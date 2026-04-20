10 imágenes de los ejercicios CENTAM Guardian 2026 en El Salvador, un entrenamiento que refuerza los lazos militares en la región

Un grupo de soldados participa activamente en los Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026, avanzando con determinación a través del terreno. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

El 18 y 19 de abril de 2026, las instalaciones de la 4.ª Brigada de Infantería en Chalatenango se convirtieron en el epicentro de un intenso despliegue de adiestramiento militar multinacional.

Un soldado participante en los Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026 apunta con su rifle desde una posición de combate oculta entre la vegetación. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

En el marco de los ejercicios de CENTAM Guardian 2026, 400 efectivos procedentes de El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Belice pusieron a prueba sus capacidades en escenarios simulados de combate y crisis.

Un instructor militar guía a un soldado mientras apunta con un rifle durante una sesión de entrenamiento de fuego real en los ejercicios CENTAM Guardián 2026. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

La principal finalidad de estas jornadas ha sido robustecer la capacidad operativa y de respuesta rápida frente a amenazas transnacionales.

Además, los organizadores buscaron potenciar la interoperabilidad entre los ejércitos de la región, fomentando la integración y el intercambio de técnicas entre las distintas delegaciones.

Durante el primer día, los ejercicios se centraron en dos fases clave. La primera consistió en la evacuación de un herido mediante un helicóptero Black Hawk, simulando condiciones de combate o desastre.

Soldados estadounidenses realizan un ejercicio de evacuación médica de un herido simulado hacia un helicóptero militar durante los ejercicios CENTAM Guardián 2026 en un campo abierto. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

Este tipo de entrenamiento prepara a los militares para actuar con eficacia en situaciones de emergencia, donde la extracción segura de personal herido resulta fundamental.

Dos mujeres soldados con uniformes de camuflaje y gorras observan atentamente durante los ejercicios militares CENTAM Guardián 2026. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

En la segunda fase del 18 de abril, los participantes realizaron prácticas de desplazamiento en áreas urbanas. El propósito fue perfeccionar el ingreso y aseguramiento de espacios cerrados, priorizando la rapidez y la seguridad.

Los instructores subrayaron la importancia de técnicas que minimicen riesgos, el dominio de ángulos críticos y el fortalecimiento de la comunicación entre los miembros del equipo.

Un helicóptero militar sobrevuela la vegetación densa como parte de los Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026, mostrando la capacidad aérea en la operación. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

Prácticas de tiro y fortalecimiento de habilidades

El 19 de abril, la agenda se renovó con ejercicios orientados a la preparación para escenarios complejos. En la primera fase, los equipos realizaron prácticas de tiro con fusil, enfocándose en la familiarización con el arma y en la ejecución de tiros de reacción.

Militares de varias naciones de Centroamérica entrenan juntos con fusiles en un ejercicio de preparación, parte de los Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

Este componente busca que las fuerzas participantes mejoren su capacidad para responder de forma rápida y precisa ante situaciones de peligro real.

Un soldado de las fuerzas armadas realiza un ejercicio de tiro con rifle, perfeccionando su precisión como parte de las maniobras militares CENTAM Guardián 2026. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

El entrenamiento continuó con una serie de re adiestramientos individuales y colectivos. Los soldados rotaron por distintas estaciones: primeros auxilios, comunicaciones, manejo del fusil M4 y reacción al uso de granadas de mano. Cada una de estas actividades está diseñada para fortalecer tanto las habilidades individuales como el trabajo en equipo, fortaleciendo la preparación de los efectivos para enfrentar desde amenazas transnacionales hasta desastres naturales y crisis humanitarias.

Soldados participan en una sesión de instrucción y formación durante los Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026, practicando tácticas en un entorno exterior. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

Composición de las fuerzas y cooperación regional

En total, El Salvador aportó 180 militares, Estados Unidos 190, mientras que Honduras, Guatemala y Belice enviaron 10 efectivos cada uno. La diversidad de nacionalidades y doctrinas operativas representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para compartir experiencias y mejorar la coordinación regional.

Soldados marchan en formación durante los Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026, mostrando su preparación y disciplina en un entorno de entrenamiento al aire libre. (Ejercicios militares CENTAM Guardián 2026)

El desarrollo de CENTAM Guardian 2026 en Chalatenango refleja la apuesta de las fuerzas armadas de Centroamérica y sus aliados por elevar sus estándares de preparación y cooperación, enfrentando juntos los retos de seguridad y emergencia que plantea el contexto actual.