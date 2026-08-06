Honduras incauta más de 170 mil dólares durante operativo contra el crimen organizado

El registro permitió hallar una maleta con 4 millones 66 mil lempiras y USD 10.600 sin documentación que acreditara el origen del dinero.

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Las autoridades informaron que la incautación se produjo durante un operativo de control ejecutado en el muelle de cabotaje de La Ceiba, desde donde, según las investigaciones preliminares, el dinero sería trasladado hacia Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía.

Durante una inspección de rutina, las autoridades requirieron un vehículo tipo turismo utilizado como transporte público, en el que se movilizaban tres ciudadanos hondureños. Al practicar el registro, los agentes encontraron una maleta con 4 millones 66 mil lempiras en efectivo y más de 10 mil dólares, sin documentación que justificara su procedencia o traslado.

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Además del dinero, los equipos de investigación decomisaron tres teléfonos celulares y documentación que podría aportar información para esclarecer el caso.

El Ministerio Público indicó que las pesquisas buscan establecer el origen de los fondos y determinar si guardan relación con estructuras dedicadas al tráfico ilícito de drogas, lavado de activos u otras actividades vinculadas con el crimen organizado.

Los documentos y dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a análisis por parte de los investigadores, que intentarán reconstruir la ruta del dinero, identificar a posibles involucrados y establecer el destino final del efectivo.

Mientras tanto, los tres detenidos permanecerán a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de investigación y determinar las acciones legales correspondientes.

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No descartan más capturas

La institución reiteró que continuará ejecutando operaciones de inteligencia e investigación dirigidas a desarticular organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.

El Ministerio Público mantuvo abiertas las diligencias y advirtió que los análisis podrían derivar en nuevas capturas por vínculos con redes criminales en la zona atlántica.

Las autoridades señalaron que el combate a las finanzas del crimen organizado constituye una de las principales estrategias para debilitar las estructuras delictivas, mediante el aseguramiento de dinero, bienes y otros recursos de origen presuntamente ilícito.

El Ministerio Público informó que las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta que el caso conduzca a nuevas capturas o al requerimiento de otras personas que pudieran estar relacionadas con el transporte o destino del dinero decomisado.

Los resultados de los análisis financieros y de inteligencia serán determinantes para establecer si los recursos tienen vínculos con redes criminales que operan en la zona atlántica del país o con otras organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

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La acción fue coordinada por la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con el respaldo de la Policía de Fronteras y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

Investigación del caso

El decomiso ocurre en una zona estratégica del Caribe hondureño, donde los puntos de conexión marítima mantienen una alta vigilancia debido al tránsito de personas, mercancías y embarcaciones hacia destinos como las Islas de la Bahía.

El registro permitió hallar una maleta con 4 millones 66 mil lempiras y USD 10.600 sin documentación que acreditara el origen del dinero.

Las autoridades han señalado que estos controles forman parte de las acciones destinadas a identificar movimientos financieros o logísticos que puedan estar relacionados con redes dedicadas a actividades ilícitas.

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El aseguramiento de grandes cantidades de dinero en efectivo representa una de las líneas de investigación utilizadas por las autoridades para rastrear posibles operaciones de lavado de activos, ya que los fondos sin respaldo documental pueden constituir indicios de actividades criminales.

En los próximos días, los análisis financieros, tecnológicos y documentales serán claves para determinar si existe una conexión entre el dinero decomisado y alguna estructura delictiva organizada.