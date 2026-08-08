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Ministerio de Salud de Costa Rica confirma 14 casos de hepatitis A asociados a brote en la capital y detecta contaminación en sistema de agua

Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica en Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados. Un análisis encontró coliformes fecales y fallas de desinfección en el Sistema Lourdes, aunque posteriormente se verificó que el agua ya es apta para consumo.

En este Día Nacional, resaltamos la importancia de reconocer síntomas aparentemente inofensivos que pueden indicar infección por hepatitis B, una enfermedad que afecta a miles cada año. (Composición Infobae Perú)
El Ministerio de Salud confirmó un total de 14 casos de hepatitis A asociados con el brote en Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados.
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El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de hepatitis A relacionado con el brote registrado en los distritos de Aserrí y San Juan de Dios de Desamparados, elevando a 14 el total de personas afectadas por esta enfermedad.

Las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica y realizan visitas en las comunidades donde fueron identificados los casos con el objetivo de detectar personas que presenten síntomas, investigar posibles cadenas de transmisión y aplicar medidas para reducir el riesgo de que aparezcan nuevos contagios.

Según informó la cartera sanitaria, ninguna de las personas afectadas ha requerido hospitalización y hasta el momento no se reportan fallecimientos asociados con este brote.

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Uno de los principales focos de atención de las autoridades ha sido la calidad del agua que reciben las comunidades involucradas. Por esta razón, se realizó una inspección técnica extraordinaria de los sistemas de abastecimiento que suministran agua a las zonas afectadas.

La evaluación se efectuó en coordinación con el Acueducto Municipal de Aserrí, la ASADA Poás y Barrio Corazón de Jesús, además del apoyo de un laboratorio acreditado. En total se analizaron 10 muestras de agua, distribuidas entre ambos sistemas de abastecimiento.

Los resultados mostraron una diferencia importante entre las dos redes evaluadas.

Primer plano de un vaso de agua con una tira reactiva rosada sumergida, junto a una botella de agua y una tabla de colores sobre una mesa de madera.
Las autoridades analizaron 10 muestras de agua de los sistemas que abastecen a las comunidades involucradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del Sistema Lourdes del Acueducto Municipal de Aserrí, los análisis detectaron deficiencias en el proceso de desinfección, incluyendo niveles de cloro residual inferiores a los recomendados. También se identificó la presencia de sedimentos en algunos puntos de la red.

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El hallazgo más relevante fue la detección de contaminación con coliformes fecales, tanto desde la fuente como en distintos puntos hasta el agua distribuida a los abonados.

La situación llevó al Ministerio de Salud a emitir disposiciones para que el Acueducto Municipal de Aserrí implementara con carácter prioritario las medidas correctivas necesarias para garantizar una adecuada desinfección y cumplir con la normativa sanitaria.

La institución indicó posteriormente que el acueducto atendió las disposiciones emitidas y que, tras las verificaciones correspondientes, se determinó que el agua se encuentra apta para el consumo.

En contraste, las muestras recolectadas en el sistema administrado por la ASADA Poás y Barrio Corazón de Jesús no mostraron contaminación microbiológica en el agua distribuida a la población.

Las autoridades mantienen, además, la coordinación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y con las autoridades locales para dar seguimiento a las medidas implementadas.

El objetivo es comprobar que las acciones correctivas se mantengan y que la calidad del agua suministrada a las comunidades cumpla con los parámetros establecidos.

¿Cómo se transmite la hepatitis A?

La hepatitis A es una enfermedad que puede transmitirse principalmente mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. Por ello, el Ministerio de Salud reforzó el llamado a la población de las zonas afectadas y recomendó extremar las medidas de higiene.

Una de las principales recomendaciones consiste en lavarse las manos después de utilizar el servicio sanitario, antes de preparar alimentos y después de cambiar pañales. También se debe realizar una adecuada higiene después de entrar en contacto con heces, sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada.

Las autoridades aconsejan además lavar bien los alimentos antes de consumirlos y evitar carnes y pescados crudos o poco cocidos.

En caso de no disponer de agua potable, el Ministerio de Salud recomienda clorar el agua con cuatro gotas por litro o hervirla durante 20 minutos.

También se solicita evitar la compra de alimentos en ventas ambulantes o establecimientos de origen desconocido. La recomendación es adquirir productos empacados que cuenten con el correspondiente registro sanitario del Ministerio de Salud.

Asimismo, consumir alimentos en establecimientos que cuenten con permiso sanitario de funcionamiento ofrece mayores garantías, debido a que quienes manipulan los alimentos deben conocer los riesgos sanitarios asociados con una preparación o manipulación inadecuada.

Tomar agua hidratación
La hepatitis A se transmite principalmente al consumir agua o alimentos contaminados, así como por contacto con personas infectadas cuando no se mantienen adecuadas medidas de higiene, especialmente el lavado de manos.

Estos son los síntomas que deben vigilarse

El Ministerio de Salud pidió a la población prestar atención ante la aparición de síntomas compatibles con hepatitis A y acudir al establecimiento de salud más cercano si se presentan.

Entre las señales de alerta se encuentran fiebre, malestar general, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de la piel y los ojos.

La recomendación cobra especial importancia mientras continúan las acciones de vigilancia en las comunidades donde se identificaron los casos.

Las autoridades sanitarias aseguraron que mantendrán un seguimiento permanente de la situación mediante la vigilancia epidemiológica, el monitoreo de la calidad del agua y la coordinación con las instituciones involucradas.

El objetivo es identificar oportunamente nuevos casos, evitar la propagación de la enfermedad y garantizar que los sistemas de abastecimiento de agua cumplan con las condiciones sanitarias necesarias.

Por ahora, el reporte oficial establece que el brote suma 14 casos, sin personas hospitalizadas ni fallecimientos, mientras que el sistema de agua que presentó las deficiencias reportadas ya fue sometido a medidas correctivas y posteriormente verificado como apto para el consumo.

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