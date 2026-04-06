Honduras: declaran alerta roja en Santa Bárbara tras accidente vial

El accidente vial entre una rastra que transportaba cianuro y un bus coaster dejó al menos ocho muertos y decenas de heridos en Quimistán. (Foto: Redes sociales)

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) declaró alerta roja por tiempo indefinido en varias comunidades del departamento de Santa Bárbara, tras un grave accidente vial que provocó el derrame de cianuro granulado, una sustancia altamente tóxica, en la carretera CA-4.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente dejó al menos ocho personas fallecidas y varias más heridas, generando preocupación entre las autoridades y la población.

Como parte de la respuesta, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 800 metros a la redonda y restringieron el acceso de vehículos y peatones en la zona afectada. Además, se habilitó una ruta alterna para vehículos livianos entre San Marcos y Petoa, mientras que el tramo impactado de la carretera CA-4 permanecerá cerrado hasta que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias.

Las personas evacuadas de las inmediaciones recibieron atención médica y, según las autoridades, no presentaron síntomas de contaminación por la sustancia tóxica.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) declaró alerta roja indefinida en Santa Bárbara tras el derrame de cianuro granulado en la carretera CA-4. (Publicación: Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias)

Autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 800 metros y restringieron el acceso a la zona afectada para proteger a la población. (Publicación: Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias)

COPECO recomendó evitar cualquier interacción con el agua del río Chamelecón, ante el riesgo de contaminación. Asimismo, instó a no pescar ni utilizar recursos de la zona hasta nuevo aviso y a mantenerse informados solo a través de fuentes institucionales.

Al menos ocho fallecidos y decenas de lesionados en percance vial entre una rastra y un bus

El accidente se registró en la cuesta de Los Limones, en el sector de La Ceibita, municipio de Quimistán. Según la información preliminar, una rastra que transportaba cianuro colisionó contra un bus tipo coaster que transportaba excursionistas y regresaba de Guatemala. A raíz del impacto, la unidad de transporte de personas volcó a un costado de la carretera, dejando a varias personas atrapadas bajo la estructura del vehículo.

Tras el incidente, equipos del Cuerpo de Bomberos y unidades de rescate se desplazaron a la zona para auxiliar a los afectados. Las labores de rescate se complicaron debido a la presencia del material tóxico, lo que incrementó el riesgo tanto para los socorristas como para los habitantes cercanos. Personal especializado de la Empresa Nacional Portuaria y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) colaboró en la evaluación de riesgos y en la coordinación de medidas para proteger la salud pública.

Por el momento se desconocen las causas del incidente, autoridades mantienen el proceso de investigación.

Presidente hondureño reacciona ante accidente vial

El presidente de Honduras, Nasry J. Asfura manifestó en redes sociales: “Recibo con profundo pesar la noticia del accidente ocurrido a la altura de Quimistán, Santa Bárbara. A cada una de las familias dolientes les envío mis oraciones y mi solidaridad. Estamos con ustedes. Acompañamos a los heridos y a sus familiares, asegurando su atención y recuperación”.

Asfura hizo un llamado a la población para que atienda las indicaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), que coordina las acciones de emergencia junto con el gobierno local.

El presidente Nasry J. Asfura expresó condolencias a las familias afectadas y aseguró atención médica y acompañamiento a los heridos. (Publicación: Nasry asfura, Presidente de Honduras)

Las autoridades reiteraron la importancia de acatar todas las indicaciones oficiales y mantenerse informados exclusivamente a través de canales institucionales, dada la gravedad del incidente y el riesgo sanitario para las comunidades cercanas.