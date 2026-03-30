Honduras

Cinco Hondureños son detenidos por la policía australiana por presunto tráfico internacional de drogas

Las autoridades responsabilizan a los arrestados de integrar una organización dedicada al traslado de cocaína mediante buques especialmente acondicionados, tras interceptar la embarcación cuando solicitó auxilio cerca de Nueva Gales del Sur

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Seis tripulantes, cinco hondureños y un ecuatoriano, detenidos en Sídney por tráfico de cocaína a gran escala en el buque MV Raider. (EFE/Policía Federal De Australia)
Seis tripulantes, cinco hondureños y un ecuatoriano, detenidos en Sídney por tráfico de cocaína a gran escala en el buque MV Raider. (EFE/Policía Federal De Australia)

Cinco hondureños fueron detenidos junto a un ecuatoriano tras la llegada del buque mercante MV Raider al puerto de Sídney, acusados por las autoridades australianas de supuestamente participar en el tráfico de cocaína a gran escala frente a las costas del este del país.

El operativo se desencadenó cuando la nave, que había sido objeto de vigilancia internacional, fue interceptada a unos 180 kilómetros de la costa de Nueva Gales del Sur y, días después, escoltada hasta tierra firme tras emitir una señal de auxilio.

La investigación se inició en enero de 2026, cuando fuerzas francesas interceptaron el MV Raider en aguas internacionales y decomisaron 4,8 toneladas de cocaína. Tras ese operativo, la embarcación fue autorizada a continuar su ruta. Sin embargo, las autoridades australianas no descartaron que el buque siguiera vinculado a actividades ilícitas y decidieron mantenerlo bajo estricta vigilancia.

Según informó la agencia EFE, la Policía Federal Australiana (AFP) sostiene que los seis tripulantes formaban parte de una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. Las autoridades afirman que el MV Raider había sido modificado en Centroamérica, incorporando compartimentos ocultos diseñados específicamente para el transporte de sustancias ilícitas y para dificultar la detección durante los controles marítimos.

El operativo policial en Australia se activó tras la llegada del MV Raider, interceptado a 180 kilómetros de la costa de Nueva Gales del Sur. (EFE/Policía Federal De Australia)
El operativo policial en Australia se activó tras la llegada del MV Raider, interceptado a 180 kilómetros de la costa de Nueva Gales del Sur. (EFE/Policía Federal De Australia)

Durante el registro en el puerto australiano, los investigadores localizaron estos compartimentos ocultos, que, según la policía, habrían sido construidos con el único propósito de ocultar mercancía ilegal. Además, se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante, elementos que, de acuerdo con las autoridades, respaldan la hipótesis sobre la participación de los acusados en la distribución de droga en aguas australianas.

Las fuerzas de seguridad australianas acusan a los seis hombres de conspiración para importar una cantidad comercial de drogas. Este delito, contemplado en la legislación local, puede conllevar penas de hasta cadena perpetua. Por el momento, el caso sigue bajo investigación, y los detenidos permanecen a disposición de la justicia mientras avanzan las pesquisas.

La Policía Federal Australiana ha remarcado la importancia de la cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas en la región. El comunicado oficial resalta que el caso del MV Raider muestra cómo las redes criminales utilizan “buques nodriza” —embarcaciones adaptadas para cargar grandes volúmenes de estupefacientes— y señala que esta modalidad representa un desafío creciente para las autoridades encargadas de la seguridad marítima.

La vigilancia internacional permitió detectar modificaciones en el MV Raider para ocultar droga, usando compartimentos secretos y tecnología sofisticada. (EFE/Policía Federal De Australia)
La vigilancia internacional permitió detectar modificaciones en el MV Raider para ocultar droga, usando compartimentos secretos y tecnología sofisticada. (EFE/Policía Federal De Australia)

El caso ha puesto en evidencia la sofisticación de los métodos empleados por las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el nivel de coordinación internacional requerido para enfrentar el problema.

Las autoridades australianas insisten en que la vigilancia permanente de las rutas marítimas y la colaboración entre países resultan esenciales para prevenir el ingreso de grandes cantidades de droga al territorio nacional. El caso del MV Raider se suma a una serie de operativos recientes que reflejan la magnitud y complejidad del tráfico marítimo de estupefacientes a nivel global.

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