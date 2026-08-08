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Las reservas internacionales netas de El Salvador suben 13,6% hasta USD 5.097,83 millones en siete meses

El Banco Central de Reserva reportó un incremento de USD 613,34 millones frente al cierre de 2025, con abril como el mes de mayor avance y julio con una caída de USD 69,6 millones

Un lingote de oro con un escudo grabado sobre un cojín de terciopelo rojo. Al fondo, más lingotes de oro y una caja fuerte borrosa.
El saldo neto llegó a 5.097,83 millones de dólares entre enero y julio, con abril como el mes de mayor avance dentro de una trayectoria marcada por alzas y retrocesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las reservas internacionales netas de El Salvador experimentaron un incremento de 13,6% durante los primeros siete meses de 2026, alcanzando un total acumulado de USD 5.097,83 millones, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) y divulgados por la agencia EFE. Este aumento representa una variación de USD 613,34 millones frente al saldo de USD 4.484,49 millones registrado al cierre de 2025, de acuerdo con lo reportado por EFE.

El comportamiento mensual de estas reservas ha mostrado fluctuaciones a lo largo del año. Según EFE, enero cerró con una disminución de USD 2,48 millones, mientras que en febrero se registró un crecimiento de USD 50,07 millones. Marzo aportó USD 99,48 millones adicionales y abril presentó el mayor salto del período, con USD 474,57 millones.

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En mayo, la tendencia se revirtió con una baja de USD 87,17 millones, aunque junio recuperó terreno con un incremento de USD 148,47 millones. Finalmente, julio concluyó con una nueva reducción de USD 69,6 millones.

Respecto a la composición de las reservas, el desglose proporcionado por el BCR indica que USD 5.206,14 millones corresponden a reservas en moneda extranjera, mientras que USD 271,40 millones se mantienen en oro. Los datos oficiales citados por EFE muestran que el saldo en oro sufrió una reducción de 7,7% en comparación con los USD 250,31 millones informados a fines de diciembre de 2025.

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Un lingote de oro junto a una balanza con un mapa de El Salvador y monedas doradas apiladas sobre una superficie de madera.
El Banco Central de Reserva reporta USD 5.097,83 millones tras siete meses de vaivenes. Un mes marcó el mayor impulso, otros recortaron el ritmo. El pacto por USD 1.400 millones asoma detrás del plan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de reservas internacionales adoptada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) resalta que estos activos representan recursos externos bajo control inmediato de las autoridades monetarias. Estos fondos se destinan a la atención de necesidades de financiamiento de la balanza de pagos y a la intervención en los mercados cambiarios, así como a otros usos vinculados, según la explicación del organismo multilateral.

En el marco de la política financiera nacional, el Gobierno de El Salvador y el FMI concretaron un acuerdo financiero por USD 1.400 millones, que incluye la implementación de medidas orientadas a las reservas internacionales. El FMI precisó que el objetivo del acuerdo consiste en fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa del país, mediante un plan de consolidación fiscal y acciones específicas para robustecer las reservas.

“El acuerdo busca reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”, detalló el FMI en declaraciones recogidas por EFE.

De acuerdo con el portal del Banco Central de Reserva, las reservas internacionales netas de El Salvador ya habían experimentado un crecimiento cercano al 29% al finalizar 2025 en comparación con 2024, situándose en USD 4.484,49 millones.

Una balanza de dos platillos con una pila de lingotes de oro en el derecho y pesas metálicas en el izquierdo. Fondo con globo terráqueo y red.
Lingotes de oro y pesas metálicas en una balanza en equilibrio representan el valor de las reservas internacionales netas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes del FMI y sus convenios con el país subrayan la importancia de mantener un nivel elevado de reservas internacionales netas como mecanismo fundamental para la estabilidad financiera externa. El organismo señala que este “colchón” de divisas actúa como un escudo para la economía nacional y que un mayor volumen de reservas contribuye a mejorar la calificación crediticia del Estado ante los mercados internacionales, lo que puede traducirse en menores costos de financiamiento para la inversión tanto local como extranjera.

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