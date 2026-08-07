Policía de Honduras niega ataque contra autobús con turistas salvadoreños y califica versión como falsa

La Policía Nacional emitió un comunicado para negar un supuesto ataque contra turistas salvadoreños. (FOTO: Imagen generada con IA)

Guardar

La Policía Nacional de Honduras negó que un autobús que transportaba turistas salvadoreños haya sido atacado con piedras durante su recorrido por el país y aseguró que la unidad se encuentra transitando con acompañamiento policial y sin reportes de incidentes.

La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado este jueves 6 de agosto para responder a una información difundida inicialmente por un medio extranjero y posteriormente replicada en distintas plataformas digitales, en la que se aseguraba que un autobús con visitantes de El Salvador había sido objeto de una agresión en territorio hondureño.

Según la institución, la publicación es “completamente falsa” y no existe registro de ataques, lanzamiento de piedras ni ningún otro hecho que haya puesto en riesgo la integridad de los pasajeros.

PUBLICIDAD

La información difundida inicialmente por un medio extranjero y posteriormente replicada en distintas plataformas digitales, aseguraba que un autobús con visitantes de El Salvador había sido objeto de una agresión en territorio hondureño.

Autobús continúa su recorrido

La Policía explicó que el autobús mencionado en las publicaciones continúa actualmente desplazándose por la zona sur de Honduras y permanece bajo custodia de funcionarios policiales.

El acompañamiento, según el comunicado oficial, forma parte de los dispositivos de seguridad implementados para garantizar la protección e integridad de los turistas durante su recorrido por diferentes zonas del territorio nacional.

Las autoridades indicaron que mantienen seguimiento permanente al desplazamiento de la unidad como parte de las acciones preventivas dirigidas a ciudadanos nacionales y extranjeros que circulan por el país.

No se reportaron ataques ni lanzamiento de piedras

La Secretaría de Seguridad sostuvo que hasta el momento no se ha documentado ningún incidente relacionado con agresiones contra el autobús.

“No se ha registrado ningún incidente relacionado con ataques, lanzamiento de piedras o cualquier otro hecho que haya puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros”, señaló la institución en el comunicado.

PUBLICIDAD

Por ello, la Policía afirmó que las versiones difundidas a través de medios y redes sociales no corresponden con la información que manejan las autoridades encargadas de brindar seguridad durante el recorrido.

La institución calificó como falsa la información difundida en plataformas digitales. (FOTO: Policía Nacional)

El pronunciamiento oficial también rechazó otra de las versiones relacionadas con el caso, según la cual funcionarios policiales habrían desatendido denuncias formuladas por los turistas o mostrado una actitud irrespetuosa hacia ellos.

La Policía Nacional calificó esa afirmación como “absolutamente falsa” y reiteró que mantiene protocolos de atención para responder oportunamente a cualquier situación que involucre a turistas que visitan el país.

La institución afirmó que su actuación está orientada al respeto de los derechos de las personas y a garantizar la seguridad de quienes se movilizan por las carreteras hondureñas.

PUBLICIDAD

Seguridad negó que se haya registrado lanzamiento de piedras contra los pasajeros. (FOTO: Secretaría de Seguridad)

Autoridades piden verificar información antes de publicarla

En la parte final del comunicado, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación para verificar cualquier información relacionada con este tipo de incidentes antes de difundirla.

Las autoridades pidieron consultar los canales oficiales de las instituciones para evitar la propagación de versiones que puedan generar desinformación o afectar la percepción sobre la seguridad de los visitantes extranjeros.

El comunicado fue emitido desde Tegucigalpa y firmado institucionalmente por la Policía Nacional de Honduras, que insistió en que no existe evidencia de que el autobús con turistas salvadoreños haya sufrido un ataque durante su permanencia en el país.

PUBLICIDAD

La institución aseguró que el dispositivo de acompañamiento permanecerá activo durante el recorrido de la unidad y reiteró su compromiso de brindar seguridad tanto a los hondureños como a los extranjeros que transitan por el territorio nacional.