas sociales y citó al economista Santiago Kovadlof quien le explicó que en un mundo normal lo que se vive en el presente tiene que ver con la expectativa futura. "Él me dijo que el problema de la Argentina es que es el pasado el que condiciona al presente. Vargas Llosa dijo también que la historia no es lo que pasó, sino que es lo que uno recuerda qué pasó. Muchos de nosotros entendemos que lo ocurrido en las crisis de 1975, 1989 y 2002 es el recuerdo que se tiene de ellas, pero no la descripción real de lo sucedido. Por eso actuamos en el presente de acuerdo a ese recuerdo".