Costa Rica restablece distribución de medicamento contra la leishmaniasis tras recibir donación de Panamá

La CCSS inició la distribución de 2.000 ampollas de antimoniato de meglumina para restablecer el tratamiento contra la leishmaniasis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició la distribución del antimoniato de meglumina, el medicamento utilizado como tratamiento de primera línea para combatir las diferentes formas de leishmaniasis, luego de recuperar parte de su inventario gracias a una donación del Ministerio de Salud de Panamá y a una estrategia de compras internacionales que permitirá reforzar el abastecimiento durante los próximos meses.

El proceso comenzó con la entrega de 2,000 ampollas donadas por las autoridades sanitarias panameñas, las cuales fueron sometidas a los análisis del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la CCSS, donde superaron satisfactoriamente todas las pruebas requeridas para autorizar su uso en la red de servicios de salud.

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La distribución representa el primer paso para superar el desabastecimiento que enfrentó la institución después de que un lote del medicamento destinado al suministro nacional fuera rechazado durante los controles de calidad, situación que provocó el agotamiento de las existencias institucionales.

El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, explicó que, una vez identificada la falta del medicamento, la institución activó diversas estrategias de manera simultánea con el objetivo de garantizar que los pacientes no vieran comprometido el acceso al tratamiento.

“Ante esta situación actuamos en varios frentes de manera simultánea. Realizamos coordinaciones con países de la región, exploramos alternativas en el mercado internacional y avanzamos con un proceso de compra urgente. Esto nos permitió contar inicialmente con estas 2,000 ampollas y asegurar nuevos ingresos durante los próximos meses”, afirmó el funcionario.

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El medicamento fue donado por el Ministerio de Salud de Panamá y superó las pruebas del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la CCSS.

Como resultado de esas gestiones, la institución confirmó que recibirá 40,000 ampollas adicionales entre los meses de agosto y noviembre de 2026, una cantidad que permitirá fortalecer progresivamente las reservas nacionales y garantizar la continuidad del tratamiento para los pacientes diagnosticados con esta enfermedad parasitaria.

De acuerdo con la programación oficial, el primer embarque llegará el próximo 11 de agosto, cuando ingresarán 15 000 ampollas, suficientes para cubrir aproximadamente seis meses y medio del consumo institucional. Posteriormente, el 16 de septiembre arribará un segundo lote de otras 15,000 ampollas, también equivalente a cerca de 6.5 meses de abastecimiento, mientras que el 2 de noviembre está prevista la entrega de 10,000 ampollas, suficientes para alrededor de 4.3 meses adicionales.

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Con este cronograma, la CCSS busca evitar nuevas interrupciones en el suministro de un medicamento considerado esencial para el manejo de la enfermedad, especialmente en las regiones del país donde la transmisión continúa siendo más frecuente.

“La prioridad ha sido restablecer el abastecimiento con un medicamento que cumpla todos los requisitos de calidad y, al mismo tiempo, asegurar una programación de ingresos que nos permita mantener la continuidad del tratamiento para los pacientes que lo requieran”, agregó Vega de la O.

La leishmaniasis es una enfermedad causada por parásitos del género Leishmania, que se transmite a las personas mediante la picadura de insectos infectados conocidos comúnmente como moscas de la arena o flebótomos. Dependiendo de la especie del parásito y de la respuesta inmunológica del paciente, la enfermedad puede presentarse en diferentes formas clínicas, siendo las más comunes la leishmaniasis cutánea, que provoca lesiones en la piel, y la leishmaniasis mucocutánea, que afecta las mucosas de la nariz, la boca y la garganta. En casos menos frecuentes puede desarrollarse la leishmaniasis visceral, considerada la forma más grave de la enfermedad.

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La CCSS recibirá 40,000 ampollas adicionales entre agosto y noviembre de 2026 para fortalecer el abastecimiento nacional.

En Costa Rica, la leishmaniasis continúa siendo un problema de salud pública, principalmente en zonas rurales y boscosas donde existe mayor presencia del insecto transmisor. La detección temprana y el inicio oportuno del tratamiento son fundamentales para evitar complicaciones permanentes, reducir las secuelas y mejorar la recuperación de los pacientes.

El antimoniato de meglumina es uno de los medicamentos recomendados para el tratamiento de esta enfermedad y forma parte del arsenal terapéutico utilizado por la CCSS. Debido a que su producción es limitada a nivel internacional y existe una oferta reducida en el mercado, los procesos de adquisición suelen representar un reto para los sistemas de salud de la región.

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La institución indicó que las acciones para recuperar el abastecimiento fueron coordinadas por la Gerencia de Logística y sus unidades técnicas, mediante la articulación con autoridades sanitarias internacionales, estrictos controles de calidad y procesos extraordinarios de adquisición. Con la llegada escalonada de los nuevos lotes, la CCSS espera mantener un suministro estable del medicamento y garantizar que los pacientes diagnosticados con leishmaniasis continúen recibiendo su tratamiento sin interrupciones.