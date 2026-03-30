Honduras

La Semana Santa deja cinco fallecidos en Honduras en los primeros días del asueto

Un vocero de la secretaría responsable de emergencias indicó que la mayoría de los decesos se produjeron por inmersión, mientras que otro caso se relaciona con un percance vial, en el contexto del descanso nacional

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Un panorama marcado por riesgos inesperados y movilizaciones sin precedentes genera alerta nacional entre responsables de la gestión de emergencias y autoridades encargadas de la prevención (Cortesía Balfate Honduras)
Un panorama marcado por riesgos inesperados y movilizaciones sin precedentes genera alerta nacional entre responsables de la gestión de emergencias y autoridades encargadas de la prevención (Cortesía Balfate Honduras)

Al menos cinco personas murieron en Honduras durante lo que va del asueto de Semana Santa, según informó Pedro Barahona, portavoz de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias. De las víctimas, cuatro fallecieron por ahogamiento y una en un accidente vial.

Las autoridades han alertado que el mayor flujo vehicular se espera a partir del miércoles, cuando comienza el período oficial de receso para la empresa privada, lo que incrementará el riesgo en las carreteras del país, de acuerdo con Barahona. A su vez, la Policía Nacional todavía no ha proporcionado detalles sobre homicidios u otras muertes violentas, aunque datos públicos y privados indican que, en promedio, el país registra diez decesos diarios vinculados a la violencia y el crimen organizado.

Entre las víctimas de ahogamiento reportadas hasta la fecha, tres son adultos y uno es menor de edad, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Barahona advirtió que factores como la falta de información, la rapidez y el exceso de confianza elevan los riesgos: “El exceso de confianza, la costumbre, la rapidez y la falta de información son enemigos de la seguridad. Esto, desgraciadamente, termina en luto, tragedia y dolor”.

Según estimaciones oficiales, más de dos millones de personas—incluidos nacionales y extranjeros—se desplazarán por Honduras en esta Semana Santa. Para esas jornadas, alrededor de 30.000 integrantes de cuerpos de seguridad — policías, militares y socorristas— han sido desplegados a nivel nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Miles se movilizan por el país mientras el saldo mortal crece y permanecen interrogantes sobre las causas y la dimensión real del peligro permanente (Foto cortesía Balfate Informa)
Miles se movilizan por el país mientras el saldo mortal crece y permanecen interrogantes sobre las causas y la dimensión real del peligro permanente (Foto cortesía Balfate Informa)

En el año 2025, las cifras oficiales contabilizaron 21 fallecidos en Honduras durante la Semana Santa, 19 de ellos por ahogamiento y dos en accidentes de tránsito, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Las autoridades han anunciado que el próximo domingo ofrecerán el balance de incidencias registradas a lo largo del feriado, a través de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Conapremm advierte que la prevención inicia en el hogar en el contexto de Semana Santa

El comisionado de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), Juan José Reyes, llamó a la responsabilidad ciudadana durante la Semana Santa y advirtió que la prevención comienza en el entorno familiar, según declaraciones recogidas este lunes por La Tribuna. Más de 38,000 personas de al menos 20 instituciones participan ya en el operativo nacional, con 1,800 puntos de control desplegados en Honduras.

Como parte de las medidas, las autoridades recomendaron evitar el uso de playas de noche o en la madrugada, no manejar cuatrimotos en áreas costeras, utilizar chaleco salvavidas y reportar cualquier emergencia al 911, especialmente ante situaciones de sobrecarga o exceso de velocidad en el transporte, según lo detallado por Reyes a La Tribuna.

El funcionario indicó que ya se reportan fallecimientos por sumersión, aunque aún se espera el informe forense oficial. También señaló que el consumo de alcohol sigue siendo uno de los principales factores de riesgo, con más de 200 pruebas de alcoholemia realizadas y más de 90 resultados positivos, lo que incrementa la probabilidad de accidentes viales.

Foto archivo. La tragedia se repite a medida que miles de familias se desplazan por el país. La combinación de descuidos, carreteras saturadas y advertencias oficiales plantea serias dudas sobre la seguridad en los días festivos (Cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales)
Foto archivo. La tragedia se repite a medida que miles de familias se desplazan por el país. La combinación de descuidos, carreteras saturadas y advertencias oficiales plantea serias dudas sobre la seguridad en los días festivos (Cortesía Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales)

Reyes instó a quienes planean viajar a reflexionar antes de salir y tomar precauciones para proteger a sus familiares, recordando que la familia representa el bien más valioso. El llamado, reiterado por Conapremm, es asumir una actitud preventiva para evitar tragedias y retornar de forma segura al finalizar el período festivo.

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