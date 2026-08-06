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El Instituto Meteorológico Nacional reporta déficits de lluvia de hasta 58% en Costa Rica durante julio

El patrón asociado a El Niño dejó sequía meteorológica en el Pacífico y el Valle Central, mientras el Caribe y la Zona Norte Oriental registraron excedentes de hasta 70%, según los datos oficiales

Las variaciones extremas de lluvia en Costa Rica durante julio dejaron déficits en el Pacífico y el Valle Central y excedentes en el Caribe y la Zona Norte Oriental. (EFE/Jeffrey Arguedas)
Las variaciones extremas de lluvia en Costa Rica durante julio dejaron déficits en el Pacífico y el Valle Central y excedentes en el Caribe y la Zona Norte Oriental. (EFE/Jeffrey Arguedas)
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Las variaciones extremas de lluvia en Costa Rica durante julio dejaron huella en el país, con amplias zonas bajo sequía meteorológica y otras con excedentes históricos. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que los efectos de El Niño provocaron una redistribución desigual de la precipitación, generando déficits de hasta 58% en el Pacífico y el Valle Central, mientras el Caribe y la Zona Norte Oriental experimentaron aumentos de hasta 70%.

El fenómeno se reflejó en los registros de nueve estaciones meteorológicas que reportaron los niveles más bajos de lluvia en julio, como Pavas en San José, con solo 4.8 milímetros acumulados en todo el mes. En contraste, Cariari de Pococí, en la vertiente Caribe, alcanzó un máximo de 1,274.6 mm, impulsado por dos eventos lluviosos ocurridos a principios y finales del mes.

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Según publicó El Observador, el comportamiento de julio coincidió exactamente con la advertencia que el IMN había dado a inicios de mes sobre el fortalecimiento de la canícula, que iba a reducir las lluvias en el Pacífico y el Valle Central, mientras el Caribe se mantendría mucho más lluvioso desde mediados del mes.

Las regiones afectadas y la explicación del IMN

El IMN advirtió que el déficit de lluvias en el Valle Central, la Zona Norte Occidental y gran parte del Pacífico Norte ya cumple los criterios de sequía meteorológica. Además, otras zonas como la Península de Nicoya, la Península de Osa y sectores del Pacífico Central podrían sumarse a esta condición si la tendencia persiste en las próximas semanas.

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El Instituto Meteorológico Nacional atribuyó la redistribución desigual de la precipitación a los efectos de El Niño y reportó déficits de hasta 58% y aumentos de hasta 70%. (Foto: cortesía/Delfino)
El Instituto Meteorológico Nacional atribuyó la redistribución desigual de la precipitación a los efectos de El Niño y reportó déficits de hasta 58% y aumentos de hasta 70%. (Foto: cortesía/Delfino)

Karina Hernández, especialista del IMN, explicó que el principal problema de El Niño radica en la forma en que modifica la distribución de la lluvia: “Lo más complicado con El Niño es la distribución de la lluvia. Puede llover muy fuerte en pocos días y luego pasar varios días prácticamente sin precipitaciones. Además, genera déficit en el Pacífico y Valle Central, pero en el Caribe aumentan las lluvias”.

La situación de julio confirmó las proyecciones del IMN a inicios de mes, cuando anticipó que la canícula se intensificaría desde el 6 de julio, reduciendo notablemente las lluvias en el Pacífico y el Valle Central, al tiempo que el Caribe mantendría un patrón más lluvioso desde mediados del mes.

Contrastes regionales y acumulados extremos

La diferencia entre regiones se hizo patente en el análisis de los datos acumulados. Nueve estaciones meteorológicas reportaron los valores más bajos de julio, mientras que solo tres alcanzaron los máximos nacionales. Además de Pavas, la estación de El Carmen en San José apenas sumó 56.4 mm.

Por el contrario, los máximos se concentraron en el Caribe y la Zona Norte. Hernández detalló que los excedentes en la vertiente caribeña estuvieron asociados a dos eventos: uno por la onda tropical número 19 a inicios de mes y otro entre el 20 y 24 de julio, resultado de una combinación de factores locales.

Cariari de Pococí acumuló 1,274.6 milímetros en julio por dos eventos lluviosos y marcó uno de los máximos de precipitación en la vertiente Caribe. (EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)
Cariari de Pococí acumuló 1,274.6 milímetros en julio por dos eventos lluviosos y marcó uno de los máximos de precipitación en la vertiente Caribe. (EFE/Alejandro Bolívar/Archivo)

Tal como detalló El Observador, los especialistas del IMN puntualizaron que un aguacero típico suele acumular hasta 25 milímetros de lluvia, pero en varias estaciones de la vertiente Caribe esa cifra fue ampliamente superada.

El déficit se extiende desde inicios del año

El comportamiento de julio es parte de una tendencia que se arrastra desde enero. Entre los primeros siete meses del año, el Pacífico Norte acumuló un déficit del 28%, el Pacífico Central del 25%, y el Pacífico Sur junto al Valle Central alcanzaron reducciones cercanas al 21% respecto a los promedios históricos.

En sentido opuesto, el Caribe Norte cerró el período con un 21% más lluvia de lo usual. La Zona Norte Oriental y el Caribe Sur presentaron superávits de 19% y 16%, respectivamente.

El IMN puntualizó que la declaratoria de sequía meteorológica no depende de un único registro bajo, sino de la persistencia de déficits en varias estaciones de una misma región durante varios meses consecutivos.

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