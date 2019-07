La lista de actividades a bordo de la nave es inagotable: deportes, juegos, un teatro de tres pisos donde actúan artistas internacionales y donde también se puede ser el protagonista en el espectáculo "The Voice of The Sea". Además, para los que gustan disfrutar de un buen trago se encuentra el Aperol Spritz Bar para tomar el típico aperitivo italiano; una sala de juegos de última tecnología y una auténtica cervecería alemana.